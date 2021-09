'Estamos analizando un modelo de expansión internacional’: Kelab

La industria del cannabis tiene un amplio potencial de crecimiento, y así lo han entendido empresarios y firmas que han visto allí una oportunidad de negocios e internacionalización de la economía.



Como parte de ese engranaje, Santiago Restrepo, socio de la firma Kelab Analítica, explica que con el cambio para regular la venta de flor seca se abren nuevas posibilidades para acompañar el desarrollo del sector.



¿En qué parte de la cadena del cannabis opera Kelab?



Somos un proveedor de servicios auxiliares. No estamos en cultivo, ni en la cosecha ni en la transformación, sino que prestamos los servicios de analítica química para los productos derivados de cannabis y para la misma flor de cannabis, que es un tema superimportante en todas las regulaciones que tiene un mercado formal.



¿Cuál ha sido el desarrollo de la empresa?



El laboratorio ha evolucionado al mismo ritmo que la industria. Lo primero que se necesitó fue el análisis de potencia en flor, porque primero había que registrar las diferentes variedades de cannabis ante el ICA. Para ello era muy importante contar con una caracterización de la flor.



¿Ya pasaron a una segunda etapa?



Ya estamos empezando la segunda fase, donde ya hay laboratorios que prestan servicios de extracción para terceros. Los laboratorios de extracción están enfocados a la producción de API, es decir, el precursor de los medicamentos.

Es una transformación del sector local...



Empezamos a pasar de soporte agrícola a ayudar a las empresas al desarrollo y a tener los soportes necesarios para exportación y comercialización en el extranjero de los diferentes productos derivados del cannabis.



¿Qué oportunidades ven?



Kelab tiene una línea de cannabis y otra farmacéutica. Como trabajamos con productores de cannabis, también trabajamos con productores farmacéuticos en Colombia, porque aquí no hay tanta capacidad analítica como en otros países. Identificamos ese vacío y trajimos una maquinaria muy específica para solventar algunos análisis que no se pueden hacer en Colombia porque son muy costosos. Todo el mundo está buscando garantizar la seguridad y la calidad del material y del consumo y eso solo se puede hacer a través analítica química.



¿Cuáles han sido los hitos de la empresa?



Tenemos acuerdos de exclusividad con algunas empresas productoras de cannabis y un diferencial que es la Certificación para analítica en muchas técnicas de cannabis. Muchas empresas grandes se han acercado porque prefieren tener ese sello de garantía en sus análisis, cuando van a exportar. Estamos cerrando acuerdos con empresas en farmacéutica, porque esta industria no tiene los altibajos que tiene la industria de cannabis.



¿Cómo analizan el inicio de la regulación para exportación de la flor seca?



Al exportar directamente la flor, ya no tengo que negociar con un transformador para exportar mi producto. Puedo sacarlo al exterior y es un mercado mucho más dinámico. Eso va a aumentar muchísimo el volumen de trabajo para nosotros porque los pedidos que se vayan a sacar del país van a tener que ser analizados. Y los cultivadores van a tener que dar calidades muy altas para llegar a esos mercados prémium internacionales.



¿Prevén ampliar planta y personal?



Estamos analizando un modelo de expansión internacional porque no hay que olvidar que esto no solo está pasando en Colombia. Ecuador tiene un tema importante y va a ser competencia importante, igual que México y Perú.



Y mirando cómo nos podemos expandir a esos países sin necesariamente construir un laboratorio en cada uno, pero sí poder satisfacer las pruebas más importantes y después hacer el envío de otras a Bogotá para análisis más complejos. Estamos en conversaciones con laboratorios en Colorado, y también en Europa.



¿Qué inversiones prevén para crecer?



Estamos abiertos a muchos modelos. En las últimas conversaciones que hemos tenido hemos hablado de levantar un millón de dólares para cumplir varios de los objetivos de expansión y algunos objetivos de investigación y desarrollo.



