Justo y Bueno y audaces cambios de negocios de empresas colombianas

Recientemente, la cadena de mercaderías Justo y Bueno anunció que ampliará sus líneas de negocio con la incorporación de Buenofón, un servicio de telefonía móvil solamente de planes prepago.



La nueva apuesta de la marca, perteneciente al grupo Reve Group, ofertará planes desde 900 hasta 40 mil pesos.



Para obtener alguno de los planes de telefonía móvil de Buenofón hay que acercarse a una tienda de Justo y Bueno para realizar la recarga del plan deseado y, luego, basta con marcar el número correspondiente para activarlo.

Además, según la empresa, los usuarios no firmarán ningún contrato para tener este servicio y, como lo establece la ley, tampoco serán atados por una cláusula de permanencia.



Con esto, Justo y Bueno realiza un cambio en su estrategia empresarial, la cual venía fundamentada desde 2016 (cuando abrió su primera tienda en el barrio el Restrepo, en Bogotá) en un modelo de negocio de almacén que ofrece productos locales, internacionales e, inclusive, marcas propias a precios más bajos que los negocios de grandes superficies. Pero esta no ha sido la única empresa colombiana que ha reorientado su estrategia de negocio.

Rappi

En el caso de esta aplicación, que acerca a los consumidores a casi cualquier producto o servicio gracias a los ‘rappitenderos’, implementó un nuevo servicio denominado Brands by Rappi, una plataforma de marketing digital para acercar aún más a las empresas con sus clientes.



A partir de análisis de datos, acciones de trade marketing y performance de marca , Brands by Rappi ofrece el servicio de entrega de ‘insights’ a sus empresas aliadas para que éstas puedan realizar campañas digitales que causen mayor impacto en los clientes y haga más efectivo el mercado ‘B2B’ (servicio de empresa a empresa).

'Brands by Rappi' será una servicio de marketing digital para acercar aún más a las empresas con sus consumidores. Foto: Twitter: @RappiColombia

Alpina

Como motivo del aniversario número 75 de su fundación, esta compañía decidió no solo renovar su imagen, sino que también, apostarle a nuevos prácticas sostenibles que benefician no solo a la marca sino a todos los que, de alguna forma u otra, hacen parte de ella.



En ese sentido "la leche de Alpina provendrá de ganadería sostenible certificada y zonas de cero deforestación", aseguró Ernesto Fajardo, presidente de la compañía, a Portafolio.



Es por esta razón que la empresa no está trayendo leche de otros países y está utilizando materiales más ecológicos para sus empaques. Además, está incorporando nuevas tecnologías para producir compotas sin conservantes ni azúcares añadido y jugos que se puedan conservar hasta 60 días en la nevera sin perder el sabor.



Si bien no se aleja de sus productos esenciales, sí aplica nuevas estrategias para la consolidación de sus procesos productivos.

Para elegir el logo hubo un ejercicio con miles de personas y hubo tres elementos coincidentes: el monte suizo Matternhorn, el medallón y la letra cursiva. Foto: Alpina

Migración digital

La pandemia del covid-19 también hizo que varias empresas colombianas tuvieran que migrar al entorno digital.



Fueron muchas las que, ante la coyuntura, encontraron una oportunidad para crear nuevas líneas de negocio o ampliar su catálogo de servicios.



En su momento, empresas de otros sectores como Bodytech (entrenamientos virtuales), D1 (alianza estratégica con aplicaciones digitales como ‘Picap’ y ‘Mi Aguíla’ para la entrega de mercados a los clientes), y Coljuegos (transformación digital para ampliar la oferta de juegos de azar online) son otros ejemplos de organizaciones colombianas que utilizaron la tecnología para mantener a flote su negocio y no perecer ante el covid-19.

Bodytech y Tiendas D1 son otros negocios que le apostaron a la tecnología. Foto: Rodrigo Sepúlveda - Vanexa Romero. Archivo EL TIEMPO

Hace un mes, por ejemplo, el turno fue para el popular almanaque Bristol.



Julián Romero, de Primko SAS, empresa representante del almanaque para el país, afirmó en declaraciones a este medio que la reconocida publicación empezó a dar el salto a lo virtual con el fin de tener una relación mucho más cercana con la gente.

El almanaque Bristol empezará a ser comercializado digitalmente. Foto: Luis Lizarazo. Archivo EL TIEMPO

Ante la coyuntura y el surgimiento de otro tipo de necesidades en los consumidores, las compañías buscan diversificar sus productos y servicios.

