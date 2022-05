Con la orden de retornar a sus puestos de trabajo a algunos colaboradores, abrir las tiendas y la opción de retornar los locales a los arrendadores que no deseen participar en el plan de salvamento de Justo & Bueno que presentarán los acreedores, tal como quedó definido el jueves de esta semana en la audiencia pública, Darío Laguado Monsalve, agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, inició su gestión dentro del proceso con el que se busca darle una última oportunidad a dicha empresa.



(Lea también: Comienza empalme entre directivas de Justo & Bueno y el agente liquidador)

Así se los hizo saber a los empleados de la empresa a través de una comunicación conjunta con César Higuita, presidente de Sintramer, sindicato de los trabajadores de Justo & Bueno, en la que les informan que a los colaboradores que participen en esta primera fase del plan salvamento se les reconocerá lo concerniente a esos días laborados.



Como se recuerda, Santiago Londoño, superintendente Delegado, en la audiencia pública llevada a cabo el pasado jueves ordenó la liquidación judicial de Mercaderia, matriz de las tiendas Justo & Bueno, pero por petición de un grupo de más de 400 acreedores, dio un plazo de 30 días para que se presentara un plan de salvamento concreto que será evaluado.



(Le puede interesar, además: Liquidación de Justo & Bueno: ¿quiénes la exigen y quiénes se oponen?



No obstante, el funcionario mantuvo la orden de designar a un agente liquidador que será el encargado de la compañía durante todo este proceso hasta que se adopte una nueva decisión.



En su comunicación a los trabajadores, el agente liquidador designado señaló que les serán restituidos los locales a los arrendadores que no deseen participar en el plan de salvamento de la compañía que se definirá antes del 12 de junio, devolución que se hará de forma organizada y sin que haya necesidad de adoptar vías de hecho, es decir, bloquear las entradas de las tiendas ni ponerles cadenas a las puertas.



No obstante, los invitó a unir esfuerzos en ese intento por salvar la compañía, pues sin su participación ese intento será aún más difícil. También indicó que, quienes definitivamente deseen o no hacer parte de ese plan, se lo hagan saber.

Contratos laborales

Laguado Monsalve también les comunicó a los trabajadores que sus contratos laborales continúan vigentes, pero no de los administradores de la compañía. Como se recuerda, estos fueron removidos por orden del juez del caso.



En ese sentido, informó que dentro de las prioridades de la compañía está, en la medida de lo posible, ponerse al día con las obligaciones de la seguridad social de los colaboradores, y que en la medida que hayan recursos se atenderán los descuentos que ha hecho a los trabajadores para pagar libranzas y embargos.



Por último, indicó que la próxima semana analizarán las salidas que se puedan adoptar a favor de los trabajadores relacionadas con la estabilidad laboral de los mismos, la cual será reforzada.



El Tiempo