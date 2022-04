Este jueves, con más de una hora de retraso, la Superintendencia de Sociedades lleva a cabo una audiencia pública para atender múltiples denuncias contra la sociedad Mercadería S.A.S., que opera bajo la marca Justo & Bueno, por el incumplimiento de gastos de administración con posterioridad a su admisión en el proceso de reorganización empresarial, al que entró desde el 18 de enero de 2022.



Durante la sesión, el superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, y juez del proceso concursal, Santiago Londoño Correa, reveló que el despacho ha recibido denuncias reiteradas de acreedores por el incumplimiento generalizado, que a la fecha suman 501 casos presentados ante la entidad.



De este total, han llegado 371 memoriales de arrendadores pidiendo pago y fecha de restitución de inmuebles, 14 memoriales de acreedores de compañía de gastos de administración, 18 memoriales de servicios públicos y dueños de locales arrendados, denunciando falta de pago y otros 98 memoriales de acreedores laborales pidiendo el pago de nómina y liquidación.



Londoño Correa también reveló que además se han recibido 20 acciones de tutela por parte de acreedores labores y arrendadores desde la fecha de admisión al proceso.



Luego de ello, el funcionario desestimó una petición de los representantes de la compañía de no realizar la audiencia, dado que la entidad no puede ser ajena y tiene atribuciones dentro del proceso para realizar la audiencia, y continuó escuchando a los acreedores interesados.

En la audiencia se revelaron detalles de las deudas de la compañía. Foto: Tomado de la web de la Superintendencia de Sociedades

Suma creciente

Por ejemplo, Claudia Ortega, apoderada de los fondos de pensiones y cesantías, reveló que en total se registran deudas por más de 1.040 millones de pesos por concepto de aportes a pensión, de los cuales las obligaciones con Porvenir suman 600 millones de pesos, con Protección otros 332 millones y con Colfondos la suma llega a 108 millones de pesos.



“No se ha depurado la total de la obligación y la sociedad dejó el proceso tirado”, indicó Ortega.



A su turno, Adriana Paola Rincón, comisionada de la comisión de Recaudo y Cobro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que Mercadería S.A.S. tiene un impago de 15 millones de impuesto al consumo e intereses de 550.000 pesos para más de 16 millones en total.



Sin embargo, la mayor deuda es por concepto de retenciones en la fuente, ya que el valor entre septiembre del 2021 y marzo de 2022 de total suma 13.351 millones de pesos más intereses por otros 7.131 millones para un total de 20.483 millones de pesos por este concepto.



La funcionaria solicitó a la empresa una propuesta de pago para atender estas obligaciones y si tienen saldos a favor que los presenten para cruzarlos. A su turno, María Clemencia Ariza, apoderada del Distrito de Bogotá, dijo que las deudas por concepto de impuesto de industria y comercio (ICA) suman 83 millones de pesos.



Por su parte, Jeimy Alfonso Verano, vocera de propietarios y arrendadores de las bodegas, dijo alertó que no se han recibido gagos de los cánones desde febrero hasta abril, valor que según el promotor del proceso ya los 30.000 millones de pesos.



En la audiencia, a la que asisten más de 650 personas, en intervención de los acreedores laborales varios trabajadores denunciaron que llevan cerca de 90 días sin recibir pago, al tiempo que otros extrabajadores, que firmaron un documento para pactar su retiro, no han sido indemnizados ni han podido retirar sus cesantías.



Además, se denunció que las deudas por servicios públicos, especial el de energía, siguen subiendo porque no se ha permitido el acceso a las bodegas y almacenes para hacer el corte del servicio.



EL TIEMPO conoció que solamente con Afinia, las deudas por concepto de energía en la región Caribe suman 235 millones de pesos y se les alcanzó a suspender el servicio a cinco locales en Cartagena y 2 en El Banco, Magdalena.