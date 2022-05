"No habrá más dilaciones, mañana o se salva la compañía (Justo & Bueno) con recursos que se le inyecten o habrá que tomar una decisión que el juez tendrá que valorar”. Es el mensaje contundente que le acaba de enviar Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades a las directivas de Mercaderia, luego de que estas anunciaran ayer en la noche que, ante la imposibilidad de cumplir con los pagos acordados (135.000 millones de pesos), ordenarán el cierre de sus tiendas.



El funcionario le dijo a EL TIEMPO que en otros procesos similares en los que se incumplieron los plazos acordados esto dio lugar "a la terminación de las compañías, porque (de lo contrario) eso puede ser infinito", en tal caso "hay que tomar una decisión de fondo, bien sea que aparezcan finalmente recursos concretos jurídicos que puedan salvar las firmas o que no es viable, y si es así se tendrá que ordenar la liquidación", precisó Escobar Pérez.



En el caso particular de Mercaderia, organización que controla a la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, se habían fijado dos plazos, uno el 6 de mayo para que sus directivas dieran a conocer la estructura del negocio (venta) con la que se salvaría a la compañía, y otro el 10 de mayo, fecha en la que se tendrían que ejecutar los pagos de administración atrasados desde mediados de enero del presente año (más de 135.000 millones de pesos), ninguno de los cuales se cumplió hasta el momento.



El funcionario fue enfático al señalar que ve con preocupación las informaciones que las directivas de Justo & Bueno vienen anunciando desde hace un tiempo, como la aparición de inversionistas dispuestos a capitalizar a la compañía y ahora lo del cierre de las tiendas, sin que nada de esto obre dentro del expediente del proceso, tal como lo exigen las normas de estos.



En ese sentido, dijo que, como autoridad del mercado no se pueden pronunciar frente a las manifestaciones que se hacen por fuera del expediente, con lo cual el llamado es a que lo que se tenga que decir se haga formalmente y dentro de la acción judicial, algo que los apoderados de la compañía deben tener claro.



"Nosotros obramos sobre lo que hay en el expediente, si no hay recursos y no se han cumplido los plazos, seguramente la decisión será de fondo con miras a que la gente afectada tenga claridad y sepa cuál será su situación en adelante", insistió Escobar Pérez, quien subrayó que: "En mi administración los procesos no se pueden dilatar, no serán eternos porque al país ni a la economía ni a nadie le sirve que esas reorganizaciones terminen siendo eternas".



Por eso señaló que tomarán decisiones prontas con miras siempre a salvar las empresas o a que haya claridad para todos los afectados para que estos puedan tomar una decisión.



El Tiempo