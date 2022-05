La Superintendencia de Sociedades le dio este lunes 2 de mayo un último chance a la sociedad Mercadería S.A.S., que opera bajo la marca Justo & Bueno, para que oficialice, con hechos visibles, la fórmula mediante la cual se pagarán los gastos administrativos que están sin cubrir desde que la compañía fue admitida en proceso de reorganización empresarial.



Estos recursos, según el organismo de control, suman 135.000 millones de pesos al corte de abril,



Por ello, Santiago Londoño Correa, superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tras escuchar la intervención de los representes la compañía, les ordenó a estos y a la empresa que, a más tardar el 6 de mayo, presenten un informe sobre la estructuración del negocio propuesto y las personas que tendrían a cargo las obligaciones que se asumen por parte del inversionista.



La audiencia se reanudará el próximo jueves 12 de mayo y Londoño indicó que la nueva sesión se realizará con la lectura de la información oficial que se le reporte a la entidad sobre el pago de dichos gastos de administración al corte del 10 de mayo, fecha que la misma empresa señaló como plazo máximo para cubrir dichas obligaciones pendientes. Posterior a ello se explicarán los términos del acuerdo para la llegada de una inyección de capital que le permita a la empresa superar la crisis.

Londoño también señaló que las propuestas para capitalizar pasivos y para hacer modificaciones al modelo de negocio, deberán presentarse por los interesados a la empresa y tendrán que ser consideradas como una de las fórmulas para el acuerdo de reorganización que debe empezar a negociarse una vez se califiquen y se gradúen los créditos.

Propuesta alterna

En este sentido, en la audiencia también intervino Marco Gerardo Monroy Rosas, representante de MGM Sustainable Energy Fund y de la empresa MGM Sustainaible Energy, firmas que han aportado al proceso, quien señaló que hace un mes se viene adelantando una labor de gestión para crear confianza a un nuevo inversionista que llegue.



Explicó que este fondo fue el que dio el dinero en diciembre que sirvió para la reactivación previa a la aceptación en el proceso de reorganización empresarial, aportando 9.000 millones de pesos y en total tiene una exposición de unos 100.000 millones de pesos a Justo y Bueno.

De acuerdo con Monroy, hace un mes se viene estructurando una propuesta alterna, con conocimiento de los representantes de Mercadería S.A.S., para solucionar el proceso de insolvencia con un esquema para generar confianza a un inversionista que venga e invierta para cubrir gastos de administración.



La fórmula que se ha diseñado es con un fondo que llegaría al final de mayo a la espera de ciertas condiciones, para capitalizar todo el valor permita dentro del proceso de insolvencia a cambio del 15 por ciento de las acciones de la empresa y el 85 por ciento restante ofrecerlo para quienes inviertan capital y llevan a la recuperación de la empresa.



Según Monroy, dado el detrimento en inventarios, ahora la suma que se necesita está entre 60 y 70 millones de dólares y según la proposición, una vez los inversionistas logren recuperar 7 veces el tamaño de su inversión, se invertirían los derechos económicos, para que los acreedores, en lugar de tener el 15 por ciento, pasen a tener el 60 por ciento.



Y agregó que a este punto se llegaría cuando se alcancen las ventas del 2020, cuando comenzó la pandemia. Señaló que el éxito de la empresa depende de la confianza de los proveedores, ya que la posibilidad de que llegue la inversión del fondo de JF Capital generó incertidumbre en estos, que prefirieron no despachar mercancía, lo cual hace que se venda menos y se agrande el hueco para cubrir los gastos administrativos.



“Existe la voluntad de los proveedores de dar productos, pero no existe la confianza de que no va a haber liquidación y por lo tanto pierdan sus productos sin ser pagos”, señaló al explicar que se plantea una fórmula de consignar los productos por parte de los proveedores en lugar de entregarlos.



Y precisó que el problema es que han faltado los productos básicos en las tiendas, que hacen que haya un tránsito superior en los puntos de venta, y esto genera mayores volúmenes de ventas, generando los recursos para el pago de los gastos administrativos.