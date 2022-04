A la expectativa por lo que dirán este jueves en la audiencia programada por la Superintendencia de Sociedades las directivas de Mercadería, matriz de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, están los cerca de 7.000 trabajadores, los 200 proveedores y 1.000 arrendadores de los locales de esta compañía, luego de que estas les anunciaran, sin mayores detalles, la llegada de un nuevo inversionista que estaría dispuesto a asumir los pagos pendientes, entre otros, tras su admisión al proceso de reorganización en enero, y que a la fecha superan los 100.000 millones de peso.



La Supersociedades requirió a los representantes de esta cadena de tiendas de bajo costo debido a los incumplimientos de los pagos de administración (salarios de trabajadores, seguridad social de estos, cánones de arrendamiento, y proveedores, entre otros, tal como lo reveló EL TIEMPO el lunes de esta semana.



Trabajadores de esta organización vienen denunciando que desde mediados de febrero no reciben sus salarios ni la empresa ha cancelado lo correspondiente a su seguridad social, lo cual agrava la situación de muchos de ellos, quienes no tienen siquiera los recursos para dirigirse a sus puestos de trabajo, con lo cual muchas tiendas se han visto obligadas a cerrar sus puertas al público.



César Higuita, presidente del sindicato de trabajadores de Justo & Bueno, le dijo a EL TIEMPO, que la situación se agrava porque en muchas de esa tiendas en todo el país ya no cuentan con los servicios de agua ni luz, lo cual hace muy difícil atender público en esas condiciones.



"El panorama es muy desolador para los trabajadores. De 9.000 trabajadores que tenía la compañía hoy quedamos menos de 7.000 empleados. Muchos han tenido que renunciar, pero la compañía tampoco les deja retirar sus cesantías sin dar explicaciones del por qué", señala el vocero.



Higuita también sostiene que las directivas no les dan la cara y desde el año pasado les vienen diciendo que pronto la situación de la compañía mejorará, incluso, con la llegada de un nuevo inversionista, pero nada en concreto.



"Vemos muchos vacíos en este proceso", dice Higuita al referirse tanto a cómo se está llevando la reestructuración de la compañía, como a los recientes anuncios sobre la llegada del fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC) que pondrá los recursos que necesita la compañía para salir de su crisis actual.



Y agrega que ellos no tienen certeza sobre la verdadera situación de la organización. "Nos dicen muchas cosas, pero nada en concreto: Que están tramitando un crédito en panamá para pagar las deudas, que la plata no ha llegado, pero que ya casi; que están buscando un socio inversionista, que ya abrieron una fiducia para el desembolso de los recursos del inversionista, pero nada de eso se concreta", dice el vocero.



Por eso, paralelo al desarrollo de la audiencia pública este jueves, un grupo de trabajadores y proveedores harán un plantón frente a las instalaciones de la Supersociedades para exigirle a la entidad avances en este proceso.



En Justo & Bueno, que esta misma semana, a través de su representante especial, Nicolás Polanía Tello, solicitó a la Supersociedades suspender la audiencia programada para este jueves, indicaron que asistirán a esta, luego de que la autoridad del mercado mantuviera su decisión al respecto.



Yeimi Alfonso Verano, una de las cientos de arrendadoras de locales a Justo & Bueno, también le dijo a esta casa editorial que desconfían del supuesto nuevo inversionista, pues la compañía no les ha querido dar más detalles de la operación y cree que se trata de una estrategia para calmar ánimos, pues lo han hecho igual en el pasado reciente.



"Queremos ser optimistas frente a los anuncios de Justo & Bueno, pero es que ellos no concretan nada. Nadie más que nosotros quiere que esta situación se solucione y que llegue la plata, el inversionista, el crédito para que se pueda pagar salarios a los empleados, a los proveedores, a los arrendadores y que la empresa siga operando, pero necesitamos que se nos diga la verdad", precisó.



