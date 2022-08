A escasas horas de que se reanude la audiencia pública en la que la Superintendencia de Sociedades decidirá la suerte de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno (en proceso de liquidación) y en medio de los clamores de un número importante de trabajadores, arrendatarios y proveedores que aboga por una salida que les permita conservar sus puestos de trabajo, recuperar sus inmuebles y el pago de las deudas atrasadas, Alfonso Giraldo, representante Lobbying & Colsulting, firma interesada en el salvamento de dicho comercio no presentaría hoy una propuesta para ello.



Así se los hizo saber ayer en carta enviada a esos trabajadores, arrendatarios y proveedores que aún confían en que obre el milagro y se pueda salvar la compañía, luego de meses de espera y fallidas propuestas que al final no han servido nada más que para alimentar esa ilusión.



"En las últimas semanas surgieron riesgos económicos y coyunturas que podrían llevar a que no sea factible el escenario que hemos planteado", les dijo Giraldo a quienes lo consideraron por meses su tabla de salvación.



No obstante, quien hasta hace unas horas parecía tener la formula mágica para salvar una compañía que opera con unas pocas tiendas abiertas al público a un costo estimado de 1.000 millones de pesos diarios, prefirió esperar la decisión que adopte el juez a cargo de este proceso, la cual se conocerá en unas pocas horas, una vez se reanude la audiencia oficial.



Pero Giraldo siguió alimentado la ilusión de quienes han confiado en su palabra. En la misma carta enviada ayer 3 de agosto, el representante de Lobbying & Colsulting, advierte que de no darse el salvamento de Justo & Bueno(J&B) tiene otra formula para ayudarles, claro, sin mencionar mayores detalles de la misma, como hasta el momento ha ocurrido con las anteriores de sus propuestas.



"Resultó ser un culebrero más". "Ese anuncio es más de lo mismo", señalaron algunos representantes de los trabajadores y arrendatarios de los locales de J&B al conocer la misiva ayer.



Y es que en la carta Giraldo les deja saber a sus destinatarios que tiene una nueva alternativa que se constituye en otra oportunidad para todos: "bajo el mismo modelo de negocio, nacería un nuevo canal cuyo propósito será recoger lo mejor de lo que esa marca (J&B) representaba, es decir: una cantidad importante de sus empleados, proveedores y, por supuesto, de los locales en los que los colombianos se acostumbraron a mercar".



Pero como en anteriores propuestas, Giraldo no proporciona más detalles de cómo sería desarrollar esa nueva alternativa, ni los recursos que se le inyectarán a esa propuesta ni los nombres de los inversionistas, y suelta su acostumbrada y ya conocida estrategia: "... si no fuese posible el salvamento, a finales de la próxima semana daríamos a conocer la nueva propuesta que, por sus características, sería una mejor alternativa y en la cual Deloitte, como asesor, los inversionistas y quien escribe ya estamos elaborando con el compromiso inquebrantable de seguir trabajando de la mano de todos...", señala la carta.



El directivo parece desconocer que Billy Escobar, superintendente de Sociedades, le dijo a EL TIEMPO en días pasados que no tolerará que se le dé más largas a este proceso y que si no hay un plan viable y concreto de salvación de esa compañía, la salida es la liquidación decisión que se podría conocer en las próximas horas, una ves se reinicie la audiencia pública este jueves.



Mientras, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) le solicitó al saliente gobierno evitar la "masacre laboral" que se daría con la liquidación de J&B, por lo que le pidió a la Supersociedades y al juez a cargo del proceso de esa compañía de tiendas, hacer todos los esfuerzos posibles por evitar ese desenlace. Dijeron que harán presencia en dicha audiencia.



