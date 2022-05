Mercadería, matriz de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, anunció que radicó a través de su apoderado especial una solicitud de apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades.



(Puede leer también: Justo & Bueno: cierre preventivo de sus tiendas y centros de distribución)

La solicitud se da debido a que no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de la compañía ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración en la fecha que se había anunciado públicamente.



Y es que ayer vencía el plazo para que Justo & Bueno se pusiera al día con los más de 135.000 millones de pesos que le adeudan a los empleados, bancos, arrendadores, proveedores y la Dian, entre otros acreedores.



Y las directivas confiaban en que el fondo chino JF Capital International Limited que les había comprado el pasado 29 de marzo aportara los recursos para saldar los compromisos. Sin embargo, este no cumplió y Justo & Bueno también anunció que cerrará de manera preventiva sus tiendas y centros de distribución.



(Puede leer también: Justo & Bueno: más de 800 tiendas no abren hoy sus puertas al público)

Es nuestro deber solicitar la apertura del

proceso, actuando con responsabilidad ante

los acreedores, las autoridades, la sociedad,

y ante quienes han sido beneficiados por este modelo FACEBOOK

TWITTER

"Lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores. En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso, actuando con responsabilidad ante los acreedores, las autoridades, la sociedad, y ante quienes han sido beneficiados por este modelo que busca mejorar la calidad de vida de las familias", asegura la empresa a través de un comunicado.



Adicional a ello, la compañía radicó ante la Supersociedades el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería, con la compañía JF Capital International Ltd.



"No entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de los recursos al país. Esperamos que JF Capital, como nuevo propietario de Justo & Bueno, se manifieste públicamente", dijo la compañía.



En total, Justo & Bueno le debe a sus empleados unos 42.000 millones de pesos, en arriendos las obligaciones pendientes suman cerca de 35.000 millones, en contratos de renting son unos 19.700 millones, las obligaciones tributarias sin cancelar suman cerca de 17.100 millones de pesos, mientras que en otros gastos los atrasos superan los 20.600 millones.