Esta semana será crucial para el futuro de Justo & Bueno, pues de no presentarse ningún plan de salvamento, como está previsto desde mayo pasado, no quedará alternativa distinta que liquidar la compañía, según se lo manifestó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades a EL TIEMPO, tras reiterar que la entidad bajo su cargo no tolerará más dilaciones ni dará más prórrogas dentro de este proceso.



¿En qué etapa está el proceso de Justo & Bueno?

​

Se sabe que la entidad pasó por un proceso de reorganización que fracasó y ahora se encuentra en uno de liquidación. El liquidador tenía que hacer una valoración de lo que hay en la sociedad, tanto en lo tangible como en lo intangible, y luego de eso recibir unas ofertas de quienes eventualmente pudieran estar interesados en comprar o asumir el control de lo que hay. Efectivamente en su momento se anunció por parte de un grupo de acreedores el interés de presentar una propuesta y por un fondo de inversión avalado por la firma Deloitte.



¿Hasta cuándo tienen plazo para ello?

​

El liquidador ya les solicitó a los interesados, que están sobre el tiempo, que en el transcurso de esta semana presenten una propuesta concreta y él decidirá si hay o no una opción de aplicar esa fórmula de salvamento.



En eso están, pero esta semana quedará claro si es viable o no alguna negociación que permita recoger algunos activos para salvar la compañía, esa es la situación. Ya se vencieron todos los tiempos y es el momento de decidir y el momento de quienes anunciaron que iban a presentar una propuesta la especifiquen y se tome una decisión, esta es la etapa final.



¿Qué pasa si no se presenta un plan o este no se ajusta a lo que se está buscando?

​

Es un hecho que ya se acabó el tiempo, por lo que los interesados tienen que pasar al tablero, aquellos que en la audiencia (pública) anunciaron que harían una propuesta lo hagan. No se admiten más dilaciones, no hay más plazos, por eso las propuestas que se tienen que presentar deben ser muy concretas, específicas y razonables.



Significa que la opción de liquidación se mantiene sobre la mesa...

​

Ojalá bien sean esos acreedores que quieren hacerse con el control o un inversionista externo se den, porque sería inyectar recursos, cumplir con las obligaciones pendientes y seguir adelante con la operación de la compañía. Ese es un escenario deseable, si no es eso, el otro es la liquidación definitiva, es decir, entregar los locales, los activos que están en arriendo, es lo único que hay. Como autoridad del mercado, nuestro interés es que haya toda la claridad posible en este proceso y transparencia por el bien de los trabajadores, de los proveedores, arrendadores y particulares.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

@CarlosGarciaM66