El salvamento de Justo & Bueno continúa en veremos y pese a que los interesados en presentar alternativas se habían comprometido a darlas a conocer el pasado 12 de junio, ayer transcendió que una de esas opciones, la que estructura Alfonso Giraldo Castro, de Lobbying & Consulting, estaba lista; sin embargo, en el comunicado dado a conocer por esa firma no se proporcionaron detalles ni el alcance de esta, más allá de aspectos generales que se viene ventilando desde hace más de dos meses.



Los propietarios de los locales, uno de los grupos de interés dentro de este proceso que se ha visto reacio a dichos anuncios, argumentando que no existe ninguna propuesta concreta, que a la fecha no se conoce la certeza de los supuestos inversionistas externos que aportarían los recursos para salvar la compañía y que lo hasta ahora anunciado parecer ser más de lo mismo que se ha prometido antes, se mantienen firmes en que se les devuelvan sus locales.



Giraldo Castro, de Lobbying & Consulting, en su comunicación de ayer, dijo que los acreedores que representa aportarán "el capital que se requiere para cancelar la totalidad de las obligaciones con la DIAN, los municipios, así como todo lo que la empresa ha reconocido como deuda a empleados, con ocasión de los contratos de trabajo y las demás obligaciones cuyo pago corresponda en los términos del Decreto 560 de 2020".

Algunos propietarios de los locales de Justo & Bueno han bloqueado con candados el acceso a sus locales. Foto: El Tiempo / cortesía

También indicó que sería pagado todo lo que se adeuda desde el 18 de enero de 2022 a la fecha en la que se tome una decisión definitiva, incluidos en ese monto los cánones de arrendamiento y los servicios públicos, y que la oferta de aporte de capital será presentada de manera formal cuando lo determine la Superintendencia de Sociedades.



Pero para algunos representantes de los propietarios de los locales, empleados y algunos acreedores de Justo & Bueno, lo dado a conocer ayer es más de lo mismo, no pues no es un anuncio concreto en el sentido de cómo se realizarán esos pagos, en qué fechas, cuál es el monto de la inversión y el nombre del supuesto inversionista internacional.



"Si, ayer recibimos ese comunicado y otro más, pero en ambos casos no se conoce la propuesta concreta y no deja de ser más que una expectativa más. La Súper (Sociedades) es paquidermica y de mi lado no creo que resulte, pues no se conocen los inversionistas y puede ser que termine siendo un rescate de fondos, pero continúa siendo una empresa sin activos de respaldo y en 6 meses estemos en las mismas", señala Oscar Bravo, uno de los arrendadores afectados y quien lidera un grupo de propietarios de locales que insisten ante la autoridad para que se les devuelvan su inmuebles.



De hecho, algunos han tomado la decisión de bloquear sus locales con candados y hasta con soldadura en las puertas para evitar la entrada de personal a los mismos, muchos de los cuales permanecen abandonados, con mercancía dañada y las estanterías vacías.



Los empleados de la cadena de tiendas Justo & Bueno, que aún guardan la esperanza de conservar sus puestos de trabajo también están en ascuas, pues dicen que a la fecha no saben mucho sobre el avance del proceso de salvamento de la compañía.



"El liquidador no contesta (nuestras) llamadas ni responde correos y solo se evidencia un alargue de tiempo como lo puede notar al aplazar tres veces la audiencia. A los trabajadores nos tocó la parte más dura pues solo a algunos les pagaron EPS, como también incapacidades laborales pendientes, se habla de un número muy pequeño de trabajadores al día", señala César Higuita, representante de uno de los sindicatos de trabajadores de Justo & Bueno.

Segunda propuesta

Una segunda propuesta fue formulada por Marco Gerardo Monroy Rosas, en representación de MGM Sustainable Energy Funds I y II, la cual se le hizo llegar al liquidador Darío Laguado a comienzos de julio.



Dicho plan, que se viene discutiendo con el fin de que en agosto ya esté en operación la planea de tiendas, incluye "otro fondo de alcance global basado en Estados Unidos y un Grupo Empresarial de reconocido prestigio. Se ha creado un nuevo vehículo que firmara contratos con todos los grupos de interés (arrendadores, empleados, proveedores y prestadores de servicios públicos).



En dicha propuesta se habla de negociar contratos con los centros de distribución y a los propietarios de las tiendas se les ofrece el pago de tres meses por anticipado (agosto, septiembre y octubre) de los arriendos, así como pagar las cuentas de los servicios públicos, muchos de los cuales están suspendidos.



Para los empleados, contratos con la nueva empresa, pagos de bonificaciones uno inicial y otro al año, sujeto al cumplimiento de metas, al tiempo que se contratarán los servicios de empresas de recursos humanos especializadas.

​

En cuanto a los proveedores, prometen contratos y pagos anticipados en casos

especifícos. Hablan, además, de comprar las marcas y activos fijos que pertenecen a

Mercaderias. Ademas, inyectarán capital para la compra masiva de productos y

disponer de flujo de capital de trabajo para cubrir las necesidades hasta el

momento de autosuficiencia de la operación.



Jeimmy Alfonso Verano, abogada y también representante de propietarios de locales alquilados a Justo & Bueno, dice desconfiar de esas propuestas que llevan mucho tiempo concinándose sin que se concrete nada, por eso desconfía de estas.



"Lo que conocemos hasta el momento no es nada nuevo ni concreto, es lo que dice la norma que deben cumplir quienes asuman el control de Justo & Bueno, es decir, las obligaciones que tiene hasta ahora la compañía. La carta no es nada distinto a lo que se ha dicho hasta ahora, es lo mismo de lo mismo. El tema es muy complejo y da la impresión de que con ello se busca calmar los ánimos de las partes afectadas", señala.



El Tiempo