Este martes 10 de mayo vencía el plazo para que las directivas de Mercadería, matriz de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, se pusieran al día con los más de 135.000 millones de pesos que le adeudan a los empleados, bancos, arrendadores, proveedores y la Dian, entre otros acreedores.



Sin embargo, el fondo chino (JF Capital International Limited) que se había comprometido a aportar los recursos para saldar los compromisos, no cumplió y la compañía anunció que cerrará de manera preventiva sus tiendas y centros de distribución.



“En vista de que no hubo informe ni pagos a la fecha, la compañía anunció que ve inviable su operación”, aseguró a través de un comunicado. Y añadió que seguirá trabajando de la mano de los entes de control para avanzar en los siguientes pasos del proceso.



Cesar Higuita, presidente del sindicato de trabajadores de Justo & Bueno le dijo a EL TIEMPO que desde las directivas de la compañía se ordenó a los jefes de zona recoger las llaves de los almacenes, cerrar las puertas a partir de la medianoche y hasta el jueves, día en que se llevará acabo la tercera fase de la audiencia pública por temas de seguridad, pues temen que se pueda presentar algunos saqueos.

'Confiábamos en un salvamento definitivo', dice Justo & Bueno

Desde el pasado 29 de marzo se firmó un acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería con la compañía JF Capital International Ltd., la cual anunció, en comunicación enviada a los colaboradores y arrendadores el compromiso de pagar antes del 10 de mayo las acreencias causadas desde la admisión a la reorganización hasta el 30 de abril de 2022.



“Esto nos llevaba a confiar en un salvamento definitivo de la empresa”, dice la compañía.



Sin embargo, finalmente no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S., ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos a cargo de la compañía.



“Tampoco se recibió el informe requerido por el juez delegado de la Superintendencia de Sociedades donde se explicaría la estructuración del negocio propuesto, el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización”, dice Justo & Bueno.



Ante ello, la compañía dice que lamenta que los nuevos dueños no hayan logrado cumplir con los plazos acordados. “Una vez se firmó el contrato de venta en marzo, continuamos trabajando con la convicción de que los fondos pactados para pagar las deudas y cumplir nuestros compromisos con todas las familias vinculadas con Mercadería ingresarían a tiempo”, señalan.



Y termina diciendo: "Hoy no entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de los recursos al país. Esperamos que JF Capital, como nuevo propietario de Justo & Bueno, se manifieste públicamente y dé la mejor solución posible para todos en la audiencia citada por la Superintendencia de Sociedades el próximo jueves".



En total, Justo & Bueno le debe a sus empleados unos 42.000 millones de pesos, en arriendos las obligaciones pendientes suman cerca de 35.000 millones, en contratos de renting son unos 19.700 millones, las obligaciones tributarias sin cancelar suman cerca de 17.100 millones de pesos, mientras que en otros gastos los atrasos superan los 20.600 millones.



