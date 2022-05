A media marcha avanza la reapertura de las tiendas de Justo & Bueno en todo el país, luego de que, tal como lo anticipó EL TIEMPO el sábado anterior, Darío Laguado, agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, les hiciera llegar una comunicación a los empleados de la organización en la que les solicitaba el retorno a sus lugares de trabajo bajo unas condiciones específicas, como el pago de la jornada laboral con el producto de las ventas diarias de las tiendas que iniciaran la atención al público.



(Lea también: Tiendas Justo & Bueno inició la reapertura de sus puertas al público)

Según se conoció, de una expectativa de 50 tiendas que se esperaba abrir en esta primera semana, apenas están operando unas 30 debido a algunos inconvenientes con el tema salarial y porque persisten los problemas de suministros de energía eléctrica en los locales.



Frente al salario, fuentes de la organización indicaron que se les pagaría sobre el salario básico de cada trabajador, sin embargo, hay quienes por su antigüedad y cargo tienen unos pagos más altos, pero lo estipulado por el liquidador era de 35.000 pesos por jornada a nivel nacional, por lo que muchos decidieron no acogerse a ese plan y no retornaron a sus puestos de trabajo.



(Le puede interesar, además: Justo & Bueno, sin cómo responder por deudas si se liquida: habla fundador)



"Hay que esperar como evoluciona el tema salarias, porque una cosa es lo que dice el liquidador y otra el área de recursos humanos", sostiene un trabajador de la empresa consultado.



Como se recuerda, ante la imposibilidad de ponerse al día con el pago de los gastos de administración en mora causados este año (unos 170.000 millones de pesos) los administradores de Mercadería, matriz de las tiendas Justo & Bueno) ordenaron el cierre de las mismas el pasado 11 de mayo, al tiempo que solicitaron a la Superintendencia de Sociedades la liquidación de la compañía.



No obstante la entidad, luego de designar un agente liquidador en la audiencia pública del 12 de mayo pasado, dio un compás de espera para que los acreedores presentaran una nueva formula para salvar la organización, el cual vence el próximo 12 de junio.



Fuentes indicaron también que la empresa continúa trabajando con las compañías que suministran el servicio de luz para restablecerlo en los locales en los que este fue suspendido ante el no pago de las facturas, con el fin de que se pueda reactivar la atención del público en esas tiendas.

Mercancías y arrendadores

Otros de los problemas a solucionar tienen que ver con el suministro de mercancía para surtir las tiendas y la entrega de locales que no están en operación desde hace un buen tiempo. Según se estableció no están llegando los productos, por lo que en este momento se adelantan conversaciones con los distintos proveedores para que se reactive la entrega de estos y así continuar con la apertura de las tiendas habilitadas.



En cuanto a la restitución de algunos locales, más de 200 arrendadores ya le solicitaron al agente liquidador la restitución de sus inmuebles con el fin de readecuarlos, hacerles mejoras y volverlos a arrendar.



Oscar Bravo, propietario de uno de estos inmuebles, señaló que él ya le hizo saber al agente liquidador su deseo de que le devuelvan el inmueble, del cual hace más de un año no recibe el correspondiente canon de arrendamiento.



"No queremos perder lo que nos adeudan, ni antes la admisión al proceso de reestructuración de Justo & Bueno, ni luego de este. Estamos dispuestos a negociar y si es el caso perder el dinero, pero recuperar el predio", dice.



En la comunicación dada a conocer el sábado, el agente liquidador señaló que les serán restituidos los locales a los arrendadores que no deseen participar en el plan de salvamento de la compañía que se definirá antes del 12 de junio, devolución que se hará de forma organizada y sin que haya necesidad de adoptar vías de hecho, es decir, bloquear las entradas de las tiendas ni ponerles cadenas a las puertas.



No obstante, los invitó a unir esfuerzos en ese intento por salvar la compañía, pues sin su participación ese intento será aún más difícil. También indicó que, quienes definitivamente deseen o no hacer parte de ese plan, se lo hagan saber.



En su mejor momento Justo & Bueno tenía unas 1.325 tiendas abiertas al público. Según se dio a conocer en la audiencia del jueves pasado, de las 1.118 habilitadas, solo estaban en operación unas 660.



El Tiempo