Hace poco menos de 13 años, Michel Olmi, empresario nacido en Chile pero criado en Venezuela, abrió su primera tienda en Itagüí (Antioquia), bajo el novedoso formato de grandes descuentos (hard discount) con el que saltó a la fama en Colombia como empresario innovador y visionario, pese a que se conocía muy poco de su trayectoria inversionista.



Su inicio en el competido mundo del comercio minorista del país se dio con la apertura de una tienda D1 en octubre del 2009, marca que años más tarde terminaría siendo, quizás, su principal rival cuando puso a andar Justo & Bueno (febrero del 2016), luego de vender su primer emprendimiento al Grupo Santo Domingo y de aventurarse con otra iniciativa de gran éxito, Tostao’, Café & Pan (marzo del 2014), en la que aplicó también el concepto de bajos precios, entre otros.



En la actualidad, D1 tiene 2.000 tiendas y cobertura del 87 por ciento del país, con presencia en 28 departamentos y 450 municipios. Tostao’, por su parte, cuenta con cerca de 521 puntos de atención y está presente en las principales ciudades y algunos municipios del país.



Mientras, la situación de Justo & Bueno es bastante compleja hoy en día. Llegó a tener cerca de 1.350 puntos de atención a inicios del 2020, presencia en más de 400 municipios del país, unos 450 proveedores y nómina de más de 9.300 empleados.



Al igual que sus dos emprendimientos anteriores, Justo & Bueno resultó ser otra gran apuesta de Olmi, quien para entonces gozaba de gran prestigio en el mercado, era punto de referencia y modelo para seguir, pues en solo siete años había puesto en marcha tres negocios exitosos y de gran futuro.



Justo & Bueno, que abrió su primer punto de atención en el barrio Restrepo de Bogotá (2016), acusaba ingresos cercanos a los 2,4 billones de pesos tres años más tarde y se encaminaba a su punto de equilibrio en el 2020.



D1 y Tostao’, por su parte, registraron ingresos de 5 billones de pesos y 267.000 millones, respectivamente, en 2019, según la Supersociedades.

Llegó la pandemia y el paro

Las circunstancias no podían ser mejores para Mercadería, sociedad matriz de las tiendas Justo & Bueno y para sus administradores. En su momento se habló de un ritmo de apertura de cinco locales por mes, siendo los últimos puntos en estrenarse los de Leticia (Amazonas) y San Andrés. Pero llegó la pandemia de covid-19, a finales de marzo del 2021, el negocio tuvo que ajustarse a las nuevas circunstancias y los problemas afloraron.



Michel Olmi le dijo a EL TIEMPO, a inicios de este año, recién la firma fue admitida al proceso de reestructuración por parte de la Supersociedades, que Justo & Bueno estaba muy cerca de alcanzar su punto de equilibrio, pero se atravesó la pandemia con sus restricciones de la movilidad y eso tuvo un impacto fuerte en la operación.



“Durante las restricciones las tiendas tenían cierres, y esto hizo que dejáramos de vender. Cuando no se tiene caja positiva, si se deja de vender, así sea un día o tres, como en la mayoría de los cierres, esa plata hace falta para pagar las facturas de proveedores, se genera la acumulación de cartera... no se despacha mercancía y esto último se ve reflejado en menos ventas, dado que se tiene menos inventario”, dijo.



Esa circunstancia particular unida a los efectos negativos del paro nacional (abril-mayo) del año pasado fueron suficientes para acabar con las posibilidades de alcanzar el tan anhelado punto de equilibrio de la cadena de tiendas de descuentos.



Lo que vino luego fue una caída del 94 por ciento en las ventas y el desabastecimiento de las estanterías, sobre todo de productos de la canasta básica, que hizo entrar a la compañía en una espiral descendente de la cual no ha podido salir, no obstante los esfuerzos de sus dueños por hallar una solución, que hasta el momento se traduce en inyección de capital.

Los socios que no llegaron

En más de una oportunidad se anunció la llegada de un socio que aportaría los recursos necesarios para sacar adelante la compañía, sin éxito alguno, por lo que, tras la solicitud de sus directivas para acogerse a la ley de insolvencia empresarial, la autoridad le dio el visto bueno a mediados de enero pasado.



Pero lo que se pensó sería la tabla de salvación tampoco salió bien. Mercadería, matriz de Justo & Bueno, debido a su cada vez mas deteriorada situación entró de nuevo en cesación de pagos a sus colaboradores, proveedores e impuestos, entre otras obligaciones, mientras esperaba la inyección de recursos (135.000 millones de pesos) de un fondo chino que nunca apareció.



Hoy, la salvación de la cadena de tiendas, que prometía ser otro de los grandes aciertos comerciales de Michel Olmi, pende de la propuesta definitiva que deben presentar algunos proveedores la próxima semana, tal como lo determinó Santiago Londoño, delegado de Procedimientos de Insolvencia de la Supersociedades, quien ante la difícil situación de la compañía que le impidió ponerse al día con sus obligaciones y por petición misma de sus propietarios ordenó la liquidación de la sociedad.



Con deudas que pueden superar hoy los 200.000 millones de pesos, menos de la mitad de sus tiendas operando y un desabastecimiento de productos de la canasta básica evidente, el salvamento de la cadena de tiendas tiene divididos a quienes quieren evitar la liquidación.



Buena parte de los propietarios de los locales no apostarán por la propuesta que se prepara y quieren que se les devuelvan sus inmuebles, mientras que algunos empleados también comienzan a marginarse de esa idea debido a las condiciones en que están laborando.

La ruta a seguir para el rescate

Justo & Bueno no la tendrá fácil si la autoridad acepta el plan nuevo de salvamento. Sus directivas o los nuevos dueños deben recuperar la confianza de los proveedores, antes que nada.



Lo dice Alberto Montoya, experto con más de 28 años de experiencia en relación con proveedores, quien dice que deben ponerse al día con sus deudas y asegurarles un buen trato en las negociaciones. Allí también tienen prioridad los empleados.



Lo segundo, actualizar las mercancías, donde deben asumir pérdidas y surtir con productos de alta demanda, es decir, los de la canasta básica.



Lo tercero, reabrir los puntos que más puedan, aprovechando su cobertura y buena imagen que tiene la compañía, dice el experto.



