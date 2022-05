Mercadería, matriz de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, anunció que radicó a través de su apoderado especial una solicitud de apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades.



La solicitud se da debido a que no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de la compañía ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración en la fecha que se había anunciado públicamente.



Y es que este martes vencía el plazo para que Justo & Bueno se pusiera al día con los más de 135.000 millones de pesos que le adeudan a los empleados, bancos, arrendadores, proveedores y la Dian, entre otros acreedores.



Y las directivas confiaban en que el fondo chino JF Capital International Limited que les había comprado el pasado 29 de marzo aportara los recursos para saldar los compromisos. Sin embargo, este no cumplió y Justo & Bueno también anunció que cerrará de manera preventiva sus tiendas y centros de distribución.



"Lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores. En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso, actuando con responsabilidad ante los acreedores, las autoridades, la sociedad, y ante quienes han sido beneficiados por este modelo que busca mejorar la calidad de vida de las familias", asegura la empresa a través de un comunicado.



Adicional a ello, la compañía radicó ante la Supersociedades el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería, con la compañía JF Capital International Ltd.

"No entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de los recursos al país. Esperamos que JF Capital, como nuevo propietario de Justo & Bueno, se manifieste públicamente", dijo la compañía.



En total, Justo & Bueno le debe a sus empleados unos 42.000 millones de pesos, en arriendos las obligaciones pendientes suman cerca de 35.000 millones, en contratos de renting son unos 19.700 millones, las obligaciones tributarias sin cancelar suman cerca de 17.100 millones de pesos, mientras que en otros gastos los atrasos superan los 20.600 millones.



JF Capital International Limited, fondo establecido en Hong Kong se había comprometido a aportar los recursos para saldar los gastos de administración por más de 135.000 millones de pesos causados este año, pero no lo hizo.



Ayer, Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, les lanzó un ultimátum a sus administradores al señalar que “no tolerará más dilaciones (al proceso)”, y dijo que, o se salva la compañía (Justo & Bueno) con recursos que se le inyecten o habrá que tomar una decisión que el juez tendrá que en la audiencia prevista para hoy jueves.



El pronunciamiento del Superintendente se dio ayer luego de que las directivas de Justo & Bueno dieron la orden a sus empleados de no abrir las puertas al público, ante la imposibilidad de pagar dichas deudas.



Hasta el martes en la noche operaban con mediana normalidad solo 550 tiendas de las 1.350 que llegó a tener la organización en su mejor momento, inicios del 2021.



Escobar Pérez le dijo a EL TIEMPO que en otros procesos similares en los que se incumplieron los plazos acordados esto dio lugar “a la terminación de las compañías, porque (de lo contrario) esos procesos pueden ser infinitos”, en tal caso “hay que tomar una decisión de fondo, bien sea que aparezcan finalmente recursos jurídicos concretos que salven las firmas o que no sean viables, y si es así se tendrá que ordenar la liquidación”, precisó Escobar Pérez.



En el caso particular de Mercaderia, se habían fijado dos plazos, uno el 6 de mayo para que sus directivas dieran a conocer la estructura del negocio (venta) con la que se salvaría a la compañía, y otro el 10 de mayo, fecha en la que se tendrían que ejecutar los pagos de administración atrasados desde mediados de enero del presente año (más de 135.000 millones de pesos), ninguno de los cuales se cumplió hasta el momento.

Las salidas a la crisis

Ayer, antes de que la empresa pidiera ir a liquidación, y pese a a la pérdida de confianza que la situación ha generado entre los empleados (en la actualidad unos 5.700), arrendadores (unos 1.300) y proveedores (200), se buscaba aún una posible salida a la crisis, como la capitalización de sus acreencias, bajo una formula que se había presentado en el desarrollo de la audiencia pública que debería reanudarse hoy.



Salidas que tendrían que ser discutidas entre las directivas de la compañía y quien las propone, según lo dijo Santiago Londoño Correa, superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia.



Pero mientras los arrendadores de cerca de 1.000 locales en los que operan aún las tiendas de Justo & Bueno en todo el país le han solicitado a la Supersociedades la liquidación de la organización, lo que les permitiría recuperar sus inmuebles, representantes de proveedores y otros acreedores han abogado por hallar salidas