El incumplimiento en el pago de gastos de administración, como cánones de arrendamiento, obligaciones laborales y proveedores, entre otros, así como las reiteradas quejas de cientos de acreedores, llevó a la Superintendencia de Sociedades a pedirles cuentas a las directivas de Mercadería, compañía propietaria de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, y así determinar la viabilidad de la compañía, hoy en proceso de reestructuración.

Dicha rendición de cuentas está prevista para el próximo jueves 28 de abril (audiencia pública), según lo hizo saber Santiago Londoño Correa, Superintendente delegado de Procedimientos de Insolvencia, en comunicación enviada a las directivas de Justo & Bueno, en la que además les advierte que el incumplimiento reiterado y generalizado de gastos de administración daría lugar a la terminación de dicho proceso y a la apertura de la liquidación judicial.



La advertencia se conoce en momentos en que revela que el fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC) pondrá los recursos que necesita la compañía para salir de su crisis actual.



Como se recuerda, la matriz de Justo & Bueno fue admitida al proceso de reorganización empresarial a mediados de enero pasado mediante el Auto 2022-01-013943, que la obliga, entre otras, al pago de sus obligaciones en los plazos y condiciones pactados.



Pero, al parecer, eso no se ha cumplido. Un mes después (febrero) de la admisión a dicho proceso de reestructuración, los incumplimientos de Justo & Bueno sumaban 11.412 millones de pesos y, con corte al 24 de marzo pasado, estos ya alcanzaban los 96.568 millones, tal como lo plasmó en un informe William Parra Durán, promotor de este proceso, quien advirtió, además, sobre la disminución de la nómina de trabajadores, producto de renuncias, y el cierre de nuevas tiendas de esta cadena.



Ante esta situación, la Supersociedades les exigió a las directivas de la organización ‘certificar’ si la compañía “cumplía con la hipótesis de negocio en marcha”, lo cual fue ratificado por su representante legal, quien señaló que, además, contaban con “alternativas a su disolución y liquidación”.



No obstante, en el ente de vigilancia, bajo las actuales circunstancias, los hechos ponen en duda esas afirmaciones, y así lo manifiesta Londoño Correa a las directivas de Justo & Bueno en su comunicación.



El funcionario es contundente al señalar que la incapacidad de la compañía para atender el pago de los gastos de administración es un indicativo de su inviabilidad y de la necesidad de dar por terminado el proceso de reorganización e iniciar el de liquidación judicial.



Dice que, si bien el representante legal de la firma señala bajo gravedad de juramento que viene operando y tienen alternativas para seguir siendo viables, “el incumplimiento generalizado de gastos de administración pone en duda esas afirmaciones”.



Y agrega: “Aunado a lo anterior, los informes del promotor dan cuenta de cómo la deudora requiere de inversiones de capital permanentes para atender el pago de gastos de administración y cómo estas, si bien son anunciadas constantemente por parte de la administración, no se han materializado a la fecha”.

La mercadería se defiende

Pese a esto, en Justo & Bueno reiteran que ya cuentan con el socio inversionista que les permitirá ponerse al día con sus obligaciones atrasadas antes del 10 de mayo próximo y que dicha citación de la Supersociedades se dio antes de que se filtrara el nombre del nuevo socio, el fondo Joining Futures Capital International Limited (JFC).



“Cabe resaltar que la compañía atenderá la audiencia siguiendo el proceso, entendiendo que hace parte del trámite. Esperamos que en los próximos días se continúe formalizando el traslado de fondos para que se cumpla con los pagos, de acuerdo con lo informado por JFC, antes del 10 de mayo”, precisaron.



En entrevista con EL TIEMPO a inicios del 2022, en la que anunció la llegada del inversionista extranjero y el cambio en la estructura accionaria de la compañía, Michel Olmi, presidente ejecutivo de Mercadería, señaló que las proyecciones les indicaban que, para finales del 2022 o principios del 2023, llegarían a punto de equilibrio.

Ver para creer

Pero los arrendadores de cientos de locales en los que operan las tiendas Justo & Bueno son escépticos frente a ese anuncio. Dicen que es lo mismo que viene anunciando desde hace tiempo sin que se concrete nada, mientras muchas familias y personas, adultos mayores que derivan su sustento diario del arriendo de esos locales, siguen sin recibir un solo peso desde hace más de año y medio.



Óscar Bravo es uno de tantos y dice hablar por otros 300 propietarios que le han arrendado a Justo y Bueno sus locales. Sostiene que en enero recibieron una mínima parte (13 días) de lo que les adeudan, pero que no se han recibido pagos de febrero, marzo y casi abril.



“Nos preocupa que algunos locales han tenido que cerrar sus puestas al público porque no cuentan con servicio de energía por falta de pago, otros, porque no les han pagado salarios a los empleados y estos decidieron no atender más”, sostiene el arrendador.



Su preocupación también radica en que, además de tener que sacar dinero para pagar el IVA, incluso endeudándose con la banca, temen porque también deban asumir las deudas con la empresa de energía por el no pago de este servicio por parte de Justo & Bueno.



Su escepticismo va, incluso, frente a la capacidad de la Supersociedades de actuar ante los reiterativos incumplimientos de esa compañía de los acuerdos pactados en enero bajo el proceso de reestructuración, pues van tres meses de denuncias y nada que la autoridad toma cartas en el asunto, dice Óscar Bravo.



“A nosotros los de Justo & Bueno tampoco nos dan la cara, no entienden que hay cientos de personas y familias que dependen del pago del canon del arriendo. Ahora anuncian el nombre de un nuevo inversionista, pero quienes seguirán al frente de la compañía son los mismos que la llevaron a la quiebra, eso no tiene sentido ni es garantía para que se nos pague lo adeudado hasta ahora”, puntualiza el arrendador.

