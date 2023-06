El economista y empresario José Roberto Arango explica cómo fueron los ‘intríngulis’ del difícil negocio entre los Gilinski y el GEA en la compra de Nutresa, y qué cambia de aquí en adelante.

Doctor José Roberto Arango, ¿es verdad, o es leyenda, que usted fue el mediador entre ese gran negocio conciliador del Grupo Gilinski y el GEA?



No. Simplemente fui un espectador más.



Porque ahí sí hubo un mediador secreto que fue muy hábil…



Algún periódico dice que fue el presidente Uribe.



(Lea además: En arreglo de Gilinski y el GEA, se puso sobre la mesa a Bancolombia)



Su habilidad para los negocios tiene fama, por lo tanto yo sí creo que usted sirvió de mediador… Pero si lo niega, me toca creerle.



Si fuera así, no tendría ningún inconveniente en reconocerlo. Me pareció un arreglo muy bueno para las partes. Ese llamado enroque tenía que empezar a solucionarse. Es un primer paso muy bueno.

¿Por qué era mejor solucionarlo?



Porque hasta hoy había permitido que su administración fuera prácticamente ajena a la voluntad y necesidades económicas de los demás accionistas, y fueran los presidentes de las compañías y los miembros de junta llamados independientes los que decían cuánto se repartía en dividendos y cuánto se dejaba en caja para futuras inversiones.



¿Algunas buenas, otras desafortunadas?



Así fue. Y este sistema administrativo no permitió que se reflejara el valor real de las acciones, que son valoradas en el mercado por su rendimiento, por sus dividendos. Esta situación trajo desgaste de lo que fue la sociedad anónima y desanimó a los inversionistas, y ese fue el momento que aprovechó inteligente y sagaz el Grupo Gilinski.



Se ganaron mucha plata con la compra de Nutresa...



Lo que no se les permitió en el tiempo a los pequeños y medianos accionistas. El enroque fue una idea ingeniosa en su momento, pero la desfiguraron y tenía que tener un fin.

Vamos desmenuzando. ¿Quién ganó y quién perdió en este acuerdo?



Para mí, nadie perdió, tal vez todo el mundo ganó. Ganaron las compañías y sobre todo los accionistas, que se habían vuelto muy pasivos. Con el enroque una compañía era dueña de una, otra, de otra más... Fue un cimbronazo para todo el mundo y ahora los accionistas se van a meter más directo en ello. Alguno de ellos me decía a mí ‘hombre, cómo no voy a estar contento si mi patrimonio se triplicó, y los dividendos que me están llegando son mucho más altos’.



Pero hay gente que cree que esta compañía la compraron para venderla rapidito y que quede definitivamente en manos extranjeras…



Ahí van a seguir. Al revés, van a crecer.



Aunque es muy posible que ambas partes hayan ganado, era público que los Gilinski tenían una vieja ambición de quedarse con Bancolombia. No lo lograron ahora tampoco. Pero eso ya no importa, ¿ante el tamaño y el futuro que le espera a Nutresa?



Pienso que eligieron muy bien, porque entiendo que ellos también tuvieron la posibilidad de escoger si se quedaban con el banco o con Nutresa. No se equivocaron escogiendo a esta última. Fácilmente la van a volver global muy rápido, ya es una multinacional, multilatina, y seguramente la van a volver global. Eso sí, tengo la información de que tuvieron la oportunidad de escoger.

Se dice que la van a volver del tamaño de Nestlé; tienen la inteligencia, la audacia y el músculo financiero…



Y además tienen la experiencia. Jaime Gilinski es uno de los empresarios más globales que tiene Colombia, se mueve como pez en el agua en todo el mundo y tiene las conexiones necesarias para llevar esta compañía a donde quiera llevarla. Él habla de duplicar las ventas en dos años, y no es nada raro que lo haga.



¿Cuánta plata se ganaron los Gilinski en el negocio?



No sabría decirle cuánto, pero creo que varios millones de dólares, más de mil… Es que la plata estaba allí. Pero nadie la había visto. Esas compañías estaban subvaluadas porque no repartían dividendos, se manejaba una caja muy grande, y aunque en general su manejo ha sido muy bueno, pues llegó el momento en que tenían que cambiar. Lo que hicieron Jaime Gilinski y su familia les abren los ojos a muchas compañías en Colombia: hay que evolucionar.

Y si los Gilinski se ganaron esos millones, ¿cuánto se ganó o perdió el GEA?



Pues ganó casi que lo mismo que ellos, porque la compañía que ellos compraron quedó valorizada y seguramente en este desenroque, esos precios van a volver a jugar igual. Entonces, el dinero que van a recibir Suramericana y Argos, sea en acciones o en dinero, va a ser lo mismo; va mucha plata que va a dejar a las dos compañías muy líquidas y van a pagar muchos de los créditos que tengan.



(Le puede interesar: Exclusivo: ¿Quién fue el discreto mediador entre los Gilinski y el GEA?)



El tal enroque sí implicaba como un candado para que no se pudieran tomar el GEA. ¿Con la ruptura del candado, alguien quedó bravo?



Ese enroque fue de hace muchos años, cuando las compañías tenían amenazas de tomas hostiles. Que se pueda comprar o vender una compañía es un juego que lo permite estar en bolsa. Y nadie va a pedir permiso para comprar una acción. Cuando se pusieron de moda las tomas hostiles, los presidentes de esas compañías, unos señores muy honorables, se pusieron de acuerdo y entre todos ellos formaron una barrera que fue este enroque: yo compro unas acciones de aquí y otras de aquí, y otras de aquí…pues muy bien, pero eso no podía durar toda la vida. Fue cogiendo una dinámica más pasiva, porque no tenía un doliente verdadero. Los administradores que van a quedar hoy en día van a tener jefes, tanto en el Grupo Gilinski, obviamente, como en Suramericana y en Argos. Van a tener ya accionistas que van a opinar y a hablar, lo cual no hacían antes.

Hoy los Gilinski salieron de la puja por Sura, Argos y Bancolombia. ¿Cuánto cree que va a durar esa, digamos, ‘abstención’ o usted da el capítulo por cerrado?



Converso de vez en cuando con Jaime; está contento con el negocio, tiene mucho trabajo de aquí en adelante y él tiene su banco. Yo creo que ya no… Además, hay un factor que juega mucho en las personas, que es la edad. Puede disfrutar viendo crecer una compañía como Nutresa y eso influye.



¿Cuánto costaba Nutresa antes de que empezara esta puja, y cuánto vale hoy?



Creo que se triplicó la compañía y más si va a quedar con un accionista que va a dominar el 88 por ciento, lo cual imprimirá rapidez en las decisiones. Y los accionistas, mínimo, triplicaron su plata.



¿Y cuál será la proporción entre los Gilinski y sus socios árabes?



No lo sé, ni sé si habrá una separación o no. Ellos ya llevan más de veinte años haciendo operaciones conjuntamente. Han sido socios durante muchos años, tienen una inversión muy grande en Panamá. No creo que les interese partir, a no ser que en alguna coyuntura aparezca un buen negocio para alguna de las partes.

¿Usted cree que los Gilinski van a defender que la sede de Nutresa siga siendo en Medellín?



¿Por qué no? Sí irán a buscar un manejo mucho más global, pero con sede en Medellín, como lo dijo en una entrevista Jaime. Y en las conversaciones que he tenido con él, me ha dicho lo mismo, aunque tratarán de duplicar sus ventas muy rápido.



Como buen conocedor de las entrañas de ese empuje paisa, ¿qué significa esta separación de poderes? ¿Será que todas las partes quedaron igual de tranquilas? Porque una de las dos perdió una de las joyas de la corona, a costa de asegurar las otras tres…



Depende del interlocutor. Pero yo creo que el común de la gente debe estar contenta porque las acciones valen más, están repartiendo más dividendos y van a quedar mucho más firmes las compañías Sura, Bancolombia y Argos.



¿Seguirá de presidente de Nutresa el señor Gallego?



Indudablemente. Es lo correcto, porque no se puede llegar a desbaratar una administración que ha sido exitosa, la más entre todas las compañías.

Con su intuición, ¿cómo quedan las relaciones personales entre los Gilinski, el grupo árabe y el GEA?



Yo creo que bien. Pero esas relaciones deben quedar es con los accionistas, que son los que van a perdurar. Pensaría que Argos y Suramericana se van a ‘desenrocar’ igualmente, y cada uno va a tener su posición y sus accionistas y va a desempeñar sus funciones propias como compañía.



Sobre todo, eso les va a convenir a los accionistas, que van a saber cuánto vale realmente su acción, no enredada en el cruce con otros negocios…



Sí, claro, va a ser mucho más trasparente. Como todo en la vida, esa estrategia en su momento cumplió un papel muy importante. La prueba es a dónde llegaron estas compañías y el tamaño que tienen hoy en día. Se protegieron, reinvirtieron mucho dinero, más del que se debía; prueba de eso es que las acciones no tenían valor porque no repartían y las cosas valen de acuerdo con lo que produzcan. Con todo esto que pasó, las acciones de todas esas compañías se elevaron considerablemente en bolsa, y los dividendos respondieron a ese valor. Entonces, todo el mundo ganó…

Finalmente, en este desenroque, ¿quién terminó comprándole a quién?



Fuertemente enrocadas desde el inicio, a esas compañías no había en principio forma de entrarles. Pero del lado de Suramericana les dio por crecer, vendieron muchas acciones a fondos, pensarían que esos fondos nunca iban a vender, y se fueron haciendo unas inversiones que a la postre no fueron las más exitosas. Ahí se produjo, digamos, esa grieta por donde se avizoraba que se podía romper el enroque. Creo que fue por Suramericana donde se rompió.



(Además: Tras acuerdo con los Gilinski, en 2 meses quedaría sellada la salida de Nutresa del GEA)



Pero ¿por Suramericana por qué? No le he entendido…



En un momento dado, las acciones que tenían entre Suramericana y Argos podían dominar Nutresa. Las que tenía Nutresa y Suramericana podían dominar Argos. Las que tenían Argos y Suramericana dominaban la otra. Pero llegó un momento en que no, ya no podían dominar, no tenían el 51 por ciento. Por eso fueron la puja y las opas. Y al final se vieron obligadas a desenrocarse. Solas, como estaban antes, ya no lo aguantaban, ya necesitaban un apoyo adicional.

Finalmente, ¿usted cree que esto implica la entrada a Colombia, de una manera muy decidida, de la inversión árabe?



Indudablemente. Los árabes saben que algún día su negocio petrolero se va a acabar y la comida es una muy buena inversión, en lo cual, seguramente, seguirán invirtiendo.



¿La conclusión es, como me dijo al comienzo, que en este negocio no perdió nadie, ganaron los Gilinski, ganó el GEA y ganaron los accionistas?



El GEA es un apodo, un nombre que se le dio a ese enroque. Pero el GEA no ganó, pues perdió una compañía que es Nutresa; sí ganaron los accionistas. Pero el GEA sí pierde una compañía, indudablemente, que es Nutresa, y a la que ya no van a controlar. Esa compañía se va a volver un monstruo. No sé si esta se chupará a otras, creo que en cabeza de Jaime Gilinski puede pasar eso; que no la venda, como dije atrás, sino que, al revés, adquiera más compañías y se vuelva un monstruo grande. Puede pasar…

Y en el resto de actividades, ¿cómo va su vida? ¿Está en el retiro, o activo como siempre?



A estas alturas del partido ya en el séptimo piso, es el momento de disfrutar a mis nietos, mi familia y mis amigos. Además, viajar, ahora que hay tiempo y salud.



Pero cuando pueda seguir interviniendo, así como enlace en un negocio tan bueno, que lo esperen, que usted llega… ¿No es verdad?



(Risas) Seguramente que sí, pero la verdad es que ya no crea que es tan fácil, las cosas han cambiado mucho y uno también se desactualiza un poquito con todo este montón de cosas nuevas que se están viendo en la administración de las compañías. Pero el sentido común sigue y ahí estamos listos para cualquier cosa. Yo ayudo a familias por ahí, en problemas que tienen, cosas más pequeñas y, digamos, de menos trascendencia, pero que son importantes para esas familias. Pero todo el mundo ha cambiado y, simplemente, pues hay que darles paso a las nuevas generaciones.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO