La compañía chilena JetSmart Airlines ha anunciado su interés en el mercado de los vuelos a bajo costo en el país, la firma ya cuenta con el visto bueno de la Aerocivil para funcionar con 27 rutas, lo que le permitirá llegar con su modelo a Colombia, como ya lo ha hecho en Chile. A esto se suma el interés que ha tenido por la operación de Viva y ahora también por la aerolínea Ultra Air.



La empresa, que a comienzos de febrero de este año dijo estar en capacidad de adquirir el ciento por ciento de Viva Airlines, ha señalado que ha formado una carta de entendimiento para evaluar la oportunidad de adquirir el 100 por ciento de las acciones de la aerolínea de bajo costo Ultra Air.



JetSmart, entonces, conocerá la información técnica y financiera que demanda este tipo de negociaciones y se espera que este proceso se pueda completar en los siguientes 30 días.



Conforme a lo estipulado por las partes en la carta de entendimiento, posterior a la debida diligencia y en caso de confirmar un acuerdo definitivo, JetSmat Airlines y Ultra Air procederán con el sometimiento de dicho acuerdo de compra a la revisión y aprobación de las autoridades, tal y como lo establecen las normas para este tipo de transacciones.



"Creemos en el potencial del mercado colombiano y estamos decididos a aportar y sumar al desarrollo del turismo y el empleo en el país. Hemos visto las cualidades operativas y comerciales de Ultra Air y hemos llegado a un acuerdo de los términos de la compra de la aerolínea", dijo el presidente y CEO de JetSmart, Estuardo Ortiz.



¿Qué pasa con Ultra?

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha señalado que el presidente de la aerolínea, William Shaw, ha conversando permanentemente con él y en la Aeronáutica, pues tienen intención de seguir operando y han dicho que están en un proceso de capitalización.



"Yo en lo que he insistido, es que en mis conversaciones con él me ha manifestado dificultades que tiene la empresa, las necesidades que tiene la empresa haga o no una capitalización o una venta. Y yo lo que he pedido es las cifras. Como ministro, como cabeza del sector, quiero saber la realidad, no las de un comunicado de prensa, no la de una afirmación en un medio de comunicación, sino los estados financieros a la fecha. Para tener certeza de que quien compre un tiquete, una tiquetera tenga la certeza de que su vuelo sí va a salir", dijo Reyes.



Durante el proceso de debida diligencia con JetSmart, Ultra Air continuará operando bajo los parámetros administrativos, operacionales y financieros de la actual administración, sin que la firma chilena tenga responsabilidad o injerencia alguna sobre la dirección, operación, los servicios y las finanzas.



Es importante destacar que, en caso de concretarse la compra, esta operación tendría un impacto positivo de cara a la consolidación de la libre competencia en el mercado aéreo, dado que estas aerolíneas no tienen rutas coincidentes. Mientras Ultra Air está concentrada en rutas al interior del país, al momento JetSmart solo opera a ciudades capitales del país desde destinos internacionales.



"La posible compra de Ultra Air la potenciará para ofrecer más rutas, precios accesibles y más opciones a todos los pasajeros", agregó Estuardo Ortiz.





El interés en Viva

Las directivas de JetSmart indicaron que siguen firmes en ese propósito de contribuir en la salvación de la compañía Viva, a través de la adquisición de la compañía.



“Creemos que una transacción entre JetSmart y Viva Air permitirá mantener el modelo ultrabajo costo en Colombia y eso permitirá seguir ofreciendo más rutas a menores precios", dijo Estuardo Ortíz, presidente de JetSmart, sobre la propuesta de comprar Viva hace unas semanas.



La empresa chilena forma parte del portafolio de líneas aéreas de Indigo Partners, un fondo de inversión que controla otras cinco líneas aéreas y es reconocido por su liderazgo en este segmento de la industria aérea mundial.



Su aterrizaje en Colombia contempla la operación de 27 rutas entre los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, San Andrés, Pereira, Montería, Cúcuta, Pasto y Pereira.



Luego de recibir el aval de la Aeronáutica Civil, JetSmart debe iniciar el proceso que le permita obtener el permiso de operación para prestar sus servicios en el país. Tendría su base principal en la ciudad de Bogotá, y usaría aviones tipo Airbus A320-271 Neo.



La compañía aseguró que su ingreso a Colombia le permitirá aprovechar los slots (franjas de horario asignadas para realizar sus actividades) en el aeropuerto de Bogotá y otras terminales aéreas, manteniendo la conectividad a lo largo y ancho del país y el acceso al transporte aéreo a precios bajos.

