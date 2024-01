JetSmart comenzará a volar en Colombia: pide menos impuestos y mejor infraestructura

Tras las quiebras de Viva Air y Ultra Air hace casi un año, el modelo "ultra bajo costo" vuelve a Colombia de la mano de JetSmart, una aerolínea chilena que empezará a volar en el país desde el próximo 14 de marzo.



Inicialmente, tendrá siete rutas que saldrán desde Bogotá, Medellín y Cartagena y con las que JetSmart espera transportar más de dos millones pasajeros en su primer año de operación.



Aunque la aerolínea ve una oportunidad de crecimiento en Colombia, su CEO y presidente Estuardo Ortiz asegura que hay temas que requieren una especial atención por parte del Gobierno para que el sector sea más eficiente y pueda crecer aún más.

¿Por qué decidieron entrar a operar en Colombia?

Este es un proyecto que hemos estado viendo hace más de un año y medio en JetSmart. Somos una aerolínea que opera desde hace más de seis años en Suramérica, empezamos con rutas domésticas e internacionales en Chile, luego en Argentina y Perú.



Tenemos una visión bien ambiciosa de crecimiento en Suramérica, que va de la mano de una orden de compra de 125 aviones, de los cuales ya estamos operando 32. Frente a ese plan de crecimiento, Colombia se presenta como el principal mercado para expandir la flota y es un mercado que ha tenido históricamente un crecimiento muy saludable y un sistema de aviación civil bien profesional.



Además, desde el año pasado vimos una oportunidad en la situación que enfrentaron Viva Air y Ultra Air y, posteriormente, decidimos avanzar en la certificación de JetSmart en Colombia.



Todo eso viene sumado a esta oportunidad que vemos de traer de nuevo a Colombia el modelo ultra bajo costo, que tuvo mucho éxito y que lo hemos tenido en el resto de Sudamérica.

CEO y presidente de JetSmart Airlines, Estuardo Ortiz. Foto: JetSmart

¿Ya tienen todos los permisos para comenzar a volar?

Efectivamente, ya tenemos los slots para poder publicar los vuelos. Tendremos siete rutas domésticas: cuatro desde Bogotá a Medellín, Cartagena, Pereira y Santa Marta.



Adicionalmente, volaremos desde Medellín hacia Santa Marta y Cartagena y tendremos la ruta Cartagena-Pereira. Vamos a empezar a operar el 14 de marzo, todo lo necesario y las certificaciones están listas.

¿Qué vendrá en la segunda fase de operación en Colombia?

Nosotros tenemos un plan de flota bien ambicioso, vamos a seguir creciendo en Colombia. Vamos a entender las tendencias, dónde hay más interés de los clientes y las regiones para decidir cuál será el crecimiento que vamos a publicar más adelante.



Esto vendrá en unas semanas o meses este año, pero sin duda habrá un crecimiento importante. El mercado es muy dinámico, realmente somos muy ágiles y esperamos poder tener una información detallada más adelante.



Tenemos un plan de largo plazo y vamos a ir paso a paso este año y los siguientes años para efectivamente cumplir esa visión que tenemos de poder llegar a todas las ciudades de Colombia.

¿Qué tantos empleos e inversiones generarán en Colombia?

En esta primera fase estamos incorporando cuatro aeronaves nuevas Airbus A320 y A321neo, cada una requiere un capital cercano a los 80 millones de dólares, así que es una inversión muy importante.



Estimamos que por cada avión se generan cerca de 100 empleos y como ya tenemos siete rutas internacionales le vamos a sumar más turismo al país.



Es una inversión importante para esta primera fase, no es un paso menor para llevarle a la gente la oportunidad de precios bajos y para que las personas que se han cambiado al bus o al carro regresen a los aviones.



¿Además de precios bajos, qué otros beneficios habrá para los pasajeros?

La tarifa de JetSmart solo es una y no incluye nada, solo te lleva de un punto A a un punto B y eso lo hacemos para que los tiquetes se puedan vender al precio más barato posible.



El cliente cuando va a comprar un tiquete decide qué quiere o no incluir en su tiquete (equipaje, asiento especial o abordaje prioritario). Hay muchas personas que no llevan equipaje, si se incluye hay que cobrar una tarifa más cara porque es muy costoso transportarlo.



Es mucho más barato comprar esto online junto con el tiquete, porque en el aeropuerto es más costoso y no permite que los procesos de abordaje sean rápidos. Nuestra filosofía es que es el cliente el que decide que quiere y no nosotros.

¿Cuál es la estrategia para que a JetSmart no le pase lo mismo que a Viva y Ultra?

Eso obedeció a situaciones particulares de cada una de las aerolíneas, pero no fueron las únicas. La aviación estuvo envuelta en una pandemia muy larga y con un incremento en el precio del combustible, las tasas de interés, la inflación y de los impuestos en Colombia.



Además, en Latinoamérica muchas aerolíneas se acogieron a la ley de quiebras para estructurarse, fue una situación bastante inusual. Creo que ha sido la crisis más difícil de la historia de la aviación.



Nosotros somos un operador bien consolidado, llevamos años operando y hemos transportado a más de 25 millones de pasajeros. Indigo Partners, que es el socio mayoritario, administra siete aerolíneas en el mundo y es el comprador más grande de Airbus a nivel global. Nuestro socio minoritario es American Airlines, que es la aerolínea más grande del mundo.



Tenemos accionistas de clase mundial, la experiencia para hacerlo y un plan de largo plazo, lo único que necesitamos es el espacio para poder ofrecerle a los pasajeros el servicio.



Sin duda hay temas en Colombia que se deben mejorar y esperamos ser partícipes del proceso de mejora en temas impositivos e infraestructura.

¿Qué porcentaje de mercado doméstico esperan tener en Colombia?

No estamos enfocados en sacarle participación a la competencia, entonces no le ponemos mucha atención a la participación. Sí le prestamos atención a la estimulación, a sacar a la gente del bus y que la gente que ya viaja, viaje más.



En los países donde ya operamos el mercado total ha crecido, no les hemos sacado pasajeros a la competencia y eso es lo que queremos hacer en Colombia. Esperamos que en los primeros 12 meses de operación superemos los dos millones de pasajeros.

¿Qué tanto les está afectando la inflación y altas las tasas de interés?

La aviación en el mundo sigue pasando por una etapa muy desafiante, creo que las tasas de interés las veremos bajar este año, más hacia el tercer o cuarto trimestre.



Los precios de los combustibles se mantienen altos versus antes de la guerra en Ucrania, pero ya se ven más estables. JetSmart, al tener la flota de aviones más nueva de la región, cuenta con motores de alta eficiencia y, por tanto, con un menor consumo de combustible.



Bajo estas condiciones vemos, indudablemente, que hay oportunidad de poder ir creciendo poco a poco, pero sin duda es un sector que requiere atención. Ya se ha tocado muchas veces los impuestos a los combustibles, el IVA y las tasas aeronáuticas.



Es un tema que se debe revisar, al igual que la infraestructura, si de verdad se quiere tener una operación eficiente y que pueda crecer.

¿Cuánto deberían bajar las tasas aeroportuarias?

La tasa aeroportuaria y de embarque sirve para financiar el sistema aeronáutico, pero lo que hemos visto en otros países es que al reducirla el número de pasajeros sube y la recaudación incrementa.



Se vuelve un círculo virtuoso donde hay más recaudación, más pasajeros, más turismo y eso es un proyecto importante para Colombia. Brasil y Chile lo han hecho y creo que Colombia debe evaluarlo.



Es un proyecto complejo, pero se ha demostrado que es exitoso y, sin duda, es algo en lo que nos gustaría contribuir e impulsar en Colombia para que se dé.



¿JetSmart adquirió los slots que dejaron Viva y Ultra Air?

Nosotros hicimos todo el proceso de solicitud y asignación de slots y, por supuesto, esperamos que eso continué porque la necesidad de conectividad del país es mayor y, por tanto, el crecimiento está también relacionado a los slots y a la infraestructura.



Me parece que hemos puesto muchísima atención en la asignación de los slots, lo cual tenemos que seguir haciendo para que genere más competencia, pero también hay que ponerle cuidado al estudio de la Iata que muestra un plan que puede incrementar la capacidad del aeropuerto El Dorado en un 45 por ciento.



Esto es significativo y resolvería todos estos grandes problemas. Se está empezando a avanzar, pero nosotros queremos hacer un llamado para que avancemos más rápido.

¿Los precios bajos se van a mantener cuando comiencen a volar?

La promoción que lanzamos no tiene precedentes, hay tiquetes aéreos desde 30.000 pesos con tasas incluidas. Nosotros siempre tenemos promociones de esa naturaleza en todos los países donde ya operamos; sin embargo, son precios de promoción.



Los precios siempre son bajos, siempre tenemos disponibilidad en vuelos de precios bajos porque el modelo de negocio lo que busca es motivar al que no viaja y, por tanto, eso se logra con precios bajos.



Probablemente, no vamos a estar permanentemente vendiendo a estos precios, pero eso no quiere decir que las personas no van a poder encontrar siempre precios accesibles todo el tiempo.