Con alianza, American Airlines y JetSmart agitan la competencia aérea

American Airlines Group Inc. acordó comprar una participación en JetSmart Airlines SpA, una aerolínea de bajo costo que no cotiza en bolsa, con sede en Chile, y establecer una asociación que, según insinuó American, podría abrir la puerta a acuerdos adicionales con otras líneas aéreas de bajo costo operadas por Índigo Partners LLC.



American Airlines desembolsará una cantidad no revelada por una participación minoritaria no especificada en JetSmart, una de las varias aerolíneas propiedad de Indigo, de Bill Franke, según informaron el jueves las empresas.



Se está trabajando en los términos de una carta de intención para llegar a un acuerdo definitivo, que también está sujeto a alcanzar un lenguaje definitivo y a recibir las aprobaciones gubernamentales y regulatorias.



"Creemos que este es un modelo que, si se hace bien, puede extenderse a todo el continente y a otros lugares del mundo", dijo Vasu Raja, director de ingresos de American, en una llamada con periodistas, sin mencionar directamente a otras aerolíneas de Índigo.



"Pero tenemos que caminar antes de correr y asegurarnos de que cumplimos con los clientes aquí y ahora. Estamos muy emocionados por lo que puede convertirse más allá de esto".

Según el acuerdo pendiente, American e Índigo Partners acordarían aportar conjuntamente fondos adicionales para "potenciales oportunidades futuras en la región" que no fueron reveladas. Índigo tiene una participación mayoritaria en Frontier Group Holdings Inc., la matriz de Frontier Airlines; la húngara Wizz Air Holdings Plc y la mexicana Volaris.



Franke es socio gerente de Índigo y presidente de Frontier. Una alianza de código compartido, o de marketing unirá la extensa red internacional de larga distancia de American Airlines desde Estados Unidos hasta Suramérica con las rutas de corta distancia y bajos costos de JetSmart a 33 destinos, la mayoría en la mitad occidental del continente, lo que permitirá a los pasajeros viajar sin problemas por todo el continente.



Por su parte, Estuardo Ortiz, preidente Ejecutivo de JetSmart, añadió que al crecer y conectar sus redes de rutas, y manteniendo cada uno su modelo de negocio, "vemos una propuesta de valor contundente para nuestro crecimiento futuro".

El tamaño que tendrá la alianza

Operando desde Chile y Argentina, JetSmart es una aerolínea del portafolio de Indigo Partners, uno de los principales desarrolladores del mundo de aerolíneas de ultra bajo costo de nueva generación. JetSmart opera una flota de aviones Airbus A320 y ofrece servicios nacionales e internacionales de corta distancia a 33 destinos en toda Suramérica.



Por su parte, American Airlines ha volado a América Latina desde 1942, y ofrece servicios a 17 destinos en América del Sur desde sus centros de operaciones estadounidenses en Dallas-Fort Worth, Miami y Nueva York. A través del código compartido de las dos aerolíneas, los clientes podrían viajar sin problemas por todo el continente americano.



Es decir que completar esta alianza propuesta permitiría acelerar el camino de JetSmart para convertirse en la línea aérea ultra bajo costo líder en Suramérica, y al mismo tiempo ampliar el servicio para los clientes de American Airlines, que también daría a los clientes de American acceso a tarifas bajas y opciones de viaje en una red que es el doble de grande que las de otras alianzas.



Los clientes podrán acumular y usar millas en el programa de lealtad AAdvantage de American en vuelos de JetSmart. American también tiene una asociación y un acuerdo de código compartido con la brasileña GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA.

