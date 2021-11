Jeff Bezos: preguntas de una entrevista laboral con el creador de Amazon

Anna Hiatt, antigua socia comercial ejecutiva de Jeff Bezos recordó cómo fue el proceso de selección al postularse a Amazon.

En una historia que escribió para el portal 'CNBC', Hiatt contó la entrevista que tuvo con el magnate Bezos. En especial, comentó sobre dos preguntas que la hicieron quedarse con el puesto.



"Cuando crecía en Redmond, Washington, la mayoría de los padres de mis amigos eran ejecutivos de tecnología y, aunque ganaban mucho dinero, sus vidas no me parecían particularmente divertidas", escribió Hiatt.



“No tenía conexiones en la empresa, ningún título en ciencias de la computación y absolutamente ninguna experiencia trabajando para un CEO”, asegura.



Sin embargo, la mujer logró llegar al último filtro en el proceso de selección, que era una entrevista con Jeff Bezos. El magnate prometió que solo haría dos preguntas.



La primera fue un acertijo: “Quiero que calcule la cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Seattle”, dijo.



"Luego hice una pausa para calmarme, recordándome a mí misma que debía pensar en su motivación para hacerme esa pregunta. Quiere ver cómo funciona mi mente, me dije. Quiere verme dividir un problema complicado en pasos pequeños y manejables. Yo puedo hacer eso", recuerdó Hiatt.



"Analizamos todos los escenarios, grupos, anomalías y formas posibles de explicar estas excepciones. Sentí que lo hablé durante horas mientras Bezos llenaba la pizarra con números. Estoy segura de que en realidad tomó no más de 10 minutos", asegura.



La segunda pregunta fue cuáles era sus objetivos profesionales. A lo que Hiatt admitió que: "Quería ser como ellos y aprender lo que sabían. Sus puntos fuertes estaban en las áreas que yo personalmente quería desarrollar, por lo que el valor de la experiencia era obvio, aunque se sentía como una desviación de mi objetivo de ser profesora".

