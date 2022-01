El estadounidense Jeff Bezos es el fundador de Amazon y actualmente, según 'Forbes', es el hombre más rico del mundo.



En 1994, cuando tenía 30 años, este hombre dejó su trabajo en un banco de inversiones de Wall Street para viajar a Seattle. Allí, desde el garaje de la casa de sus padres, fundó la empresa de comercio electrónico más grande del planeta.

Nacido en Nuevo México, Estados Unidos, en 1964, Bezos fue un buen estudiante que, como muchos de sus amigos y compañeros, se estrenó en el campo laboral trabajando en un McDonald's, relata la BBC.



Se graduó con honores en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey). En ocho años, Bezos llegó a ser vicepresidente de D.E. Shaw & Co., el banco de inversiones de Wall Street en el que trabajaba cuando decidió darle un giro a su vida.



En sus manos cayó un informe que decía que internet estaba creciendo a un ritmo de 2.300% al año.



"No había visto ni oído nada igual, y la idea de fundar una librería online con millones de títulos, algo que no podía existir en el mundo físico, era muy emocionante para mí", expuso Bezos en su discurso de 2010 en Princeton, según relata BBC.



El tiempo ha demostrado, dice el medio británico, que Bezos acertó con esta apuesta, para la que contó con el valioso apoyo de sus padres, que le dieron $300.000 dólares de sus ahorros para que pudiera lanzar su nueva empresa.



Fue en 1994 cuando Bezos fundó Amazon en su garaje en Seattle, Estados Unidos. La compañía empezó como una tienda online de libros, que poco a poco fue creciendo y expandiendo su catálogo. Al cabo de un tiempo también le permitió a los clientes comprar CD por internet.



En 1998, el empresario apareció por primera vez en la lista 'Forbes 400' de los estadounidenses más ricos. Desde entonces, la fortuna de Jeff Bezos ha aumentado en un 12.425 %. Pasó de tener un patrimonio neto de 1.600 millones de dólares en 1998 a cerca de 200.000 millones de dólares en la actualidad, según Forbes.



En 2005, lanzó el servicio de membresía Prime, que le permite a quienes pagan cierto monto a Amazon tener entregas gratuitas de sus compras en dos días.



Un año después, se creó Amazon Web Services (AWS), que es el brazo más rentable de la compañía, de acuerdo con Forbes. AWS proporciona a empresas servicios de informática en la nube.



Amazon llegó al negocio de transmisión de video en 2011. En 2017, adquirió Whole Foods, una empresa del sector de comestibles. Tal y como relata Forbes, al año siguiente Amazon también compró Ring, dedicada a seguridad para los hogares, y entró en el negocio de producción de películas.



"Bezos se convirtió en la persona más rica del mundo en 2018 cuando su patrimonio neto se duplicó", dice el medio económico. La fortuna del magnate pasó de 81.500 millones de dólares en octubre de 2017 a 160.000 millones de dólares en octubre del año siguiente.

En 2019, cuando Amazon cumplió 25 años desde su fundación, la BBC contó que Bezos dio las claves que explican cómo fue ese proceso que derivó en la creación de la que ahora es la mayor empresa de comercio electrónico del mundo.



Bezos contó en un emocionado discurso ante los graduados de 2010 en Princeton, su alma máter, una anécdota de infancia que, según dijo, marcó su concepción de la vida. Así lo relató la BBC:



Cuando tenía 10 años, en un viaje en auto con sus abuelos, a los que adoraba, el pequeño Jeff hizo un cálculo matemático sobre el efecto del tabaco en la salud de las personas.



Lo hizo para reprocharle a su abuela los años de vida que estaba perdiendo por fumar cigarrillos.



La mujer rompió a llorar.



El abuelo paró a un lado de la carretera, salió del auto y le abrió la puerta a Jeff.



"Era un hombre inteligente y callado. Nunca me había dicho palabras duras y pensé que quizá esa iba a ser la primera vez o que a lo mejor quería que le pidiera perdón a mi abuela", relató Bezos.



"Mi abuelo me miró y al rato, tranquilamente, me dijo: 'Jeff, un día entenderás que es más difícil ser amable que inteligente'".



Desde entonces, dijo el empresario, no ha perdido de vista la importancia de darle prioridad a las elecciones que hacemos por encima de los talentos que nos vienen dados.



En los últimos años, Jeff Bezos ha invertido en la empresa de cohetes Blue Origin y en el periódico The Washington Post, entre otras empresas. A enero de 2022, figura como el hombre más rico del mundo con una cercana a los 200 mil millones de dólares.



En julio de 2021, el magnate abandonó el puesto de consejero delegado de Amazon para centrarse en otros proyectos personales. Y aunque dejó la dirección del día a día, sigue vinculado a la compañía que fundó, ahora como presidente ejecutivo.

ELTIEMPO.COM*

*Con información de BBC Mundo y Forbes.