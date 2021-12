Jaime Gilinski, mayor accionista del GNB Sudameris y de la empresa Nugil, a través de la cual se realizó la opa por las acciones de Nutresa, habla sobre su interés de ingresar como socio al Grupo Sura, opa que ya tiene el visto bueno de la Superintendencia Financiera y cuyo plazo de aceptaciones se cierra el 11 de enero del 2022.



El inversionista vallecaucano insistió en la necesidad que tienen todos los accionistas de la compañía de alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) de conocer el valor fundamental de Nutresa, que sus directivas han venido mencionando, pero sin que hasta el momento se tenga conocimiento de este.



Por eso les hizo un llamado a dichas directivas para que, en el marco del gobierno corporativo, de transparencia del mercado y en aras de que los accionistas, en especial los minoritarios, puedan tomar una decisión acertada sobre si aceptan o no su oferta, revelen esa información.



Con la decisión de extender la opa por Nutresa, ¿qué le hace pensar que la situación será distinta frente a las aceptaciones recibidas hasta ahora?

Hasta el 14 de diciembre teníamos 686 personas que habían aceptado (vender) con poco más de 4 millones de acciones. Al hacer la prórroga estamos brindando la oportunidad a muchos accionistas minoritarios y a los fondos de pensiones de un tiempo adicional para la toma de su decisión, por eso ampliamos el plazo hasta el 12 de enero.



¿Ese plazo se puede volver a extender?

No. Con este nuevo plazo se cumplen los 30 días que permite la ley, por lo que ese día terminaría la opa por las acciones de Nutresa.



No sé con exactitud cuál es esa estrategia porque no la conozco. Lo que sí le puedo decir es que los dos máximos accionistas, los grupos Argos y Sura, dieron a conocer en comunicados que sus juntas directivas no aceptaban nuestra propuesta.



Me parece importante, como lo han dicho, que el valor fundamental para ellos es mayor, pero creo que para todos los accionistas, en especial para los minoritarios y los fondos de pensiones, es también importante que las dos empresas y sus directores digan cuál es ese valor fundamental.



Nosotros hemos hecho una oferta por Nutresa con una prima importante, que a la fecha y con el valor del dólar hoy está por encima del 40 por ciento frente al de la acción el día del anuncio (21.740 pesos).



¿Qué implica dar a conocer ese valor, que, según las directivas de Nutresa, no es el que refleja su oferta?

Creo que por transparencia y por gobierno corporativo es responsabilidad de los directores de una compañía pública, sobre todo en el caso de los directores independientes, dar toda la información con respecto a la decisión.



Hasta el 14 de diciembre hay 686 accionistas que ha decidido aceptar la oferta de Nugil por Nutresa. Además, hay fondos de pensiones que tienen millones de personas que también están tomando la decisión. Entonces, me parece muy importante que haya esa transparencia y claridad respecto a las decisiones que las directivas están recomendando.

¿Cuál es su análisis frente a esos otros argumentos, como la sostenibilidad?

Creo que no son mutuamente excluyentes. Me parece que el accionista de una compañía pública tiene derecho a recibir la mejor oferta económica por sus participaciones. Por otro lado, los temas de sostenibilidad y gobierno corporativo son aspectos muy importantes, los cuales comparto y estamos seguros de que queremos continuar y fortalecer, pero no son excluyentes.



En la opa sobre Acerías Paz del Río se hizo antes un acuerdo entre las partes, ¿por qué ustedes no hicieron ese acercamiento con Nutresa y Sura?



Desde nuestro punto de vista era importante mantener la confidencialidad para evitar cualquier especulación que pudiera existir en el mercado. Espero que esto les permita a todos los accionistas de la compañía tomar una decisión sobre su inversión con una prima muy sustancial.



¿Si en el transcurso de este nuevo plazo de la opa se presenta otro inversionista, cambiará su posición frente a la oferta hecha?



No puedo prever qué decisiones se tomen. En este momento hemos prorrogado hasta el 12 de enero y ese día sabremos cuál es la decisión de los accionistas. No puedo suponer qué pueden estar haciendo con la búsqueda de socios estratégicos. Sé que es un tema clave, pero creo que ese socio también podríamos ser nosotros.



La AFP Protección es accionista de Nutresa y esta hace parte del GEA, ¿qué esperan que pase?

Creo que lo importante es mirar lo que ha pasado en los últimos 10 años, en los que la acción de Nutresa no ha tenido una valorización como la que ofrecemos nosotros. Por múltiples razones esa valorización no existió y, como lo he dicho, en dólares ese título ha caído más del 50 por ciento y creo que el valor que estamos ofreciendo en pesos es el más alto que ha existido para la compañía en ese periodo. Por eso me parece que para los accionistas de Nutresa esta es una primera oportunidad que les da el chance de reivindicarse y recuperar una buena parte de su patrimonio.



¿Si hubiese sido otro el inversionista el de la opa por Nutresa, cree que la respuesta de Sura y Argos habría sido la misma?



No sé cuál habría sido la reacción. Lo único que le puedo decir es que nosotros tenemos una experiencia de muchos años en el mercado administrando, creando, creciendo empresas no solo en Colombia sino a nivel internacional. En este momento es muy difícil para mí opinar qué hubiera sido o no, lo que sí quiero reiterar es que esta es una oferta muy importante para todos los accionistas y para los grupos Sura y Argos. En el caso del primero, esta oferta le significaría cerca de 1.400 millones de dólares, y en el segundo, una cifra muy importante que les permitiría fortalecer sus empresas, darles más dividendos a sus accionistas.



El no de Grupo Sura

Con la negativa de Sura de participar en la opa, ¿cuál es la perspectiva de éxito que tienen?

Siento que la opa de Grupo Sura será muy exitosa. Estamos haciendo una oferta de entre 25,3 y el 31,6 por ciento, es una participación minoritaria en la que pagaremos 8,01 dólares por acción, que a la fecha de hoy (miércoles) ofrece una prima por encima del 50 por ciento, desde la fecha de la opa de Nutresa. Creo que una prima en estas condiciones por una participación minoritaria debe ser analizada y reflejada por todos los accionistas, incluso los fondos de pensiones. Si se analiza la acción de Sura en la última década, esta ha caído en dólares cerca de 70 por ciento, y en pesos, una cifra importante.



Si el negocio se hace, ¿cuál sería la cuota que tendrían en otras firmas de Grupo Sura?

​

Como está claro en el cuadernillo de venta de Grupo Sura, nuestra posición es ser accionistas minoristas importantes. He mencionado mi interés, si es exitosa la opa, de participar en las juntas directivas y creo que me parece que podría apoyar a mejorar y fortalecer al grupo, y ahí es donde vemos que podemos generar valor importante para la firma.



¿De concretarse la opa, esto generaría algún tipo de desequilibrio en el sector financiero?

No, en mi opinión. En el cuadernillo de venta dejamos claro que soy el controlante del Grupo GNB Sudameris y que, de ser exitosos, podría haber la posibilidad de que hagamos algún tema conjunto con Grupo Sura o algunas de sus filiales, todo sujeto a aprobación de los accionistas y de las junta directivas. No vamos a tener control de la compañía y me parece que, como está definido en ese documento, lo que queremos es apoyar y aportar para que la compañía continúe creciendo y, de alguna manera, en el tema financiero fortalecer todavía más, porque como banquero tengo experiencia internacional en países como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que quisiera aportar a Sura.



¿Hasta cuándo va esta nueva opa?

​

Hasta el 11 de enero de 2022. Eso debe permitirles a los accionistas, especialmente a los minoritarios y fondos de pensiones, evaluar una posibilidad muy importante de vender sus acciones con una prima de más del 50 por ciento, con respecto al valor que se tenía cuando se hizo la de Nutresa y que creo que por un interés minoritario es sustancial y será considerada con mucha seriedad.

El interés en Grupo Argos

Qué decirles a quienes dicen que lo que busca es recuperar lo que se perdió hace unos años con el lío del Banco de Colombia...

Varias cosas. Lo primero es que la disputa del Banco de Colombia, como lo he dicho, ocurrió hace muchos años. Llegamos a un acuerdo en el que ninguno ganó ni perdió; segundo, soy una persona de 64 años, con más de 42 de experiencia en el sector financiero y en múltiples inversiones en el mundo y una inversión como esta (3.400 millones de dólares en ambas operaciones) nadie la hace si no tiene la absoluta certeza de que le generará valor y que es lógica. Creo que esto debe ser mirado como una señal de confianza en Colombia en el largo plazo y para los grupos Nutresa y Sura, de seguir siendo exitosos en los mercados en que participan, de poderlos proyectar de manera más sólida con la seguridad de que en el largo plazo crearán valor para los accionistas.



¿En la opa de Sura también dejan la posibilidad de ir por una menor o mayor cuota que la revelada?

​

La oferta tiene un tope máximo del 31,62 por ciento y no podemos ir por más, pero hay la posibilidad de que si la oferta es menor al 25,3 por ciento, tomar la decisión de un menor número de acciones a ese mínimo.



¿Cuál cree que ha sido el manejo de la información que el GEA le ha dado a estas operaciones?

​

No tengo la capacidad de cuestionar lo que hagan los directores ni las justas directivas de Sura y Argos, y, en este caso, de Nutresa frente a las acciones de Sura. Ellos son profesionales, conozco a muchos y los respeto profesionalmente, pero creo que tienen una obligación de gobierno corporativo y de transparencia al tomar esas decisiones.



Me parece que en los comunicados han explicado las razones por las cuales no aceptan la oferta, pero no explican, a su vez, cuál es el valor fundamental y cuando hay bancos de inversión, como JP Morgan o Bank of America, a los que conozco y respeto mucho, me parece que no es justo con los accionistas minoritarios, que no han tenido acceso a esa información, conocer la posición en cuanto al valor; no es solo decir que no se acepta la oferta, hay que ser más explicativos. Frente a los temas de gobierno corporativo, medioambiente y la responsabilidad social que tiene Nutresa, nosotros hemos sido muy claros en que queremos continuar y fortalecer todas las actividades en Antioquia y en todo el país que hace Nutresa.



Esa misma posición la tengo con respecto a Grupo Sura, respetamos mucho lo que se está haciendo, lo vamos a continuar y a fortalecer.



¿Es cierto que también quieren ir por Grupo Argos?

​

En el cuadernillo indicamos que no haremos oferta por Grupo Argos. Estamos concentrados en las operaciones de Nutresa y Sura y no tenemos ningún otro interés en este momento, pero le puedo decir que serán temas que en un futuro podremos revisar.



¿Cree que los mensajes de parte y parte le han hecho daño al proceso y ha contribuido a desorientar a los accionistas?

​

Puedo hablar por mí. He sido claro en mi posición en Nutresa y Sura. Estamos dando una señal de confianza en Colombia, estamos haciendo una inversión muy importante y creo que lo que se ha dicho en los cuadernillos está muy claro. Por otro lado, me parece que en los mercados de capitales nunca se había visto en el país una situación en la que la bolsa colombiana había tenido una recuperación tan importante como ha sucedido con la opa de Nutresa, ojalá ocurra lo mismo con la de Sura y lo que puedo decir es que la cantidad de accionistas minoritarios, de afiliados a los fondos de pensiones que se están beneficiando de las decisiones que se están tomando en esta opa de Nutresa y de Sura generará en el país un cambio positivo con respecto de las compañías que están en bolsa.



El total de las dos operaciones es de cerca de 14 billones de pesos en sus límites máximos. Creo que no hemos visto en Colombia una oportunidad en la que se les esté dando a los inversionistas la posibilidad de recuperar una inversión que en los últimos 10 años no han tenido.

Opa de Sura durará 11 días hábiles

Accionistas del Grupo Sura tendrán solo 11 días hábiles para decidir si venden. Foto: Cortesía

Los accionistas del Grupo Sura tendrán solo 11 días hábiles, contados a partir del próximo 24 de diciembre, para decidir si le venden sus participaciones a la familia Gilinski, que el pasado 30 de noviembre lanzó su oferta pública de adquisición (opa) por mínimo el 25,3 por ciento y máximo el 31,6 por ciento de dicha organización.



Así lo establece el primer aviso de la opa publicado, luego de que los inversionistas recibieron el visto bueno de la Superintendencia Financiera y la autorización de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tras confirmar el recibo de las garantías del negocio por cerca de 593,7 millones de dólares.



Dicho plazo vence el próximo 11 de enero del 2022, según lo establecido en dicho aviso.



A diferencia del la opa de Nutresa, en esta oportunidad los inversionistas no podrán hacer una mayor oferta por las acciones de Sura que la establecida, pero sí podrán ir por un porcentaje inferior al mínimo perseguido en la operación, según sean los resultados obtenidos.



En entrevista con EL TIEMPO, Jaime Gilinski señaló que está muy confiado en que esta operación será muy exitosa, en la medida en que están ofreciendo una prima de más del 50 por ciento desde cuando se conoció la opa de Nutresa, lo que, sin duda, será una buena oportunidad para que los accionistas minoritarios y los fondos de pensiones logren recuperar buena parte de sus inversiones, si se tiene en cuenta que en la última década la acción de Sura no ha registrado una mayor valorización.



