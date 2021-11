La OPA por Nutresa no es un acto hostil: Jaime Gilinski

El empresario Jaime Gilinski niega que la oferta por Nutresa que hicieron su grupo familiar y sus socios árabes sea una ‘hostil’. Asegura que ofrecen por acción un 37 por ciento por encima de su valor. La palabra la tienen ahora sus accionistas mayoritarios, Argos, Sura y Protección.



¿Es cierto que adquiriendo el control de Nutresa, el Grupo Gilinski planea meterse en el enroque del Grupo Empresarial Antioqueño? Al fin y al cabo, sus principales accionistas son verdaderas joyas empresariales antioqueñas, como Argos, Sura y Protección…



No. Nutresa es una gran empresa, y nuestro interés por ella es entrar en su muy exitosa estrategia en el sector de alimentos. Nutresa seguirá siendo esa gran compañía de Medellín, de Antioquia, que ha sido por estos cien años, con esa gran calidad humana de sus colaboradores que la caracteriza.



Pero no hay duda de que entrando a Nutresa, que es parte del GEA, donde rige un régimen de participaciones cruzadas, ustedes terminarían siendo accionistas de otras muchas compañías antioqueñas, y ellas con ustedes...



Nutresa es accionista de algunas otras empresas, pero su negocio fundamental es el de alimentos. Tiene de seis a siete líneas de negocio, cada una de ellas con posiciones de liderazgo en el mercado, no solamente en Colombia, sino también regionalmente.



¿Cómo es la proporción del negocio entre ustedes y sus socios árabes? ¿Para ellos este negocio es una oportunidad para diversificarse en otros países, incluyendo Estados Unidos?



Es información pública. Nosotros tenemos el 50,1 por ciento, y el grupo Royal Group de Abu Dabi, el 49,9 por ciento. El manejo lo tengo yo. Es un grupo excelente, diversificado a nivel de muchas industrias y en muchísimos países del mundo. Creen en Colombia, y han puesto un voto de confianza en mí, en un momento como este, con una inversión de este tamaño, que nos debería poner a todos contentos.



¿Cuándo sabremos si la oferta será aceptada?



La OPA debería estar finalizando alrededor del 17 de diciembre.



¿Harían cambios drásticos en su junta directiva y administración, teniendo en cuenta que en ella existen varios ejecutivos importantes del GEA?



El presidente de la compañía, el doctor Carlos Ignacio Gallego, es una persona a quien respeto muchísimo, un gran ejecutivo, y esperamos poder contar con el apoyo suyo y de toda su administración. Lo que ofrecemos es una oportunidad de darles a muchos accionistas minoritarios, fondos de pensiones, millones de personas que de una u otra manera dependen del valor de la acción de Nutresa, la oportunidad que no han tenido en los últimos diez años de recuperar su inversión. En las juntas directivas seguramente haremos cambios, pero por personas que sean las más capacitadas para la compañía.



Los nexos del Grupo Gilinski con el GEA, después del pleito de hace años con Bancolombia, quedaron muy deteriorados. No es un secreto ni un misterio. ¿Cómo están hoy esas relaciones?



Tengo muchas relaciones con personas del GEA y muy buenas amistades en Medellín. Esto de ninguna manera es sobre el GEA. Lo que intentamos hacer con Nutresa es crear una oportunidad, primero, de hacer una inversión de cerca de 2.200 millones de dólares en Colombia, en momentos en que hay que confiar en este país y en Antioquia, que genera el 13 por ciento de nuestro producto interno bruto. La oferta les traerá bienestar a muchísimos de sus accionistas, son más de 12.000.

¿Cómo fue ese pleito con el Banco de Colombia, que incluso terminó en que el presidente del banco acabó preso unos días?



Eso fue ya hace muchos años. Tuvimos una situación con el Banco de Colombia, que en su momento fue de público conocimiento. Llegamos a un acuerdo al final las dos partes y el proceso terminó. Ya han pasado muchos años y quisiera mirar hacia el futuro con otra óptica.



Es que algunas personas dicen que lo que hay aquí, a raíz de ese incidente, parece una venganza...



¿Cuál venganza? Esto es, simplemente, una oportunidad que hemos identificado de hacer negocios. De comprar una participación en una muy buena compañía, con muy buenas marcas y con una tradición de trabajo y de éxito que está reconocida mundialmente. Esta es una operación netamente comercial. Voy a cumplir 64 años, soy una persona que mira las oportunidades. Llevo más de dos años estudiando esta operación y entendiendo cómo hacerla.



Creo que hemos encontrado el momento en que será un gana-gana para todos. Y si usted lo mira desde el punto de vista de los fondos de pensiones, aquí hay una oportunidad, antes de finalizar el año, para que sus afiliados, que no han tenido un 2021 fácil y que con la pandemia han sufrido mucho, puedan resarcir sus valores y sus retornos. Pero es que, además, los administradores de esos fondos de pensiones, en este caso de Protección, tienen responsabilidad fiduciaria de ofrecer las mejores rentabilidades a sus afiliados.



Ustedes ofrecen en promedio pagar por la acción de Nutresa un 37 por ciento por encima del último valor en bolsa. Rechazar esa oferta no solo podría generar gran inconformismo de sus accionistas minoritarios, sino hasta cuestionarse el deber fiduciario de los administradores de los fondos de pensiones con sus afiliados, de ofrecerles las mayores rentabilidades. ¿En ese sentido ustedes presentaron una oferta que es literalmente irrechazable?



Al día de hoy, y con el precio del dólar, estamos llegando a cerca del 40 por ciento por encima del último cierre bursátil. Esa ha sido la estimación, y es un análisis muy sincero. Es cierto que los administradores y las juntas directivas de las grandes empresas tienen una responsabilidad con sus accionistas. Aquí hay una oportunidad de recuperar un dinero muy importante que les va a generar la oportunidad de reducir deuda, de crecer en sus negocios core y, de una u otra manera, de garantizarles a sus accionistas la oportunidad de maximizar sus inversiones.



Adicionalmente, creo que este “enroque” a nivel del mercado de valores, consistente en que hay participaciones cruzadas entre las compañías del GEA, pues no ha sido bien entendido internacionalmente, y por eso estas compañías no han subido de valor en la bolsa en los últimos diez años. Si usted mira el valor de la acción de Nutresa en dólares, por ejemplo, ha caído 52 por ciento en los últimos diez años… Al mercado internacional, que analiza muy bien, le gusta tener compañías que tengan negocios ‘core’ muy dirigidos. Y, al revés: generar más capacidad de inversión para los negocios que son ‘core’, o intereses estratégicos. Creo que eso ocurre en este caso y vamos a ver seguramente, a través del paso del tiempo, que esas empresas, si se concentran en sus negocios ‘core’, reducirán endeudamiento, les darán a sus accionistas la posibilidad de tener un mayor valor, ya sea por dividendos o por recuperación del valor de sus acciones. Van a ganar los accionistas, quienes al final del día son los que corren con el riesgo en la empresa.



¿Aquí alguien tiene la obligación de vender?



Todo lo que estoy haciendo es dándoles a los accionistas una oportunidad adicional, como usted bien lo dice, con la oferta de una prima muy importante, para que ellos decidan si quieren tener ese dinero antes de finalizar el año, o si prefieren quedarse con sus acciones. Ellos no tienen obligación de vender.

¿Por eso es que la de Nutresa ha sido catalogada en términos comerciales como una ‘oferta hostil’? ¿Porque se hizo saltándose el paso de la parte administrativa en la negociación?



Este no es un acto hostil. Es una oportunidad para muchísimos accionistas de recibir dinero con una prima muy importante de una compañía cuyo valor de la acción no subió en diez años. Y no es hostil, porque reconfirmo que queremos contar con toda la administración del Grupo Nutresa, con el presidente Gallego si nos puede acompañar, y con todos los colaboradores. Eso no tiene nada de hostil.



El momento de la oferta es casi perfecto…



También son tiempos difíciles. El país se está recuperando de la pandemia. Las empresas, y de ello no se exceptúa Nutresa, han tenido un año difícil. Estoy seguro de que su administración ha hecho todo lo humanamente posible para que la empresa haya continuado funcionando bien. Todo el trabajo que se está haciendo en Nutresa con respecto al medioambiente, a la responsabilidad social, no solamente lo vamos a continuar, sino a fortalecer en el largo plazo.



Entonces siento que, sí, efectivamente es un buen momento, pero a la vez es un signo de confianza en Colombia. Son días en que muchas personas han visto la situación difícil, han tenido problemas con sus empresas, algunos han querido vender, otros emigrar. Aquí tiene usted a una persona, a un grupo empresarial que cree en Colombia, en Antioquia, en Nutresa, en su administración. Créame: esta oferta no solo es buena para el país, sino para los accionistas minoritarios y los fondos de pensiones.



¿Y qué gana el Grupo Gilinski con este negocio?



Estamos haciendo el esfuerzo económico importante de pagar una prima importante. Lo que ganamos es entrada a una empresa de 100 años de experiencia. Y podemos potenciarla internacionalmente en algunas otras áreas en donde no ha crecido. Tenemos la capacidad para lograrlo. Lo que ganamos es realmente seguir sembrando, empujando, y creyendo en Colombia.



Han hecho una oferta mínima del 50,1 por ciento, para quedarse con la mayoría de la empresa. Pero han ofrecido un máximo del 62 por ciento. ¿Por qué?



Por la ley que rige las empresas de bolsa en Colombia. Cuando uno hace una oferta por un mínimo, siempre tiene que dar un porcentaje mayor, que es del 25 por ciento más, para darles a las personas que quieran vender el margen de ese 25 por ciento adicional. Como está dicho en el cuadernillo de la oferta, nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de comprar más o comprar menos, y es algo que vamos a evaluar. Pero, por ahora, así se estructuró la oferta.



¿En caso de quedarse ustedes con la mayoría accionaria, sacarían a Nutresa de la bolsa? Porque con ello, la acción quedaría valiendo nada…



No. De ninguna manera. Nutresa va a continuar en la bolsa. Incluso probablemente vamos a tratar en algún momento de llevarla a la bolsa de Nueva York, o a algunas otras importantes del mundo.



¿Si Nutresa les vende, ustedes incrementarían los intereses accionarios que tiene en otras empresas del GEA, o los venderían?



Nuestro foco se ha concentrado en analizar a Nutresa desde el punto de vista del negocio de comida. Las otras inversiones han generado dividendos a Nutresa, y de alguna manera apoyan el ebitda de la compañía, pero creemos que el núcleo del negocio es la comida. En el futuro miraremos. Vamos a analizar con mucho cuidado todo.



Y al contrario, ¿prevén que otras empresas puedan vender sus intereses en Nutresa, por la llegada de ustedes?



Bueno, la oferta en este momento es por Nutresa, y creemos que hasta que termine el periodo de la OPA, pues hay una situación en la cual los accionistas tendrán que decidir si les parece una buena oferta y si van a vender o no van a vender.



También hay rumores de que los Gilinski están de compras por otros medios de comunicación. Se ha hablado de que están interesados en 'El País' de Cali, y en 'El Colombiano' de Medellín. ¿Eso tiene algún sustento?



Ese es un tema que no manejo yo, sino mi hijo Gabriel. Por encima de otros rumores, en este momento estamos muy concentrados es en esta operación.



¿Qué opina de la revista 'Semana' de hoy, que cambió de audiencia, y mientras tiene a una parte del país feliz, tiene a otra parte del país bastante inquieta?



Ellos están haciendo su trabajo, no participo en eso, y le dejo esa evaluación a la opinión pública.



O sea, dejamos a Gabriel con los medios, y usted se dedica a los bancos y a la industria de alimentos. ¿Cuál, anecdóticamente, es el producto que más le gusta de Nutresa?



Desde chiquito soy fan de la chocolatina Jet. Pero todos sus productos son excelentes. Intentaremos aportar mucho para que uno más uno no sea dos, sino que con todo el apoyo y la capacidad gerencial que tiene el equipo de Nutresa, logremos que el uno más uno sean tres, o cuatro, o cinco, y no solamente dos.



MARÍA ISABEL RUEDA*

Especial para EL TIEMPO

* Colaboradora de ‘Semana’