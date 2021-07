J&J retira protectores solares tras encontrar productos cancerígenos

Johnson & Johnson informó a través de un comunicado que retiró voluntariamente todos los lotes de cinco productos de protección solar en aerosol de las marcas Neutrogena y Aveeno después de detectar niveles bajos de benceno en algunas muestras de los productos.



Estos son los productos:



• NEUTROGENA : Defensa Beach, protector solar en aerosol.

• NEUTROGENA - Cool Dry Sport, protector solar en aerosol.

• NEUTROGENA - Invisible Daily, protector solar en aerosol.

• NEUTROGENA - Ultra Sheer, protector solar en aerosol.

• AVEENO - Protector solar en aerosol Protect + Refresh.



La compañía señaló a los consumidores que deben dejar de usar los productos afectados y desecharlos adecuadamente.



El benceno está clasificado como cancerígeno humano, una sustancia que potencialmente podría causar cáncer según el nivel y el alcance de la exposición.

TWITTER

“El benceno está clasificado como cancerígeno humano, una sustancia que potencialmente podría causar cáncer según el nivel y el alcance de la exposición. El benceno es omnipresente en el medio ambiente. Los seres humanos de todo el mundo tienen exposiciones diarias en interiores y exteriores de múltiples fuentes. El benceno se puede absorber, en diversos grados, por inhalación, a través de la piel y por vía oral. No se esperaría que la exposición diaria al benceno en estos productos de protección solar en aerosol en los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud. Por precaución, estamos retirando todos los lotes de estos productos de protección solar en aerosol específico”, indicó la compañía.



Agrega que “si bien el benceno no es un ingrediente de ninguno de nuestros productos de protección solar, se detectó en algunas muestras de los productos terminados de protección solar en aerosol".



Los consumidores deben comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si tienen alguna pregunta, inquietud o si han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos de protección solar en aerosol.



Además, las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden informarse al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA, ya sea en línea, por correo postal o por fax.



ELTIEMPO.COM