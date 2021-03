Utilidad del Grupo ISA creció 25,7 % en 2020

Apalancado en sus actividades cuyos ingresos están regulados y no dependen de la demanda, el Grupo ISA logró en el 2020 utilidades netas por 2,06 billones de pesos, cifra que no solo implicó una aumento de 25,7 por ciento con respecto a los ganancias de 2019, sino que le permitió superar por cuarto año consecutivo el desempeño del ejercicio anterior.



De este valor, el 50,7 por ciento lo aportó la operación en Brasil, el 25,8 por ciento la actividad en Colombia, el 13,2 por ciento se originó en Perú y el 9,2 por ciento provino de Chile.

De acuerdo con el reporte de resultados de la organización, sobre la que se iniciará un proceso de valoración para la compra de la mayoría accionaria por parte de Ecopetrol, durante el año pasado su indicador de retorno al patrimonio (ROE) cerró en 15,6 por ciento, para un aumento de 2,4 puntos porcentuales con respecto al 13,2 por ciento registrado en 2019.



“Es uno de los más altos en la historia del grupo y refleja su compromiso de crecimiento rentable y control cuidadoso de costos y gastos”, indicó la compañía



Por su parte, los ingresos de la compañía sumaron 10,2 billones de pesos durante 2020, mientras que el ebitda o utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones se ubicó en 6,6 billones de pesos, para un incremento del 24,4 por ciento frente al 2019.

Fortaleza patrimonial

Entre tanto, el patrimonio de ISA sumó 13,2 billones de pesos, un 5,8 por ciento más que en 2019, es decir, que tuvo un incremento absoluto de 725.599 millones de pesos.

“La variación fue el resultado neto de las mayores utilidades, los dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas de 2020 y un efecto por conversión negativo de las inversiones en Brasil dada la revaluación del peso colombiano frente al real brasilero (-18,8 por ciento), indicó ISA en su reporte de resultados.



En materia de inversiones, en 2020, en medio de la situación de confinamiento por la pandemia de covid-19 que obligó a parar algunos proyectos de manera temporal mientras que otros tuvieron retrasos en su ejecución, ISA inyectó recursos por 4,9 billones de pesos, es decir el 90 por ciento de lo estimado.

Según Bernardo Vargas, presidente de ISA, el 2020 hizo acelerar procesos y adaptarse a la nueva realidad para poder responder a la sociedad y los grupo de interés de la compañía. Foto: Grupo ISA

“Este año sobre todo nos mostró que no nos equivocamos en poner en nuestra estrategia a 2030 al mismo nivel la generación de valor al accionista con las acciones para lograr impactos sociales y ambientales positivos y para garantizar la vigencia corporativa: eso es para nosotros el valor sostenible, indicó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, al comentar los resultados del 2020.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

