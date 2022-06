Juan Emilio Posada fue seleccionado por la Junta Directiva de ISA como presidente de la compañía.



El proceso contó con el acompañamiento del Comité de Talento Organizacional de la compañía y la firma cazatalentos internacional Spencer Stuart.



(Puede leer también: Accionistas de Ecopetrol: cómo recibir $ 795.000 millones inesperados)

Posada es administrador de empresas de la Universidad Eafit de Medellín, tiene un MBA en Negocios Internacionales y Finanzas de la Universidad Pace en Nueva York, donde recibió honores por su excelencia académica y tiene un título en Derecho Financiero Internacional del London School of Economics.



Ha sido distinguido con numerosos honores como la Cruz de Boyacá de Colombia en el año 2002 (el más alto honor otorgado en Colombia a un ciudadano particular), el Emprendedor Emergente del Año de E&Y en 2015, además de haber sido honrado con premios y reconocimientos al mejor servicio al cliente a nivel nacional e internacional durante varios años, junto con varios reconocimientos y medallas nacionales de las fuerzas militares de Colombia por su apoyo a ellas desde el sector privado.



Durante su trayectoria laboral ha sido presidente de múltiples compañías. Por ejemplo, lideró empresas de transporte aéreo como Avianca, Aces y VivaAir con presencia en América Latina, incluido Brasil, Estados Unidos y Europa, y también de Puerto Brisa, un megaproyecto portuario en el norte de Colombia.



Previamente ocupó puestos de alta responsabilidad internacional en Billiton Marketing and Trading, parte del Grupo Shell en los Países Bajos, y en el Banco Cafetero en los Estados Unidos, Panamá y Colombia.



(Puede leer también: Así ven las calificadoras de riesgo las elecciones en Colombia)



Posada ha forjado su experiencia en el sector de infraestructura, como miembro de la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional, un banco de desarrollo especializado en la financiación y estructuración de proyectos de infraestructura. También como miembro de la Junta de Odinsa, multilatina de infraestructura vial y aeroportuaria, y como estructurador de varios consorcios proponentes en procesos licitatorios de concesiones aeroportuarias, de autopistas y del registro nacional/base de datos del sistema de transporte de Colombia.



En el sector energético y de infraestructura de transporte de energéticos, como miembro de la Junta de Ecopetrol, desde 2019 contribuyó a definir la estrategia a 2040 del Grupo, denominada Energía que Transforma, para enfrentar con éxito los desafíos de la transición energética, mientras se continua por la senda de los sobresalientes resultados operativos y financieros que ha reportado Ecopetrol en 2021 y en el primer trimestre de 2022.



Adicionalmente, cuenta con gran conocimiento del sector de los servicios públicos desde su experiencia como parte de las juntas directivas de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla - Triple A y de Telecom.



También cuenta con una amplia experiencia en juntas directivas de empresas de hidrocarburos y energía, infraestructura, aviación comercial, transporte público, constructoras de empresas, análisis de datos, conglomerados, BPOs, distribución internacional de materias primas, telecomunicaciones, corredores de valores, banca internacional, aseguradoras y medios de comunicación.