ISA cerró el 2022 superando sus propias expectativas. Sus ganancias por 2,2 billones de pesos le permitirán pagarles a los accionistas un dividendo histórico de 1.742 pesos por acción.



En 2023 no piensa bajar la guardia y ya tiene identificadas inversiones por 21.000 millones de dólares en la región. El 51 por ciento de este presupuesto está en Brasil, donde ha encontrado grandes alternativas de crecimiento, ya que en Colombia “hay menos oportunidades”, dijo el presidente de ISA, Juan Emilio Posada, en entrevista con EL TIEMPO.



¿Qué viene para ISA luego de un 2022 que superó expectativas?

Juan Emilio Posada, presidente de ISA Foto: ISA

Vemos que la capacidad de distribuir dividendos extraordinarios en el 2023 la demuestran varios indicadores. Tenemos suficiente caja (más de 6 billones de pesos), un endeudamiento de 4,2 veces el Ebitda y la proyección de apalancamiento al cierre del año baja hasta 3,8 veces, aun distribuyendo dividendos de 1,93 billones de pesos.



No tenemos un incremento en el endeudamiento este año, sino una reducción.



Mirando hacia el 2030 y los borradores del plan a 2040, la distribución de dividendos extraordinarios no pone en riesgo la financiación de plan de inversiones, ya que en el futuro estaríamos cumpliendo con la política de dividendos ordinarios que está entre el 40 y el 50 por ciento del total de la utilidad del año anterior.



La empresa dijo tener en la mira inversiones por 21.000 millones de dólares…

Creemos que vamos a ser capaces de crecer más rápido de lo que estaba programado. El hecho de tener esa capacidad de ejecución, esa capacidad de apalancamiento y ese volumen de oportunidades de negocio nos permitirá ser estrictos y rigurosos en la selección de las oportunidades.

¿Estas opciones de inversión son para el 2023?

Algunas de ellas son en el 2023. Son 6.400 millones de dólares en oportunidades específicas, depuradas y tangibles porque son licitaciones que se estiman que estarán disponibles este año o negocios de Business to Business que esperamos cerrar.

Hay 1.200 millones de dólares para vías en Colombia ¿qué proyectos les interesa?

Ese monto sale del conjunto de intenciones que ha demostrado el Ministerio de Transporte respecto a proyectos de vías. Oficialmente no ha planteado los pliegos, pero han mencionado con muchos énfasis la zona de Pasto como una de las que quieren promover. Nosotros vamos a estudiar todas las oportunidades, pero en la medida que vayan saliendo los pliegos para poder ser más concretos. Nuestro interés es ver todas las licitaciones de 5G.



La compañía eléctrica ISA ocupa el tercer lugar de las empresas que más dinero ganan. Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

¿En transmisión de energía cuál será la apuesta?

Hay varios proyectos que apuntan a fortalecer la confiabilidad y la transición energética en Colombia, pero el principal y el que esperamos que salga, es el proyecto de Corriente Directa de Alto Voltaje (Colectora 2) que se va a constituir para sacar la energía renovable de La Guajira hacia el centro y sur del país. Es de aproximadamente 1.800 millones de dólares y con toda seguridad vamos a ser protagonistas muy activos.



Además, hay más de seis paquetes de licitaciones grandes en Brasil que salen en junio y estamos seleccionando en cuáles vamos a participar y en cuáles no. En total, esperamos ganarnos proyectos que sumen alrededor de 1.000 millones de dólares y una parte importante de este monto está en Brasil.

¿A qué se debe que ISA esté tan enfocada en Brasil?

Colombia sigue siendo muy importante; sin embargo, lo que está ocurriendo, particularmente en el 2022 y 2023, es que la generación de oportunidades en Colombia se frenó. Literalmente, hay menos oportunidades en Colombia. No es falta de apetito, es que no hay negocios para ofertar y no hay licitaciones concretas.



Esperamos que salgan unas 5G y unas convocatorias de la Upme, pero el negocio de APP (Asociaciones Público - Privadas) está frenado por el momento y por eso hay negocios más concretos en otras geografías. Hasta el momento, en Colombia hay ideas, pero no se han hecho convocatorias.



El interés es proporcional al tamaño del mercado. Cada año, en Brasil se licitan obras de transmisión equivalentes a toda la red de transmisión de energía de Colombia.

Estamos conversando sobre cómo podemos fortalecer el trabajo de algunas de las entidades en Colombia que promueven más la inversión, como la Upme, que es la entidad que debe sacar los proyectos a licitación. Si eso no ocurre, como eventualmente está pasando ahora, hay un desfase grande entre los proyectos que se están aprobando para generar energía renovable no convencional y el desarrollo de la transmisión.



¿En Chile cuáles serán las inversiones?

Estamos con dos proyectos grandes de vías en este momento. Uno se llama Orbital Sur, cerca de Santiago y con una inversión de 500 millones de dólares aproximadamente. Hacia finales del año o comienzos de 2024 será la entrega de ofertas para una vía entre Santiago y Valparaíso, es una obra de más de 1.200 millones de dólares en el cual participamos con socios.



Adicionalmente, hacia fin de año se van a empezar a realizar las relicitaciones y obviamente vamos a participar en todas. Por destacar, se hará la de Santiago-Los Vilos, de unos 750 millones de dólares. También habrá actividades en la Panamericana de Chile (Ruta 5).



Hoy día estamos viendo dos proyectos en firme y, probablemente, a finales del 2023 vamos a poder incorporar a nuestra cartera de estudio, por lo menos, dos proyectos más. El próximo año, seguramente, dos adicionales. Además, esperamos firmar convenios complementarios (otros sí) por 135 millones de dólares en los próximos dos meses.



En baterías, este año esperamos que salga una licitación en Chile de almacenamiento (20 megavatios) por más de 200 millones de dólares. Sería uno de los proyectos más grandes en Latinoamérica.



En Colombia, estamos abiertos y participando activamente en el desarrollo de regulación, estudios y proveedores para entrar y ser muy activos en el negocio. Si resultan alternativas de almacenamiento, con toda seguridad vamos a estar.

¿Tienen planes de entrar a nuevos países?

En la Estrategia 2030 hemos identificado a Panamá y Estados Unidos como mercados potenciales. Por razones que son bastante claras hoy día, no estamos buscando alternativas en Perú en el rubro de infraestructura vial, pero sí estamos analizando una oportunidad en Panamá.



Estamos participando en la primera licitación de un programa que suma en total alrededor de 2.000 millones de dólares. En la que estamos interesados es de un presupuesto de 285 millones de dólares.





¿A ISA le interesa generar energía como se propone en el PND?

Nosotros estamos analizando eso dentro del proceso de formulación del Plan 2040, hay que ver cómo termina saliendo el Plan Nacional de Desarrollo y los modelos financieros de esas oportunidades.



Hasta el momento no hemos participado en generación porque encontramos grandes oportunidades de transmisión en todos los países. Incluso, en países donde ya hemos tenido autorización regulatoria para invertir en generación, nos hemos enfocado en transmisión que es nuestro fuerte hasta el momento.

¿Cómo avanza la interconexión con Panamá?

Cuando los proyectos son binacionales se suman las líneas de tiempo más largas de cada uno de los países. En este momento hay todo un proceso de consulta con una comarca indígena en Panamá, que se está volviendo la ruta crítica y la negociación con el gobierno está tomando más tiempo de lo que ellos esperaban, porque hay varios requerimientos. Son más de 40 comunidades que reciben alguna influencia de esa línea una vez sale del océano y entra a territorio panameño.

¿Qué tanto les puede afectar la reforma laboral?

Los impactos son materiales si ese proyecto de reforma se materializa y se vuelve ley. Creo que es un poco temprano (para medir impactos) porque comenzarán muchas discusiones.



Hay que esperar toda la conversación nacional sobre la reforma laboral. Por supuesto que es un proyecto de ley que nos afectaría y afectaría los costos de operación de cualquier empresa en general, pero démosle un poquito de tiempo a la discusión.

¿Le preocupa el cambio de presidente en Ecopetrol?

La Asamblea General de Accionistas de ISA aprobó un único cambio en la junta directiva porque, por obvias razones, Felipe Bayón deja de ser miembro y entra Nicolás Azcuénaga, vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol. Luego vendrán las decisiones que tome Ecopetrol frente a las personas que nominarían como miembros patrimoniales o independientes para la junta de ISA, para lo cual podrían citar una asamblea extraordinaria o esperar la próxima reunión ordinaria.

¿Le inquieta que le pidan dejar la Presidencia de ISA?

En las relaciones laborales se requiere a dos para bailar tango: el empleador y el empleado. Mi empleador es la junta directiva de ISA y hay que esperar. En cualquier momento la junta tiene la capacidad de decidir qué hacer con el presidente de la empresa.



Por el momento, estamos entendiéndonos muy bien y trabajando como se acostumbra, con máximo profesionalismo, ambición técnica, excelencia y muy altos niveles de gobierno corporativo. Eso me deja a mí muy contento.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com