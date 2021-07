¡Cuidado! Invima emite alerta sanitaria por mezcla láctea en polvo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) suspendió el registro sanitario RSAJ02I20713 de una reconocida marca de mezcla láctea en polvo.

La entidad, encargada de proteger la salud de los colombianos con la aplicación de normas sanitarias, informó mediante un comunicado que sus productos “son considerados fraudulentos”.



Lo anterior, teniendo en cuenta la normatividad sanitaria vigente.

#AlertaSanitaria 🚨 sobre mezcla láctea en polvo marca La Campesina, variedad 1. Normal y variedad 2 con vitaminas y minerales



Invima, informa que a través de visitas de IVC, se evidenció que la planta pulverizadora de este producto no existe



Consulte 👉 https://t.co/lqPIXKTGOB pic.twitter.com/WplCLDYdVi — Invima (@invimacolombia) July 12, 2021

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció en el título 2 de la resolución 2674 de 2013 que los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deben cumplir ciertos requisitos sanitarios relacionados con:

La localización y accesos. El diseño y construcción. El abastecimiento de agua. La disposición de residuos líquidos. La disposición de residuos sólidos. Las instalaciones sanitarias. y demás condiciones específicas de las áreas de elaboración.

Sin embargo, según información de la entidad, el personal de Inspección, Vigilancia y Control del Invima evidenció que la planta pulverizadora de la marca La Campesina no existe.



Por tal razón, la entidad solicitó a la población general abstenerse de adquirir los productos “mezcla láctea en polvo, variedad 1 normal y variedad 2 con vitaminas y minerales” teniendo en cuenta la falta de garantías.



De la misma forma recomendó, a quienes adquirieron el producto en fechas previas al comunicado, que suspendan su consumo e informen si tienen conocimiento de lugares en los que se elabore, distribuya o comercialice.



El Invima, en días recientes, también alertó sobre la comercialización fraudulenta de otros productos, sobre todo de algunos que dicen ayudar a “bajar de peso como quemador de grasa de forma natural” y, según la agencia regulatoria, no tienen registros sanitarios. Es el caso de Body Fit y Fit 1A Reductil.



También sucedió con un producto denominado Interferón Alfa, Beta, Gama y ch4. Al respecto, el Invima afirmó: “Se trata de un producto fraudulento que no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia; adicionalmente podría contener ingredientes que pongan en riesgo la salud de quienes lo utilicen”.



El medicamento era comercializado para la prevención o tratamiento de pacientes con síntomas de covid-19.

#AlertaSanitaria 🚨 sobre Interferón Alfa, Beta, Gama, ch4



Invima, advierte a la ciudadanía

sobre la comercialización fraudulenta de este producto, el cual es promocionado como supuesto tratamiento de #Covid_19. 🚫



Consulte 👉 https://t.co/UXr6Fqut7o pic.twitter.com/q4qWce9oL9 — Invima (@invimacolombia) July 7, 2021

