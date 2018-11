Inversiones de Ecopetrol para 2019 sumarían hasta  US$ 4.000 millones

Recursos de entre 3.500 y 4.000 millones e dólares destinará la petrolera colombiana Ecopetrol a su plan de inversiones en el 2019, un aumento de entre 16 y 33 por ciento frente a la cifra estimada para 2018, según lo definió su junta directiva en las últimas horas.

El plan fue construido teniendo como base un precio del crudo Brent de entre 55 y 65 dólares por barril. No obstante, el precio de equilibrio al cual la empresa generaría utilidad neta positiva en 2019 se mantiene alrededor de los 36 dólares por barril, lo que demuestra la resiliencia de la empresa a fluctuaciones en el ciclo de precios del petróleo.



El plan mantiene como objetivo asegurar un retorno promedio sobre el capital empleado superior al 10 por ciento, lo que mantendrá a Ecopetrol como una de las compañías de mayor generación de valor entre sus pares.



Las inversiones se han priorizado con un lente de disciplina de capital y se focalizan en asegurar la sostenibilidad futura de la compañía mediante el incremento de reservas y producción de hidrocarburos.



El objetivo que tienen en mente las directivas de la petrolera para el próximo año está centrado en el crecimiento disciplinado del segmento de exploración y producción, al cual se destinará el 81 por ciento del total de las inversiones, lo que permitirá que la producción alcance un nivel de entre 720.000 y 730.000 barriles de petróleo equivalentes por día (petróleo y gas), y la incorporación de reservas probadas equivalentes al ciento por ciento de la producción de petróleo y gas.



El 2019 será un año de mayor actividad en las diferentes zonas de operación. Se destaca la perforación de más de 700 pozos de desarrollo, de al menos 12 pozos exploratorios en el territorio continental de Colombia, la adquisición de más de 50 mil kilómetros de sísmica, y el desarrollo de 15 pilotos de recobro mejorado.



El 92 por ciento del total de las inversiones de capital se destinará a proyectos en Colombia, y el remanente se invertirá en el posicionamiento del Grupo Ecopetrol en cuencas de alta prospectividad en Estados Unidos, México, y Brasil.



El plan incluye capital de maduración para las iniciativas asociadas a un proyecto piloto de hidrocarburos no convencionales en la cuenca del Valle Medio del Magdalena y para continuar la evaluación y desarrollo de los descubrimientos gasíferos realizados en la Costa Caribe colombiana.

Otros proyectos

Las inversiones en los segmentos de refinación y transporte estarán orientadas a asegurar la confiabilidad, la integridad, los estándares de desempeño y la eficiencia de la operación de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, y de toda la red de oleoductos y poliductos.



Adicionalmente, se continuará con la sinergia e integración entre las dos refinerías y la evaluación de oportunidades puntuales de crecimiento rentable que permitan aumentar el suministro de combustibles limpios al mercado colombiano, en línea con la creciente demanda.



Se espera un nivel de carga en promedio de 223 mil barriles diarios en Barrancabermeja y de 152.000 barriles diarios en Cartagena (bajo el escenario de carga de 375.000 barriles por día).



La maximización de la carga, el mayor rendimiento esperado de productos valiosos y la continua optimización de la dieta de crudos de Reficar y Barrancabermeja permiten anticipar mejoras en los márgenes de refinación.



El segmento de transporte continuará la senda de fortalecimiento de su rentabilidad, apalancado en mejores resultados operativos y menor capital empleado. Los volúmenes transportados estarán en línea con las expectativas de producción de crudo del país y una mayor demanda de productos refinados.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS