‘No dejaremos de invertir en mejorar calidad’: Celsia

Tras realizar su asamblea de accionistas la semana pasada, Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, repartirá dividendos por 312.431 millones de pesos, luego de subir un 72 % su utilidad en 2019.Y, pasada la página de la dura decisión de no participar en la subasta de Electricaribe, Ricardo Sierra, presidente de la compañía, explica los planes en medio de un entorno que, por el coronavirus, obliga a revisar inversiones.

¿Cómo va el plan de granjas solares?

Los próximos dos años vamos a estar en el despliegue de 350 megavatios de granjas solares de más de 8 megavatios.

¿Cómo cambiarán las inversiones ante la actual coyuntura?

Una situación desfavorable es que muchos proyectos tienen un alto componente importado, y con tasas de 4.000 o 4.100 pesos por dólar, claramente hay una afectación. Pero la tasa de financiamiento, con los programas de inyección de liquidez que están haciendo todos los estados, tiende a ser más competitiva. En unos tres o cuatro meses, cuando el polvo se haya sentado, podremos ver si hay alguna afectación.

Tenemos una muy buena posición de caja y acceso a crédito competitivo.

Toda esta situación nos hará repensar inversiones, pero lo que no vamos a dejar de hacer son las inversiones en mejoramiento de la calidad del servicio en Tolima y no vamos a dejar de cumplir los compromisos con el Estado en nuestros parque eólicos y en generación térmica.

¿Cómo analiza los altos precios de la energía en bolsa en la actualidad?

En los últimos seis meses hemos visto precios al alza, y creo que va a haber mucha volatilidad los próximos dos años, pero venimos de dos años con precios prácticamente en el mínimo. Las compras que hacemos para nuestros clientes residenciales del Valle siempre son del 100 por ciento por los siguientes cinco años, para que no tengan volatilidad. En Tolima, cuando llegamos, había una exposición muy grande, que hemos venido cerrando.

El dinero que planeaban invertir en Electricaribe, ¿a qué lo destinarán?

Teníamos recursos propios y pensábamos ir con algunos socios en el proyecto.

Hicimos un trabajo de seis meses con un equipo dedicado y la cifra era muy cuantiosa. Incluso, para llegar a la calidad que nos gusta, era muy superior a los estimados del Gobierno. Con lágrimas, la junta directiva y el equipo tomaron la decisión de no participar. Teníamos muchas ganas.



No es que libere mucho, sino que no le metimos presión al plan de inversiones, que es bastante interesante en los próximos años. Lo primero son las inversiones en distribución en Valle y Tolima, que pueden superar el billón de pesos los próximos cinco años.



También tenemos la inversión en renovables solares y en eólicas, en las que estamos llegando a 660 megavatios. Además está la inversión de Termotesorito, con socios, casi de 150 millones de dólares. Así que podremos acometer estos proyectos para brindar la calidad que nos distingue, especialmente con el gran reto que tenemos en el Tolima. Recibimos una compañía que le faltaba en calidad. Había venido haciendo inversiones, pero no eran lo suficientemente amplias y agresivas.

¿Cómo bajarán cifras como 115 cortes de luz promedio anual entre 2017 y 2018, según la Superservicios?

Antes las inversiones para mejorar la calidad del servicio eran de 34.000 millones de pesos al año. Desde nuestra llegada hemos invertido cerca de 90.000 millones de pesos y, en los próximos cinco años, serán 600.000 millones de pesos, un promedio de 100.000 millones anuales.



Hemos mejorado especialmente en el Saifi, pasando de 65 interrupciones en promedio a 43. Pero no es suficiente. El propósito es llevarlos a los indicadores que tenemos en el Valle, que están en 13 horas de interrupciones y 9,4 veces de interrupciones. El plan que nos trazamos es de 18 meses. Es una labor que exige tiempo de planeación y ejecución, dadas las condiciones actuales de la red.

