‘Inversión de Amazon en Colombia no se detendrá’

Con el anuncio esta semana de la entrada en operación de su centro de servicio al cliente en Bogotá, a finales de octubre próximo, el gigante del comercio electrónico y la tecnología Amazon ratificó su interés de seguir invirtiendo en Colombia.

Sus directivas no hablan de una cifra específica para evitar especulaciones futuras y no generar falsas expectativas, pero son contundentes al afirmar que “esta inversión que ya empezó no se detendrá y, por el contrario, continuará para apoyar el potencial que tiene el país”.



Se lo dijo a EL TIEMPO Jeffrey Kratz, su gerente regional para América Latina, Canadá y el Caribe, quien estuvo en el país pasando revista a los avances de Amazon Web Services (AWS), otro de los programas líderes que el gigante tecnológico trajo al país el año pasado y del cual dijo tiene un enorme potencial de desarrollo en Colombia.

La apuesta

¿Qué motiva la apuesta de Amazon en Colombia?

Siempre hemos estado muy inspirados por Colombia, su interés por el almacenamiento en la nube y frente a toda la tecnología. Todo el mundo empieza a ver que el emprendimiento en Colombia es un campo en el que vale la pena invertir.



¿De qué monto están hablando?

Me abstengo de hablar de una inversión en términos numéricos para evitar especulaciones futuras. Pero puedo adelantar que estamos abiertos a escuchar a nuestros clientes y sus necesidades; a los emprendedores y estudiantes; al Gobierno mismo y a las empresas con las que venimos trabajando, porque nos interesa invertir, abrir nuevos programas, tener nuevas relaciones con socios y así mismo hacer que nuestro negocio crezca acá.



Colombia es uno de los países que más me inspira, y a todo mi equipo. Por tal motivo, esta inversión que ya empezó no se detendrá y, por el contrario, continuará para apoyar este potencial que se ve, no solo en el negocio en la nube, sino en cuanto al centro de servicio al cliente que se abrirá pronto.



¿Qué tanto conocen del país como para hacer esa fuerte apuesta?

Yo soy afortunado con el trabajo que tengo, pues he contado con la oportunidad de viajar a varios países del mundo, incluidos los del Caribe. Mi oficina está en Seattle (estado de Washington) y desde allí he visto la expansión de este negocio. He tenido la oportunidad de ver ciertos elementos claves que llamaron mi atención en Colombia.

El primero, el interés por la tecnología y la atención al cliente en todos los frentes. He visto cómo el centro de atención son los clientes o los ciudadanos mismos; también ese enfoque práctico que tienen para conseguir las cosas cuando se lo proponen, y esto es un enfoque práctico muy interesante. También, la innovación que manejan llamó la atención de Amazon y la mía.

Gente innovadora

Pero uno pensaría que en innovación aún falta mucho acá...

Hace unos años, cuando trabajé con el Icfes, conocí a una mujer que quería hacer la vida más amable a sus hijos. Ella tenía la idea de hacer una prueba académica más idónea, que redujera costos y pudiera cambiar el currículo por uno más dinámico. Hoy esa idea es un ejemplo que se analiza en los ministerios de educación a nivel global. Entonces, hemos visto una suma de elementos: la iniciativa, el valor, el coraje para iniciar esto, una visión y una idea de innovación.



La pregunta, entonces, es por qué nosotros no invertimos antes. Esos tres elementos, el interés similar, el enfoque práctico y la innovación, son aspectos, entre muchos otros, que me han llevado a convertirme en un abanderado de la inversión en Colombia, y seguiré siéndolo mientras pueda.

¿Qué objetivos se han trazado en Colombia para los próximos años?

Vamos a modernizar no solo a las empresas, sino también a los emprendedores. Por eso vamos a continuar con la inversión en Colombia. En primer lugar, hablamos de una modernización tanto a nivel económico como a nivel tecnológico; también hablamos de la ciberseguridad de los ciudadanos; de la educación de las generaciones futuras y de la creación de trabajos para los emprendedores, porque esto es algo que no pasa por alto en la comunidad global.



¿En qué redundará esa apuesta de ustedes?

Sin duda, esto llevará a tener un nivel de competitividad mayor y mayores oportunidades de liderazgo tanto a nivel global como a nivel regional, lo cual es importante. Veremos más emprendimientos, negocios como Airbnb, Net-flix, que ya no estarán en otros países, sino que empezarán a nacer en Colombia, iniciativas como Rappi.



¿Dónde más tienen este tipo de programas?

Puedo decir que cada país en América Latina está en un momento diferente. Durante los últimos tres años y medio hemos visto cómo algunos gobiernos de los países están enfocados en prestar un mejor servicio a todos sus ciudadanos. Argentina, Chile, México, Honduras, Guatemala tienen iniciativas interesantes. Por ese motivo, la pregunta no es si se llegará a esos países, sino cuándo se dará el paso para trabajar de la mano con esos gobiernos, ya que hay iniciativas.



REDACCIÓN: CARLOS ARTURO GARCÍA M.

