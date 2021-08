Inter Rapidísimo vacunará contra covid- 19 a dos mil clientes

El Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando en Colombia y desde la semana pasada se habilitó la opción para que personas que tienen entre 25 y 29 años puedan recibir su dosis contra el covid-19.



(Lea también: Inter Rapidísimo entregará 50.000 tapabocas durante las marchas).



Además de los esfuerzos de Gobierno Nacional, varias empresas se han unido al programa 'Empresas por la vacunación', de la Andi. De esta manera, han adquirido los biológicos para vacunar a sus empleados y clientes.

Una de estas es Inter Rapidísimo, que anunció en un comunicado de prensa que está cerca de vacunar al 100% de sus empleados.



(Le puede interesar: Pobreza, baja educación y mayor edad aumentan rechazo a vacuna).

Queremos seguir aportando y brindando la oportunidad de que las personas se vacunen FACEBOOK

TWITTER

Pero la empresa de envíos nacionales no se quedó ahí en su aportación al Plan Nacional de Vacunación, pues dijo que ahora comienzan una nueva etapa con su campaña 'Entrega por la vida', con la cual buscan vacunar, de manera gratuita, a 2.000 de sus clientes en Bogotá y Villavicencio.



"Dentro de la compañía es de vital importancia la reactivación económica, la cual será una realidad en la medida en que todos los colombianos alcancen la tan anhelada inmunidad, por tal razón se ha sumado al programa 'Empresas por la Vacunación' de la ANDI, cuyo objetivo se alinea con el compromiso de brindar bienestar de todos los clientes y colaboradores que conforman la organización”, indicaron.



Aunque no comunicaron qué vacuna aplicarán, se sabe que las dosis que las compañías compraron con intermediación del Gobierno son del laboratorio de Sinovac.



(Le recomendamos leer: Vacunarse en Colombia no será obligatorio, dice ministro de Salud).

Facebook Twitter Linkedin

La campaña de Inter Rapidisimo se llama 'La Entrega es Por La Vida'. Foto: Inter Rapidisimo

En Bogotá, la jornada de vacunación será este martes 3 de agosto en su centro de experiencia ubicado en la Carrera 30 # 7-45. Los horarios habilitados son entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.



En este punto, que tiene mil vacunas disponibles, los clientes pueden hacer los envíos desde su carro, desde donde también podrán recibir el biológico. Los que no tengan automóvil también podrán recibir su dosis.



Por su parte, en Villavicencio, las vacunas se aplicarán el miércoles 4 de agosto en la Avenida de los Fundadores número 33B-113, en el barrio el Barza, entre la 1:00 p. m. y 6:00 p. m..



Cabe aclarar que la compañía aplicará el biológico a todos los clientes mayores de 18 años que no hayan sido inmunizados.



El objetivo de Inter Rapidisimo, que cuenta 2.500 empleados directos y 5.250 indirectos, es “promover la recuperación y activación de varios sectores. Queremos seguir aportando y brindando la oportunidad de que las personas se vacunen y puedan contribuir al bienestar propio, el de sus familias y amigos”.



(Siga leyendo: El público de Broadway tendrá que estar vacunado y llevar mascarillas).



Tendencias EL TIEMPO