‘Doblamos la planta personal de tecnología’: Inter Rapidísimo

Dicen los expertos que en las crisis también surgen oportunidades, y eso fue lo que le ocurrió a la compañía de mensajería Inter Rapidísimo, cuya operación se duplicó tras la llegada de la pandemia al país, en especial en los envíos de uno a cinco kilogramos.

El presidente de la compañía, Norman Chaparro, señala que con la crisis debieron acelerar la inversión tecnológica para responder a las nuevas necesidades de los clientes, para lo cual fue necesario duplicar la planta de ingenieros y desarrolladores.



En entrevista con EL TIEMPO cuenta que la empresa ha crecido el 100 por ciento en sus envíos de uno a cinco kilos, y que están trabajando fuertemente en las áreas de logística y tecnología. “Ha sido una oportunidad muy importante, porque lo que no habíamos hecho en meses y años lo vinimos a hacer en muy poco tiempo”, dice.

(Le puede interesar: Así se preparan las empresas para retomar el ritmo con seguridad)

¿Cómo han replanteado la estrategia tras la nueva realidad?

​

Atendimos la contingencia con tres frentes. Activamos envíos en casa, para recoger y hacer entrega de envíos, en muchas oportunidades de mercados, porque las familias necesitaban apoyarse entre sí. Posteriormente nos lanzamos con los giros en casa, para enviar dinero, porque muchas personas necesitaban comprar productos perecederos.



En tercer lugar habilitamos los primeros puntos de autoenvíos, a los cuales los clientes van; la ventaja es que no tienen necesidad de bajarse de sus carros, porque desde ahí los atendemos. De esta manera también contribuimos a contener el contagio de covid-19.



¿Cuántos de estos puntos tienen en operación?

​

Tenemos dos puntos en Bogotá; a mediados de agosto comenzó el punto de Bucaramanga, y una semana después en Medellín. La idea es tener unos 16 puntos de autoenvíos antes de terminar el año.

¿Qué proyecciones de uso tienen para estos nuevos puntos?

​

Con un solo envío estamos demorándonos menos de cinco minutos. Todo lo hacemos desde el celular y con la factura electrónica le estamos enviando por mensaje de texto o WhatsApp la factura a su celular. El cliente solo verifica que el envío está bien pesado y es muy rápido. Estamos haciendo entre 25.000 y 30.000 envíos al mes y nos han visitado unos 12.500 clientes.



¿Cómo se ha reconfigurado la composición de la torta de envíos?

​

Estamos experimentando un crecimiento del doble en la operación. Lo que se reemplazó es que mucha gente iba a los puntos de envío y ahora la gente está optando porque vayamos a la casa a recogerles, para que no tengan que salir. El comercio electrónico también ha ido aumentando y somos parte de esta industria, al ser los responsables de la última milla.



(También: Startup colombiana recibe millonaria inversión de fondos extranjeros)



¿Qué tanto han crecido los envíos derivados del comercio electrónico?

​

Inicialmente acudimos a algunos conductores de transporte particular y privado, que al principio nos prestaron un apoyo muy importante; pero luego nos estabilizamos y hoy ya contamos con 130 puntos de atención móviles adicionales, que vinieron a respaldarnos las entregas y recogidas.



Muchas empresas que llevaron sus productos a las casas han dicho que piensan seguir así, porque les sale más económico que pagar un local. Sobre todo las empresas que venden productos pequeños por internet, como zapatos, bolsos, productos de belleza y productos de salud. Se nos han incrementado los envíos de uno a cinco kilos.



¿Y en cuánto han subido estos envíos?

​

Hemos crecido el 100 por ciento y esto nos tiene trabajando no solo en la parte logística, también estamos trabajando fuerte en el tema de tecnología. Ha sido una oportunidad muy importante porque lo que no habíamos hecho en meses y años lo vinimos a hacer en muy poco tiempo.



Tanto así que nuestra planta de ingenieros, que eran 55, tuvimos que reforzarla con 58 más, es decir que doblamos nuestra planta de tecnología para sacar esto adelante con unos desarrollos rápidos que necesitaban nuestros clientes y nuestra compañía para ser más competitivos.(Relacionado: Reapertura gradual no se ve aún en mejoría de ventas)

¿De cuánto ha sido el aumento de inversión en ese tema tecnológico?

​

En este momento tenemos una inversión de 3.000 millones de pesos solamente en salarios y contrataciones para terminar los desarrollos que estamos necesitando y que ayuden al distanciamiento social.



¿Qué nuevos escenarios de envíos y ventas prevén con el impulso de la pandemia?

​

Antes de la pandemia vendíamos 1,6 millones de envíos y en este momento estamos en 3,5 millones de envíos. Éramos la empresa del sector que más venía creciendo y el año pasado estábamos entre las tres empresas que lideraban el mercado, y en este momento ya estamos en el segundo lugar.



¿Qué perspectivas ven para el crecimiento futuro?

​

No sabemos si después de la pandemia seguiremos con los mismos niveles de crecimiento. Pero vamos a trabajar muy fuerte en el tema de logística y en publicidad, donde vemos una oportunidad muy grande.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @omarahu