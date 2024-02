Empresarios y autoridades crean mesas de trabajo para luchar contra la inseguridad

Los empresarios colombianos, representados en el Consejo Gremial Nacional (CGN) y las autoridades del Gobierno acordaron crear una mesas de trabajo que les permita combatir la alta inseguridad que afronta el país en sus diversas regiones, según lo anunció Bruce Mac Master, presidente de dicho Consejo y de la Andi, al termino de una reunión sostenida esta mañana en la que plantearon las preocupaciones en torno a ese flagelo que agobia al país entero.



La idea, según dijo el vocero gremial, es que esas mesas de trabajo sean permanentes y permitan conocer de primera mano no solo los avances y estrategias del Gobierno en materia de seguridad, al tiempo que los empresarios puedan proporcionar información de la ciudadanía y los territorios acerca de lo que acontece en las propias regiones en materia de inseguridad y que esto sirva de base para combatir ese fenómeno creciente.



"Acordamos establecer reuniones territoriales para que desde allí, con las autoridades de las regiones (policía, comités intergremiales) poder intercambiar información y trazar estrategias pensando en la ciudadanía", dijo Macx Master, quien además anunció la creación de un observatorio de seguridad en el CGN, que se buscará obtener información permanente y actualizada que les sirva a las autoridades para que puedan actuar y que la rama judicial y la Fiscalía pueda profundizar en las denuncias y las investigaciones para de combatir a la delincuencia en todas sus manifestaciones.



El vocero gremial enfatizó en que se busca hacer un trabajo concentrado, focalizado, muy enfático para recuperar gran parte de la seguridad del país.

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa Nacional, y representantes de las fuerzas militares del país, en reunión este martes con los empresarios del país. Foto: El Tiempo / cortesía

Por su parte, Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa Nacional, calificó la reunión con los empresarios del país como muy positiva y fructífera, por la manera propositiva como fue planteada la situación que "no desconocemos por su complejidad, pero que estamos con toda la voluntad y disposición para enfrentar, como lo hemos venido haciendo con planes específicos de seguridad tanto de la Policía nacional, como de las Fuerzas Militares".



Sin embargo, añadió que a partir de ese encuentro con los empresarios del país, esa acción tendrá mucho más dinamismo porque el propósito será lograr incidir de manera fuerte en la seguridad que se pueda generar a partir de la metodología y mejorar la seguridad del país.



"Hemos convenido hacer un seguimiento periódico, no una simple reunión en la que se expusieran quejas y reclamos por situaciones vividas, sino un espacio de concertación indispensable de mecanismos ágiles y conocimiento de hechos que afectan y que deben ser conocidos de manera inmediata por las autoridades para la reacción inmediata a los mismos", precisó el máximo vocero de las fuerzas del orden del país.



El funcionario se comprometió a definir acciones concretas a nivel nacional en las áreas afectadas y a hacer un seguimiento permanente y evaluación a esas acciones, de manera tal que esto permita realizar ajustes a esas estrategias cada 30 o 45 días si ello es necesario con miras a mejorar la seguridad de la mano del CGN.



"La seguridad no es algo que se pueda manejar políticamente", insistió el Ministro Velásquez, quien agregó que "en la seguridad no pueden incidir criterios políticos, contradicciones", aunque aclaró que en el escenario de la política muchas cosas pueden plantearse, pero que en el de la seguridad nacional se tiene que actuar de manera conjunta.