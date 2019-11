Initiative, reconocida como agencia del año

La agencia de medios Initiative fue premiada con el reconocimiento de Red de Agencias del Año (Agency Network of the Year) entregado el pasado 5 de octubre durante la última edición del Festival of Media de Latinoamérica.



En el evento que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, la agencia perteneciente al grupo IPG Mediabrands, también obtuvo reconocimientos en otras 15 categorías, finalizando con una estatuilla de oro, seis de plata y ocho de bronce.

El galardón premia a la agencia con mayor número de premios en la región con respecto a los clientes y el número de campañas efectivas realizadas, ratificando a la organización como la agencia de más alta calidad en campañas de comunicación y uso de medios. Christian Dieb, director ejecutivo de Initiative, afirmó que el premio representa “el cumplimiento de su misión de trabajar en pro los clientes, con estrategias basadas en el entendimiento de la cultura que permitan conectar su marca con las audiencias correctas e impactar los resultados de su negocio”.



Initiative tiene participación en los mercados de Argentina, Colombia, El Salvador, México y Uruguay.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS