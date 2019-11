Por temas laborales y comerciales liquidan a Indupalma

La carga pensional, las dificultades laborales, así como la comercialización del aceite crudo de palma, son parte de las razones esgrimidas por las directivas de Indupalma para su liquidación.

Así lo hicieron saber ayer por medio de una comunicación en la cual advierten que la compañía cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago de las obligaciones que tiene en la actualidad, pero no para mantener la operación de la firma.



Se trata, según lo hicieron saber, de un proceso de liquidación voluntaria de sus operaciones.



Por lo tanto, se determinó la disolución y liquidación ordenada, pagando todas y cada una de las acreencias mientras se pone en marcha la venta de sus activos, con el fin de lograr la liquidación efectiva de sus operaciones.



EL TIEMPO intentó comunicarse con los representantes de Indupalma, pero, a través de sus voceros de prensa, se indicó que “no habrá información adicional más allá de lo indicado en el comunicado”.



La decisión se tomó, dice el boletín, debido a motivos como la carga pensional, dificultades laborales y otros relacionados con el mercadeo del aceite crudo de palma, materia prima que ha sido víctima de todo tipo de ataques, particularmente desde la Unión Europea, que acusa al cultivo de la deforestación en los países productores.



La junta directiva de la compañía se quejó de las sucesivas inyecciones de capital que ha tenido que hacer la empresa como capital de trabajo, mientras que el análisis de las proyecciones económicas y de mercado de la compañía palmicultora no le es favorable en el mediano futuro.



Los trabajadores de Indupalma, reunidos en Sintraproaceites, indicaron que el gerente de la compañía, Carlos Madrigal, les informó acerca de la decisión de liquidación voluntaria, pero de inmediato estos rechazaron las razones de tal decisión.



De hecho, la calificaron de engañosa en momentos en que estaba abierto el diálogo para sortear la actual crisis.



“Rechazamos el actuar engañoso de Indupalma; siempre que, en diferentes espacios, solicitamos se nos informara sobre cualquier proceso de autorización de liquidación, y en todo momento manifestaron que una decisión de esa índole no estaba proyectada y que al respecto no había trámite alguno, afirmaciones realizadas hace tan solo unas semanas ante el viceministro de Relaciones Laborales en la ciudad de Bogotá”, advierte el sindicato en un comunicado que difundió.



El sindicato solicitará al liquidador que se asigne la continuidad de la empresa, y acusó a Indupalma por mal manejo administrativos e inversiones erradas.



“... estamos convencidos (de) que la situación económica actual obedece, única y exclusivamente, a malas decisiones administrativas e inversiones mal realizadas, de las cuales Sintraproaceites dio aviso oportunamente a los directivos de la empresa...”, precisó.



Y a renglón seguido destacó la importancia de Indupalma como generador de empleo en la región, y se comprometieron a poner todo de su parte para superar la difícil coyuntura.



Indupalma opera desde 1961. Fue fundada por el empresario Moris Gutt en San Alberto, Cesar.



Por: Redacción Economía y Negocios