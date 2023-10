Es ampliamente conocido que el Gobierno Nacional no es partidario de la producción de carbón en el país y, aunque la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha dicho que respetarán los derechos adquiridos por las empresas, hacia adelante no entregarán más títulos para minas de carbón a cielo abierto.



Esto, sumado a que el presidente Gustavo Petro ha catalogado el carbón como un veneno, está generando una incertidumbre no solo para los dueños del Cerrejón, sino para todos los que quieran invertir en Colombia, aseguró Claudia Bejarano, presidenta de esta compañía.



"Hoy lo está haciendo con el carbón y no sabemos con qué más puedan venir cosas complicadas. Hay una incertidumbre jurídica que aleja la inversión extranjera", manifestó.



Y es que la reforma tributaria también les cambió las reglas de juego a estas compañías al prohibir la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta e imponer una sobretasa a la producción de carbón.



Claudia Bejarano asegura que la reforma tributaria "fue un impacto enorme" porque antes el government take de Cerrejón era alrededor del 60 por ciento y ahora está en el 80 por ciento, eso quiere decir que por cada 100 pesos que genera la empresa, 80 pesos se los lleva al Gobierno en impuestos y regalías.

Mina Cerrejón Foto: Cerrejón

Además, señala que la no deducibilidad de las regalías les quita competitividad a las empresas. "Las regalías ya no se pueden deducir (del impuesto de renta) y eso fue un impacto importante en la rentabilidad del negocio; sin embargo, seguimos comprometidos y tenemos que ser todavía más rentables", agregó.



Entre tanto, la sobretasa al carbón podría no ser una medida efectiva para aumentar el recaudo fiscal en el país porque como los precios del carbón son volátiles, si el precio llega a bajar, lo que hoy es reducir ingresos puede convertirse en pérdidas.



"Cuando se toman estas medidas no conociendo la realidad del mercado y asumiendo que siempre vamos a tener precios altos, corremos el riesgo de que en lugar de tener el 30 por ciento de 100 se tenga el 30 por ciento de cero porque cuando baja el precio no habrá ingresos", señaló la presidenta de Cerrejón.



No obstante, asegura que Glencore -dueño de Cerrejón- sigue creyendo en Colombia y quiere seguir operando esta mina "de una manera responsable con las comunidades, con sus empleados, con el medio ambiente y con la región y el país".



Mina de Cerrejón Foto: Archivo / ELTIEMPO

La empresa no tiene pensado expandir sus operaciones en Colombia en un futuro, pero sus actividades continuarán hasta febrero de 2034 "en la medida que nos dejen operar y que podamos trabajar", ya que la concesión minera se vence en esa fecha.



Este año la meta es lograr una producción de entre 20 y 21 millones de toneladas de carbón y a la fecha van 10 millones porque la producción se ha visto afectada por los bloqueos en La Guajira.



Solo entre enero y agosto pasado se registraron 171 bloqueos a la línea férrea, lo que ha significado tenerla parada unos dos meses, dificultando los embarques para la exportación de carbón.

Foto: Yair Pastor Zúñiga

La presidenta de Cerrejón asegura que la inseguridad está "impactando fuertemente" las operaciones de la compañía, pues los constantes bloqueos son por insatisfacciones que tienen las comunidades



"La Guajira es un departamento que tiene muchas carencias de infraestructura, agua, energía y en el cubrimiento de necesidades básicas, que no son culpa ni responsabilidad de Cerrejón, sino del Estado", agregó.



Además, dijo que la compañía está comprometida en colaborar con la transición energética de Colombia, pero "tiene que hacerse de una manera gradual, justa y equilibrada, no es acabando la empresa que genera 3,7 billones de pesos, sino aprovechando todos estos impuestos y regalías que paga Cerrejón".