San Patricio: Cinco cervezas colombianas que tal vez usted no conoce

Cada año, el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad que inicialmente era religiosa y se celebraba en Irlanda. Sin embargo, actualmente se conmemora esta fecha en varios lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica.



Las tradiciones para esta fecha están ligadas al trébol de tres hojas, que, según el mito, se le atribuye el poder de la suerte, así como la prosperidad. Creencias populares aseguran que los tréboles de tres hojas eran utilizados por el santo para enseñar el misterio de la Santísima Trinidad a sus devotos. Cabe destacar que el santo murió el 17 de marzo, se estima que fue entre los años 461 y 493, y la iglesia católica de Irlanda declaró este día como festivo.

También se cree que el consumo de cerveza en este día se debe a que el santo enseñó a los irlandeses a destilar alcohol y por ello la bebida es un símbolo de su obra en Irlanda. La tradición de beber cerveza ha cobrado más fuerza con el pasar de los años, y es que el 17 de marzo los católicos irlandeses estaban en Cuaresma, los 40 días entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Resurrección, pero tenían permitido romper la abstinencia por el Día de San Patricio, luego la propia iglesia trató de frenar el consumo excesivo del líquido dorado pero no fue posible. Incluso en algunos países la cerveza suele ‘pintarse’ de verde en honor al día. (Lea también: Michelob Ultra, la nueva cerveza premium de Bavaria)



A propósito de esta fecha, conozca a continuación cinco cervezas colombianas que llaman la atención por su singularidad en sabores y aromas.

‘La Roja’

‘La Roja’: es el nombre de la cerveza artesanal cuya fabricación está a cargo de excombatientes de las Farc, su producción empezó en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en Icononzo, en el Tolima y actualmente tiene una planta en Bogotá, donde también se comercializa en distintos bares de la capital. Comenzó con una producción modesta de 60 litros, pero actualmente se producen aproximadamente cinco mil litros cada 25 días.



‘La Roja’ es un tipo de cerveza Ale con 5,5 grados de alcohol, amarga y con un sabor marcado a cebada tostada. ¿Su color? Está en el nombre.

‘La Milagrosa Blonde Ale’

El Festival de Cerveceros Artesanales de Colombia es uno de los eventos con mayor trayectoria en el país en esta materia. En la versión de 2019 compitieron 194 cervezas por el podio, no obstante cabe destacar que hay varios ganadores y la competencia se rige por estándares internacionales. Uno de los jueces del concurso fue John Palmer, reconocido cervecero estadounidense y autor del Best Seller ‘How to Brew’.



La ganadora de ‘Oro de Oros’, reconocimiento a la mejor cerveza entre las mejores, fue ‘La Milagrosa Blonde Ale’, una cerveza ligera, refrescante y con poco cuerpo. Esta cerveza cuenta con todos los certificados de calidad y ha ganado otros reconocimientos a nivel lationoamericano. (Le sugerimos leer: El emprendimiento se abre campo en nuevos sectores de la economía)



Esta ‘rubia’ es tan especial porque tiene un estilo muy difícil de lograr, pues cualquier error no deseado en lo que concierne al sabor es fácil de detectar.

¿Mango biche en una cerveza?

Además de los olores, sabores y colores tradicionales de la cerveza, las cervezas artesanales se caracterizan por innovar en estos y otros aspectos. Este es el caso de ‘Gose Las Chelas con Antaño’, una cerveza tipo fruit beer con adición de mango biche, semillas de cilantro y sal rosada del Himalaya. Esta cerveza fue una propuesta colaborativa, desarrollada por 4 empresas: Baloo, Valkiria, Bodega Cervecera y Antaño.

Fue una de las acreedoras de medalla de oro en la copa ‘Cervezas del Caribe’, uno de los más prestigiosos concursos de cerveza artesanal en el país y en la región. (Además: Las 4 claves para que las empresas ganen con la innovación)

Chelarte

Chelarte es una cervecería artesanal colombiana que, además de fijarse en los sabores y combinaciones de la cerveza, puso sus ojos en las etiquetas, en las cuales rinde honor a las mujeres, pues todas llevan nombre femenino. ‘Pamela’ es la rubia, ‘Raquel' es la ‘roja’ con aroma afrutado, y ‘Zenaida’ es la cerveza negra con aroma a chocolate y café tostado. (De su interés: ‘A las mujeres se les tiene que medir por su trabajo’)

Más de 200 intentos

Lino Kim es un hombre de origen coreano que se dedica a hacer cerveza en Bogotá. Su pasión nació porque su esposa se quejaba del sabor “agudo” de la cerveza coreana, entonces decidió fabricar el líquido en su casa. Además, se trasladó a Colombia para producir cervezas suaves y refrescantes. Sin embargo, lograr el balance perfecto en una cerveza no es nada fácil: Lino realizó más de 200 intentos para conseguir el sabor de su cerveza estilo Neipa (New England Indian Pale Ale).

