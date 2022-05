Actualmente, muchos colombianos se encuentran en búsqueda de trabajo y, como todo con el tiempo, lo que esperan encontrar las empresas en las hojas de vida va cambiando.

En algunas compañías, por ejemplo, esperan que usted liste a personas que puedan dar una referencia suya.



Recuerde que es importante hablar previamente con quienes pondrá en la lista para que estén informados. Busque referentes que conozcan su ética de trabajo, lo respeten y sepan comunicar sus virtudes.



Aquí le explicamos, basados en lo que publicó el portal 'Ladders', especialistas en dar consejos sobre carreras y cómo aspirar a puestos, cuáles son las 12 mejores referencias que usted puede poner en su hoja de vida.

1. Su jefe o supervisor

Este debería ser el primero en su lista, no solo porque es una persona que puede hablar ampliamente de su desempeño en la empresa, sino porque podría verse extraño si no lo pone como referencia.



Entre más reciente sea, mejor.

2. Un compañero de trabajo en el que usted confíe

Estas son las personas que lo ven trabajar diariamente y conocen de manera más personal su ritmo, sus logros y sus capacidades.



Tenga cuidado de elegir a alguien que sea de su equipo o conozca su trabajo reciente de cerca, más no una persona que simplemente le caiga bien de su empresa.

3. Su antiguo profesor o profesora

Evite poner referencias de personas que no lo conozcan muy bien o con quienes no haya mantenido una buena relación. Foto: iStock

Este es particularmente para las personas que se han graduado recientemente y puede que no tengan ninguna experiencia con jefes.



Intente elegir profesores que sepan del tema en el que usted está buscando trabajo y que tengan una relación cercana con usted. No cometa el error de elegir a alguien que no recuerde su nombre.

4. Si ha sido voluntario en algún lugar, asegúrese de poner a la persona que lo dirigía

El voluntariado se ve muy bien en las hojas de vida, más si lo que hizo está relacionado con el trabajo que actualmente está buscando realizar. Por esto, asegúrese de poner al líder de la organización como contacto si es que tienen una relación directa, si ese no es el caso, podría poner el contacto de un coordinador más cercano a su trabajo.

5. Un cliente

Esto no aplica para todas las líneas de trabajo, pero si usted tiene clientes que le han felicitado por su trabajo, no dude en pedirles autorización para ponerlos en su lista de referencias.



De esta manera puede demostrar que es un buen trabajador y que las personas quedan satisfechas con lo que usted tiene para ofrecer.

6. Compañeros de clase

Nuevamente, hay quienes apenas están aplicando a su primer trabajo, por lo que este tipo de referentes son muy viables. Busque personas con las que usted haya trabajado en proyectos grandes y que puedan hablar sobre su estrategia o su compromiso en trabajos de grupo.

Unas buenas referencias pueden ubicarlo muy alto en la lista de candidatos para el puesto que está buscando. Foto: iStock

7. Alguien que trabajó con usted como voluntario

Esta persona puede hablar de cómo es trabajar con usted, su ética, su entrega a los compromisos, sus cualidades más fuertes.

8. Un profesional en su línea de trabajo

Esta persona debe ser alguien que lo ha visto en eventos en su actual empresa, no necesariamente tiene que trabajar con usted en la misma. Es probable que estas personas puedan hablar de su nivel de profesionalismo sin mayor problema, lo cual los hace buenos referentes.

9. Personas que trabajaron con usted en su práctica profesional

Si usted apenas está buscando práctica profesional, esta opción no le funciona. Sin embargo, si recientemente acaba de salir de una y está buscando un nuevo empleo o incluso ya lleva tiempo desde que salió, recuerde que allí debió encontrarse con profesionales muy respetables en su campo que lo conocieron bien y, muy probablemente, lo guiaron.



Si usted se siente cercano a sus antiguos directivos dentro de la práctica, no dude en ponerlos como referencia.

10. Profesor de su colegio

Si se encuentra recientemente graduado o tuvo una conexión muy cercana con uno de sus profesores, esta puede ser una muy buena elección. Estas personas pueden hablar de sus valores y, posiblemente, sus pasiones desde pequeño.



Las referencias como esta sirven particularmente si sus referencias profesionales son pocas.

11. Consejero o psicólogos del colegio o la universidad

Estas personas usualmente desarrollan informes sobre sus capacidades y sus virtudes, por lo que podrán darle excelentes referencias a quien las necesite.



Preferiblemente, elija alguien con el que haya tenido o tenga todavía una relación cercana, para que la referencia sea más personal.

12. Cualquier persona que lo haya visto trabajar desde un comienzo

Recuerde revisar su hoja de vida antes de enviarla definitivamente. Foto: iStock

Referencias de trabajos esporádicos como cuidar niños, mascotas o ayudar de vez en cuando en algún local pueden colaborarle, especialmente si la persona para la que trabajó lo conoce desde hace mucho tiempo.



Estas personas no solo pueden hablar de su compromiso o su deseo de trabajar, sino también de su ética y de cómo es usted.

Por último, recuerde que avisarles a todas estas personas antes es completamente necesario, al igual que suministrar bien la información de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico.

