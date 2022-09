Muchas de las marcas que los colombianos sienten como suyas han tenido historias particulares y han nacido de la fuerza del trabajo colombiano, el cual se combina con el deseo de subsistir con trabajo y esmero.



Así lo cuenta Georges Bougaud, gerente general de Recamier, una empresa que puede no ser tan conocida por su nombre central. No obstante, si las personas escuchan de marcas como DeoPies, Tanga, Salon In, Kleer Lac, Muss o Vitaine pueden relacionar mucho mejor su trayectoria, la cual cumple en este 2022 75 años de historia.



La compañía nació el 15 de octubre de 1947, por iniciativa de su padre, Edmond Bougaud, cuando el francés llegó a Colombia, por el puerto de Buenaventura y luego viajó hasta la fría Bogotá, donde trabajó en varios oficios, entre ellos el de peluquería. Este cambio de vida fue forzado gracias a la llegada de la Segunda Guerra Mundial.



Tiempo después, Cali fue la ciudad donde decidió instalarse y allí ejerció la peluquería nuevamente pero desde el salón de belleza Recamier, ubicado en el centro de la ciudad y el que muchos años después sería considerado uno de los mejores de la ciudad.



La oportunidad de emprender en el mundo de los productos capilares llegó en los años 50, cuando Bougaud recibió una oferta para fabricar y distribuir la laca Kleer Lac, una marca producida en Nueva York y que tendría enorme éxito en el país.



Por otro lado, la producción de este producto se realizó desde el garaje de una casa en Cali y su centro de distribución era el salón de belleza. Kleer Lac se volvió líder del mercado nacional y en 1962 Bougaud decidió dedicarse enteramente al negocio de los productos capilares dejando de un lado a Recamier como peluquería.



Sin embargo, el salón de belleza seguiría funcionando pero en manos de las empleadas, para darle paso a Recamier como empresa con enfoque de producción de artículos para belleza que desde Cali pretendía ser multinacional.



Muss fue una primera apuesta en el mundo de los shampoos y en los 60 se posicionó como un líder en el mercado. Este producto junto a la laca Kleer Lac se convertían en las joyas de la corona en Colombia y por esto la marca no frenaría en estas líneas.



Por esto, Recamier inició a manejar la marca francesa de tintes Garnier. y con esto tener más presencia en el mercado hasta que el 13 de septiembre de 1975, Edmond Bougaud, cuando tenía 61 años, falleció y entonces la compañía pasó a manos de su hijo, George Bougaud que en ese punto tenía escasos 21 años de edad.



"Yo supe desde el primer momento que tenía que trabajar con la gente e hice un organigrama invertido donde el Gerente General está abajo".

En 1985 nació una nueva etapa de esta compañía con una apuesta moderna y se lanzaron al mercado varias líneas diferentes como los tintes, ‘Luminance’ y ‘Colorance’, tratamientos capilares Vitane, la marca Tanga de productos solares, Deo Pies y varios productos para salones de belleza.

Para 1998 inició su internacionalización con la llegada de sus productos a Ecuador, Perú, Estados Unidos, Panamá y toda Centroamérica y el Caribe, e incluso se han hecho exportaciones a algunos países de Asia y al Medio Oriente.



Actualmente, su crecimiento es notorio y según Bougaud están en una época difícil pero Recamier está en la pelea y sigue siendo una empresa próspera gracias enteramente a su gente.



Cuando habla de la clave de su éxito no duda expresar que sus trabajadores son todo en esta empresa y que por esto se siente orgulloso de trabajar principalmente para hacer de Recamier una compañía en la que otros se sientan felices de trabajar día a día.

