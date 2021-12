A más tardar, el 31 de enero del 2022, la compañía Mapfre Seguros terminará de pagar los 3,9 billones de pesos (983,8 millones de dólares) como parte de la indemnización por la contingencia ocurrida en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango en el 2018.



Así quedó estipulado este viernes con la firma del acuerdo de transacción definitivo con la aseguradora que expidió la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje de este megraproyecto.



No obstante este importante avance, aún queda por definir quién terminará las obras de este proyecto.



A este acuerdo se llegó luego de más de tres años y medio de conversaciones entre las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la aseguradora.



Dicho monto, del cual Mapfre ya ha anticipado pagos por 350 millones de dólares, equivale al 90 por ciento del daño patrimonial que determinó la Contraloría General de la República (CGR) por 4,3 billones de pesos.



Los recursos restantes corresponden a Sura (unos 400.000 millones de pesos), AXA Colpatria (50.000 millones) y SBS Seguros Colombia (2.000 millones) que también serán pagados.



El dinero de los pagos de Mapfre irán a la recuperación del Proyecto Hidroituango y al desarrollo de las obras, que permitirán tener en operación la primera unidad de generación en el segundo semestre de 2022.



“Colombia confió en Mapfre y Mapfre siempre cumple con sus clientes”, dijo Pablo Andrés Jackson, presidente de Mapfre, quien se comprometió a abonar el resto de los recursos en las próximas semanas, tal como quedó plasmado en el acuerdo.



Andrés Briceño, abogado con Ph. D. en Derecho Administrativo, sostiene que “en cierta medida, es una buena noticia que la aseguradora, frente a la póliza todo riesgo y declarada civilmente responsable, ofrezca cerca del 90 por ciento del fallo, en cierta medida sanea la situación del proyecto, lo que habría que preguntarse es si realmente la cobertura que se habría dado estaba en la misma línea de la cobertura inicialmente planteada”.



Por su parte, José Obdulio Gaviria, senador integrante de la comisión accidental del Congreso sobre Hidroituango, sostuvo: “La verdad es que esa fue una decisión en derecho que nosotros consideramos importante, pero que no creo que fuera pensada como una manera de cambiar los hechos. Era muy razonable e inteligente la decisión desde el punto de vista jurídico de vincularlos como terceros civilmente responsables en el fallo de segunda instancia, pero no la calificaría como que sí o no incidió en la decisión de la aseguradora”.



El pago de la indemnización es apenas un avance más en medio de las dificultades del proyecto.

Lo que viene ahora

Los contratistas terminan contrato este 31 de diciembre y aún no firman una prórroga de este. Si bien el proyecto recibirá importantes recursos, el embrollo está en quién será el que termine las obras.

Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, informó que tiene acordada una prórroga con el grupo diseñador y asesor, así como con el consorcio interventor.



Sin embargo, aunque está extendida la propuesta al consorcio de las obras principales para que también lo haga, aún no hay respuesta.



“Ya enviamos las minutas al contratista de obras físicas, que solo estaría pendiente de agotar unas instancias administrativas de Brasil y las empresas colombianas (...). Queríamos dar la noticia hoy, pero desafortunadamente no se han agotado esas instancias”, expresó Carrillo, quien aseguró que con estas actuaciones se demuestra la voluntad de EPM de terminar la obra.



La intención que tiene EPM es que la prórroga con los contratistas actuales sea por ocho meses, que es el plazo estimado para realizar la licitación y posterior empalme con el nuevo contratista que se encargue de la terminación del megaproyecto.

“Frente a la eventualidad de que no haya voluntad para firmar esa prórroga, EPM tiene que estar preparado, porque no va a pasar que el proyecto se quede un solo día sin quién lo atienda. En caso de esa alternativa, se habla de disponer de todos los recursos disponibles para tener a un ejecutor capacitado que sea capaz de sostener las obras y mitigar los riesgos”, había dicho el gerente en días pasados.



Al referirse al pago de la indemnización, Carrillo aseguró que este permite que Hidroituango tenga en julio del 2022 en funcionamiento la primera unidad y en noviembre la segunda. El avance general de la obra es superior al 86 por ciento.

Aclaró que lo firmado es un contrato de cierre, que quiere decir que las partes se declaran satisfechas con la firma.



