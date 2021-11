EPM y consorcio constructor de Hidroituango negocian prórroga de contrato

Después del desgaste y el enfrentamiento de los últimos dos meses entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la junta directiva de Empresas de Medellín (EPM) con el consorcio CCC Ituango, constructor de las obras civiles del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), finalmente la compañía de servicios públicos sí está negociando con el contratista los términos de la prórroga del contrato.



(Le puede interesar: Con el Cruce de la Cordillera Central, el país da salto en competitividad)

Así lo hizo saber este lunes en la noche EPM, que informó a la Superintendencia Financiera y al mercado que actualmente avanza en las conversaciones con los contratistas de las obras civiles principales del proyecto Hidroituango, frente al contrato que vence el próximo 31 de diciembre de 2021 y, de esta forma, asegurar la continuidad del proyecto y la entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de energía durante el segundo semestre de 2022.



Según reveló la empresa, los diálogos con estas firmas contratistas se centran en definir las condiciones y los términos de una prórroga del contrato de obra principal, en un proceso en el que todavía no están claros los detalles y el tiempo de duración que tendría dicha extensión del contrato.

(No deje de leer: Los productos típicos colombianos que están conquistando el mundo)

Lo anterior luego de que el 18 de noviembre la compañía también hizo saber que su junta directiva, en uso de las facultades delegadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal (Comfis), aprobó vigencias futuras ordinarias para 2022 asignadas en forma directa a las obras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango, aval que habilitó a EPM para firmar la prórroga en mención.



Como se recuerda, luego de que la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal derivados de la no entrada en operación de la compañía a raíz de la contingencia en el proyecto, que hizo necesario desviar el agua por el espacio de la casa de máquinas, EPM comenzó a buscar un plan alterno para que, en caso de que el consorcio o sus firmas no puedan seguir, se pueda contratar otra firma que termine el proyecto.



Sin embargo, ese plan ha sido recibido con fuerte incredulidad por parte del sector de la ingeniería, toda vez que la transición podría tomar al menos un año y con ello el proyecto no entraría a operar en junio e incluso podría no hacerlo en 2022, que es el plazo límite de la compañía para evitar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), le ejecute las garantías por el incumplimiento de la entrega de obligaciones de energía firme, como ya ocurrió en noviembre del 2019.



Según indicó EPM este lunes, con cierre a octubre pasado, las obras del proyecto Hidroituango se encontraban en el 85,8 por ciento de ejecución.



“EPM trabaja con todos sus recursos para poner en operación las dos primeras unidades de generación de energía, de las ocho que tendrá la hidroeléctrica, en el segundo semestre de 2022. La Empresa reitera su compromiso con el país, su desarrollo y el bienestar de los colombianos”, señaló.