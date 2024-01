Colombia despide a Henry Cubides, fundador de 'Envía' y de la aerolínea 'Clic'

Una caravana de camiones que ocupó varios kilómetros, sobre todo de la empresa transportadora Envía, acompañó ayer el féretro del empresario boyacense Henry Cubides Olarte. Salió desde Bogotá, pasó por Tunja y arribó a Moniquirá (Boyacá), donde miles de personas salieron a despedir a uno de sus paisanos más ilustres.

Cubides, casado con Martha Moreno y padre de cuatro hijos —Yuri, Henry, David y Alejandro—, falleció el pasado viernes en Bogotá debido a afectaciones en su salud. Tenía 82 años. Y aunque fue velado en la capital durante el fin de semana, su familia decidió sepultarlo en su pueblo, famoso por las fábricas de bocadillo y del que nunca se desprendió.



Vea también: Falleció Henry Cubides, el empresario boyacense que fundó Envía y otras grandes empresas



“Don Henry se caracterizó por su gran espíritu emprendedor y poder de liderazgo, aportándole al gremio empresarial, a nivel nacional, con la creación de exitosas empresas como Colvanes, Coltanques, Envía y recientemente la aerolínea Clic. Fue socio de Carrazos S.A.S y del Club Social de Moniquirá”, informó la Cámara de Comercio de Tunja, que anunció el deceso del que es considerado el más grande transportador del país.



“Lloro a Henry porque no solo era mi amigo: era mi hermano. Compartíamos las reuniones familiares. Nunca dejamos de vernos”, lamenta Segundo Abril, su mejor amigo y quien fue testigo de su surgimiento como empresario. La última vez que se vieron fue hace un mes, en la finca que Cubides tenía en Barbosa (Santander).



Se conocieron cuando eran adolescentes. Mientras Cubides trabajaba como conductor de bus de la entonces empresa Pomeca, Abril manejaba la buseta que compró con los ahorros que juntó vendiendo panela y que le sirvieron para fundar Saeta, su propia flota de buses.



“Henry siempre fue muy dado a sus amigos y muy generoso. Todos los años, en Navidad, entregaba miles de regalos para los niños de Moniquirá y de la región”, dice Abril, de 90 años. Y recuerda que cuando su amigo soñaba ser empresario, él le sirvió de fiador para que pudiera comprar dos tractomulas porque en el banco no le prestaban plata, y él era amigo del gerente.



Vea también: Piedad Córdoba: detalles del homenaje que habrá en el Congreso; será abierto al público

Facebook Twitter Linkedin

En su finca, en Moniquirá, Henry Cubides tenía una colección de carros clásicos, como este, que lleva el nombre de una de las empresas que fundó. Foto: Archivo particular

Un hombre hecho a pulso



Otro de sus grandes amigos es el reconocido abogado y político Jaime Castro, también nacido en Moniquirá. “Tuvimos amistad durante toda la vida, desde que iniciamos los estudios de primaria. Era un ser humano con muchas cualidades y un hombre brillante para los negocios”, cuenta Castro, alcalde de Bogotá en 1992 y ministro en distintos gobiernos. Y destaca, sobre todo, que Cubides logró convertirse en el empresario de transporte más importante del país pese a no tener formación académica. “Creo que no alcanzó a terminar el bachillerato. No provenía de una familia pudiente ni recibió herencias ni se ganó la lotería. Fue un hombre hecho a pulso”.



Vea también: ¿Quién es quién en el escándalo de corrupción que sacude al Congreso?



Castro recuerda que, además de su faceta como hombre de negocios, era un amante de la política y fervoroso militante del Partido Liberal. Tras ser concejal de su municipio y diputado de Boyacá, llegó a ser senador de la República. Sin embargo, el 14 de noviembre de 1997, el Consejo de Estado lo despojó de su investidura, acogiendo una petición de la mesa directiva del Senado por haber suscrito, en su calidad de congresista, dos contratos con una de sus empresas.



John Ramírez, concejal de Moniquirá, era amigo de Cubides desde hace 30 años. Recuerda que su emporio se consolidó cuando empezó a transportar crudo en medio de la bonanza de petróleo en el departamento de Casanare, donde también fue un reconocido ganadero de la raza cebú. Y cuenta que también tenía una colección de carros antiguos en su finca, El Montijo, en la vereda El Maciegal. De hecho, la última vez que lo vio, hace un mes, manejaba una camioneta Chevrolet 3100, roja, modelo 1960, por las calles de Moniquirá.



“Henry Cubides era un hombre enamorado de su tierra, dispuesto siempre a ayudar. Aquí lo queremos mucho. Que Dios lo tenga en su gloria”, termina Ramírez.



Las honras fúnebres del célebre empresario boyacense se llevarán a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de Moniquirá, este lunes 22 de enero a las 11:00 a.m.

EL TIEMPO