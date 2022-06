Los problemas logísticos en las cadenas de abastecimiento globales, la escasez de ciertas materias primas y su encarecimiento, así como la fuerte volatilidad del dólar no han sido suficientes obstáculos para frenar los planes de expansión que tiene previsto la cadena de helados Popsy para el presente año y que les permitirá cerrar con 300 tiendas en todo el país, cinco de estas bajo un nuevo concepto de servicio con el que esperan revolucionar la experiencia de sus clientes.



Desde el año pasado, luego de soportar lo más duro de la pandemia del covid-19, el paro nacional (abril-mayo) y las secuelas que estos dejaron sobre la economía del país, las directivas de esta cadena de tiendas de helados nacida a mediados de 1981, se dieron a la tarea de recuperar el espacio perdido retomando algunas iniciativas que habían quedado en stand by, como la puesta en marcha de 'Blast Bar', un nuevo concepto de consumo de helado que ya está andando junto con Cookie Jaar, otra de las marcas de la compañía.



La primera tienda bajo este concepto la abrieron hace un par de semanas en la calle 85 con carrera 13 en plena 'Zona Rosa' de Bogotá, pero esperan cerrar el 2022 con tres de estos puntos de venta en la capital del país, uno en Barranquilla y otro más en Medellín, proceso en el que invertirán 500 millones de pesos.

Natalia Niño, gerente general de la cadena de tiendas de helado Popsy. Foto: El Tiempo / cortesía





"Queremos brindarle a nuestros consumidores un lugar que esté al nivel del producto. Somos dos marcas (Popsy y Cookie Jaar), las mejores del segmento, dispuestas a brindarles a los colombianos un momento multisensorial de consumo de helado único", explicó Natalia Niño, gerente general de Popsy.



Los últimos dos años no han sido fáciles para la compañía que ha tenido que lidiar con las secuelas tanto de la pandemia como del paro nacional, como la dificultad para acceder a materias primas para la elaboración de sus productos, muchos de los cuales importan desde Estados Unidos, Europa y Brasil.



Carlos Alberto Londoño, presidente de la junta de grupo empresarial Popsy le dijo a EL TIEMPO que sus importaciones las concentran su línea de chocolates, algunos sabores, aunque también han experimentado problemas en todo lo relacionado con los envases para servir los helados y otros elementos propios y esenciales para el negocio.

Sin embargo, dijo que este último factor no ha sido percibido por sus clientes, pues se han esforzado en ello, trayendo materias primas de otros países de igual o mejor calidad, además, conservando la calidad del producto que llega a las manos del cliente.



"Como muchas empresas en el país hemos experimentado dificultades en el abastecimiento de materias primas, pero eso nos ha llevado a ser creativos y a innovar con proveedores alternos no solo en Colombia si no de otras partes del mundo. El consumidor ha percibido poco esa faltad de materias primas porque buscamos ofrecerles siempre la mejor calidad del producto", precisó el directivo.

Mayor crecimiento

Carlos Alberto Londoño, presidente de la junta de grupo empresarial Popsy. Foto: El Tiempo / cortesía

​La cadena de helado Popsy no solo opera en Colombia. Desde el 2003 incursionaron en el mercado panameño, mientras que en Perú aterrizaron en el 2013 con marcas diferentes y, según sus directivas, en la actualidad experimentan un notable crecimiento, lo que los tiene trabajando en varios planes de expansión en sus plantas de producción.



Para este año esperamos un crecimiento de las ventas muy por encima del 10 por ciento, sostiene Londoño, quien señala que esto los ha obligado a expandir su capacidad instalada para soportar ese fuerte repunte.



Las ventas de la compañía el año pasado rondaron los 250.000 millones de pesos, con un crecimiento notable respecto a los resultados del 2021.



"Este año vamos invertir en plantas y en los centros de distribución unos 21.000 millones de pesos, lo cual también incluye la ampliación de la red de puntos de venta para cerrar en unos 300 a nivel nacional", precisa Londoño.



El directivo destaca que Popsy fue la primera compañía de helados en el país en contar con una oferta de 30 sabores, líneas de copas de helado elaboradas y muy reconocidas a nivel mundial y la compañía que innovó en el concepto de este tipo de heladerías con su local ubicado en el salitre, bodega donde inició la fábrica.



También es la única marca colombiana y latinoamericana en tener alianzas estratégicas con marcas como Oreo (galletas) lo mismo que con compañías como Mars Wrigley que produce los Milky Way, Snickers, así como Juan Valdez, pues el helado de Popsy va con café de esta tradicionalmarca colombiana, entre otras.​

¿Qué es el 'Blast Bar'?

Para Natalia Niño, gerente de Popsy, el 'Blast Bar' revolucionará la forma en que las personas consumen helado en el país, pues es, además, una invitación a que sea el cliente el que prepare esa nieve que se quiere comer.



Con un helado nuestro y con un equipo nuevo que traemos al país (Italia y Dinamarca) se logran incorporar nuevas texturas y nuevos ingredientes. Así las cosas, ampliamos nuestro portafolio de sabores, invitando al cliente a la cocreación, a que experimenten sus mezclas y vivan en plenitud la indulgencia, dice.



Agrega que han incorporado a esa experiencia, también, variedad de acompañantes texturas y elementos como crispetas, distintas opciones de cereales, gomitas, dulces, topping, los cuales, a través de un proceso innovador, permite convertir el sabor del helado eleguido por el cliente en una textura más cremosa agradable al gusto y al paladar de la persona.

El Tiempo