Hay que incentivar más la compra de vehículos: Volvo

Incentivar la compra de vehículos nuevos, con el compromiso de que se chatarrice el auto antiguo, sería una forma de dinamizar la economía y generarle más ingresos al Estado vía impuestos, en medio de la coyuntura actual.



Esta fórmula que está teniendo éxito en varios países de Europa y en Estados Unidos, según Fernando Pardillo, gerente de Volvo Colombia, se la están haciendo al Gobierno a través de la asociación de fabricantes e importadores de vehículos, para tratar de ayudar a la reactivación del país.



¿Qué hacer para evitar un descalabro en el sector automotor?



Lo que están haciendo en la mayoría de países de Europa y en Estados Unidos para reactivar este sector y la economía es dando ayudas para la renovación del parque de vehículos. El gobierno otorga un incentivo cuando se adquiere un vehículo nuevo siempre y cuando se chatarrice el anterior.



Esto tiene dos ventajas: dinamizar la economía al vender más vehículos, lo cual a su vez genera mayores ingresos al gobierno vía impuestos y, segundo, contribuye a mejorar el medio ambiente porque un vehículo a gasolina o diésel modelo 2020 es menos contaminante que uno de hace 20 años, son iniciativas que funcionan bien en otros países.



¿Cómo es vender autos de alta gama en medio de la pandemia?



No es fácil. Abrimos nuestros nueve concesionarios desde mediados de mayo pero la asistencia a las vitrinas es mínima, una o dos personas al día, por las restricciones de movilidad que hay en Bogotá y en el resto del país. Hemos tenido que implantar todos los protocolos de seguridad, no solo los que obligan las alcaldías sino los que vienen desde nuestra matriz en Suecia y eso genera dificultades.



Y frente a esto ¿cuál ha sido la estrategia?



Estamos facilitándole la vida al cliente con un servicio de 'valet' que consiste en recogerle el vehículo en su casa para el mantenimiento y se lo devolvemos con todos los protocolos de seguridad, sin costo adicional.



Para quienes quieren adquirir un vehículo de nuestra marca, contamos con cámaras que nos permiten enseñarle nuestros vehículos en formato de 360 grados por internet, pero si quiere hacer una prueba del auto se le lleva hasta la casa para que la realice, también con todos los protocolos de seguridad. Esto ha permitido que las ventas estén en niveles de entre 40 y 50 por ciento de lo que hacíamos antes de esta pandemia, según el concesionario.



¿Cómo se comporta el mercado de alta gama?



Algo mejor que el general, porque, bueno nuestros clientes en general tienen mayores ingresos y probablemente han logrado mantenerlos en medio de la pandemia o no se han visto muy perjudicados. Son personas que al tener los recursos cuentan con capacidad de endeudamiento, lo cual es muy importante hoy, pues el 70 por ciento de los vehículos que se venden son financiados, dependemos muchos de los bancos.



¿Y ven freno en el crédito?



Lo que han hecho es reforzar sus políticas de riesgo, son más estrictos, pero en el mercado Premium, pues son clientes con niveles de ingresos altos, pasan por los filtros de los bancos, pero vemos un buen nivel de aprobación que difieren mucho de los vehículos de gama baja y media.



La demanda sigue existiendo tanto en el segmento de entrada como en el alto, la diferencia es que en este último la gente tiene no solo el efectivo sino la posibilidad de financiar y en la de entrada no les están dando tanto la posibilidad de financiar como antes. Hoy la alta se lleva el 70 por ciento de esa financiación.



¿Cuánto esperaban vender este año?



Teníamos unas proyecciones muy ambiciosas, pero alcanzables. Apuntábamos a 1.200 unidades, veníamos con 900 unidades vendidas, este año, creciendo más de 30 por ciento en enero y febrero íbamos en línea a cumplir las metas, pero con la pandemia se nos cambiaron todos los objetivos y ahora nos planteamos un objetivo de 700 unidades, una caída importante.



¿Cómo lograr esa nueva meta?



Bueno eso es considerando que ya no habrá paso atrás en la reactivación. Tenemos planes agresivos. Si el cliente, por ejemplo, no tiene ahora para comprarse el vehículo o no quiere embarcarse en una inversión como esta, esos planes le permiten llevarse el vehículo hoy y empezarlos a pagar en el 2022, cuando esto haya pasado, es un plan que está funcionando bien.

