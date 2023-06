El país tiene que dejar de hablar que estamos en crisis, porque no lo está, y más bien concentrarse en trabajar en los temas fundamentales que necesita el país para que su economía, que crecerá poco este año, se mantenga a flote y no caiga en una espiral de pesimismo.



El llamado es de Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), quien intervino esta mañana en el inicio del VIII Encuentro Foro de Presidentes: “El sector privado: aliado para el desarrollo de nuestra sociedad”.

Durante su intervención, la ejecutiva hizo un análisis sobre el papel que debe jugar el sector productivo en una coyuntura como la actual, que en su opinión, no es nueva ni exclusiva de Colombia, sino que es una realidad a la que los países se tendrán que ir acostumbrando porque “es la nueva moneda de cambio de esta era”.



Cabe recordar que el foro en el que se encuentra Maiguashca, y que es organizado por la Fundación El Nogal, en alianza con el Foro de Presidentes y el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, es una invitación a reflexionar sobre aspectos esenciales del rol del sector privado para la economía y bienestar social colombiano, como el desempleo y la informalidad, la transición energética, la economía popular, el desarrollo social y la salud.



🤝Somos patrocinadores del VIII Foro de Presidentes, Fundación el Nogal que se está llevando a cabo hoy 6 de Junio. El VIII Encuentro Foro de Presidentes busca generar una conversación a partir de un sector privado más activo. pic.twitter.com/Ucxl1GGuxf — @CoGrantThornton (@CoGrantThornton) June 6, 2023

Para Maiguashca, los problemas estructurales que Colombia tiene no son nuevos, siempre los ha tenido, pero no por eso se les puede etiquetar como una crisis, porque entonces el país se enfrasca en buscarles soluciones de corto plazo que no atienden las verdaderas raíces de esos problemas.



“Las economías tienen que ajustarse, los ciclos económicos no han dejado de existir. Venimos de un crecimiento extraordinario, pero que tenía una gran cantidad de motores que son inestables e insostenibles, como una política fiscal y monetaria muy expansivas”, señaló.



Por eso, insistió en que si en verdad queremos superar la coyuntura y mantener el crecimiento que hemos sostenido por años, y que este sea influyente, el país debe concentrarse en avanzar en esos temas estructurales, principalmente el que tiene que ver con la educación, en el que el país sin duda se raja.



“Al analizar el índice departamental de Competitividad en educación básica y media y en superior y pertinencia para el trabajo, hay brechas gigantes entre los departamentos más competitivos y el que no lo es, pero además los promedios son muy malos. La calificación que nos llevamos como país en conjunto es muy mala. En educación básica y media hemos avanzado en cobertura, pero en calidad es muy mala. No basta para que las personas salgan a defenderse en la vida”, advierte la presidenta del CPC.



Sin embargo, la economista es consciente de que este no es solo un problema de Estados, también es del sector productivo porque esas personas son su talento humano, son su demanda y su licencia social para operar y crecer en conjunto, por lo que considera que es urgente que se trabaje en talento, bilingüismo, en adopción de tecnologías de la información y la comunicación, en habilidades TIC y en ser letrados en lo digan porque el mundo moderno así lo exige y “eso lo tenemos que resolver nosotros y no otros”.



Maiguashca agregó que es un problema que no da espera y si no se resuelve pronto ahí si sobrevendrá una crisis. El tema de talento tiene un problema, pero insistimos en no resolverlo y si no se comienza por ahí es muy complejo que llegue luego a mejores realidades y se termine viendo un mundo laboral que refleja esa baja productividad.



Colombia está entre los países que tienen menor nivel de inversión en investigación y desarrollo en Latinoamérica. En ese sentido, hace falta la inversión y desarrollo por parte de las grandes empresas, que representan menos del 4 por ciento de la totalidad en el país.



La directiva también dijo que, dado que la economía no crece más rápido que lo que crece la población, el fenómeno de la pobreza es más evidente: "la productividad laboral en Colombia es la más baja entre los países Ocde, somos el país que más madruga y el que más horas trabaja. También tenemos menos competencias gerenciales marcadas con países desarrollados como Estados Unidos", insistió.

CARLOS ARTURO GARCÍA MAHECHA

REDACCIÓN ECONOMÍA

