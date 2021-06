‘Tenemos que defender la institucionalidad y la democracia que existe’

Aunque se espera que la economía colombiana crezca entre 6 y 7 por ciento este año, en Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas de pensiones y cesantías (AFP), son relativamente optimistas frente al acontecer del país, debido a los hechos violentos que se han derivado del paro nacional, que ya completa 33 días sin solución a la vista.



Ese descontento social no es exclusivo en Colombia, sino que es una situación que se ha hecho manifiesta en Latinoamérica y en todo el mundo, sostiene Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que realiza su 14 Congreso anual en el que hay reservado un espacio para la discusión y el análisis sobre democracia y populismo en medio de la coyuntura actual.



Este año la realización del Congreso los toma, además, en medio de una crisis social bastante compleja...

Sí y en ese sentido el congreso pretende dar una explicación racional y opuesta al populismo, a la política de identidad que se está apoderando no solo de Colombia sino de muchos ámbitos en muchas partes del mundo. El populismo aparece en situaciones de crisis económicas, de crisis sociales como las que vive el mundo, que inició un poco con la crisis de Leman Brothers, que creó desempleo y una informalidad gigantesca en todas partes, lo cual se ha acentuado por la pandemia y la peor crisis económica y social que hayamos visto en el mundo en los últimos 100 años.



También tiene que ver con unos factores locales, como el incremento del narcotráfico entre el 2015 y el 2018, que como se sabe financia grupos armados ilegales. Complica mucho, además, la migración de venezolana y el costo que tiene para las finanzas públicas.



Entonces, toda esta situación ha aumentado una insatisfacción por la democracia y por la pérdida de favorabilidad de las instituciones tradicionales en el mundo.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de fondos de pensiones. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuál debe ser el camino para superar esta coyuntura?

Lo primero es parar los bloqueos, la destrucción de los sistemas de transporte, los saqueos a los grandes y pequeños comercios, los incendios de los peajes, el bloqueo al puerto de Buenaventura, pues eso agrava más las cosas, destruye empleos, viola el derecho fundamental de los trabajadores y de las personas.



Acordémonos que el paro comenzó contra la reforma tributaria, esta se retiró, se fue el ministro y el paro siguió e impuso 50 nuevas exigencias y una sola de estas cuesta cuatro veces lo que pensaba recaudar la reforma tributaria que se retiró.



¿Le preocupa el golpe que le puede dar esta situación a los mercados?

El daño que se le ha hecho ya a la economía es tremendo y se reflejará en la inflación de mayo por la escasez, de alimentos, frutas y productos de primera necesidad.



En los mercados financieros el dólar no ha subido mucho, en parte porque han subido las tasas de interés domésticas, tenemos que esperar cuáles serán los efectos en el mediano plazo.



Espero que el Congreso apruebe una reforma tributaria mucho más acotada que el proyecto anterior, entre otras cosas para financiar los programas sociales, una de 14 o 15 billones que, además, empiece a dar una señal a los merados financieros y a las calificadoras de que hay una tendencia fiscal sostenible en el mediano y largo plazos.



¿Esto hace parte de la agenda del evento?

Tenemos sesiones de discusión sobre la economía mundial y latinoamericana, abordaremos el tema pensional; el segundo día estará más orientado a los mercados financieros, los nuevos desarrollos en este sector, y para el tercer día habrá conversatorios sobre lo que está pasando con la democracia, el populismo a nivel mundial y los riesgos del este en Colombia. Es un ejercicio interesante con temas de la economía mundial, para lo cual tenemos un panel de expertos internacionales y locales de talla mundial.

¿Por el agite social se seguirá aplazando el tema pensional?

Creo que está paralizadas muchas reformas que requiere el país. Tenemos que ser realistas, pero esto no impide que continuemos reflexionando sobre los problemas que tiene el sistema pensional: baja cobertura, un régimen público con problemas fundamentales de inequidad, regresividad debido a los elevados subsidios a personas de altos ingresos y de sostenibilidad en el tiempo porque cada vez hay menos pensionados. Hoy tiene un déficit de 40 billones de pesos, la tercera parte del recaudo tributario del Gobierno.



¿Es optimista frente al desempeño de los fondos este 2021?

El año pasado fue muy duro; no obstante, terminamos con una rentabilidad de 27 billones de pesos. Al cierre del primer trimestre del 2021 estamos positivos, aunque no tan fuertes como en el mismo periodo del año pasado. Somos relativamente optimistas, si superamos esta situación del paro y la economía rebota como esperamos 6 o 7 por ciento.



Ahora vemos que el dólar y las calificadoras les van a pegar muy duro a los mercados, aunque la estrategia de inversiones nos cubre contra esos fenómenos, pues 35 por ciento de las inversiones está en el exterior, esa diversificación protege a los fondos, por eso estamos relativamente optimistas de lo que suceda este año. Tenemos que defender la institucionalidad que existe, defender los valores de la modernidad, la democracia representativa, la economía de mercado, no podemos poner en peligro esos valores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

