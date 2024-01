Negocio entre el GEA y los Gilinski espera luz verde del ministro de Hacienda

El avance del cruce accionario con el que se pondrá fin a la disputa entre directivas de algunas de las compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la familia Gilinski y su socio árabe IHC Capital Holding LLC, por el control de los grupos Sura y Nutresa, pende ahora de un decreto que está listo para la firma de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.



Sin este, según lo pudo establecer EL TIEMPO, no se podrá convocar la primera oferta pública de acciones (opa) para avanzar en el intercambio acordado entre las partes y luego se continúe, según lo previsto, en el otrosí firmado en diciembre pasado, tras el acuerdo al que se llegó entre representantes del GEA y los Gilinski en mayo del 2023, que permitirá que estos últimos se conviertan en los mayores accionistas de Grupo Nutresa, con más del 87 por ciento del control accionario, mientras los primeros logran el dominio de Grupo Sura.



Aunque este es más un ajuste técnico a la normativa de las opas que busca proteger a los accionistas que no participen de esa primera opa, dijo una fuente de la Superintendencia Financiera consultada, lo cierto es que es prerrequisito para continuar con el proceso de intercambio accionario de los Grupos Sura y Nutresa.



En su único artículo, dicho borrador de decreto, que está para comentarios del mercado hasta este viernes, señala que: “Cuando los inversionistas que tengan la calidad de beneficiario real de más del veinticinco por ciento (25 por ciento) del capital con derecho a voto de la sociedad y menos del cincuenta por ciento (50 por ciento) del capital con derecho a voto de la sociedad, en más de dos sociedades inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en una bolsa de valores, tengan la intención de adquirir las acciones por medio de un contrato de permuta con el fin de lograr el control de la sociedad. En este evento es obligatorio que dichos inversionistas, dentro del mes siguiente a la formalización del contrato de permuta, realicen una solicitud de autorización de oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas que no participen en dicho contrato, la cual mantenga el precio de intercambio y, en general, garantice las mismas condiciones que fueron aplicables a las partes del contrato de permuta”.

La asamblea de accionistas de Grupo Sura se reunió el jueves en la mañana para definir nueva junta directiva sin que la reunión tuviera éxito en su propósito.

Como se recuerda, el más reciente avance de esta transacción entre los gigantes inversionistas colombianos fue la firma del otrosí el 11 de diciembre pasado, tras el acuerdo de mayo del 2023, para “adelantar con mayor celeridad el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos, avanzando hacia la nueva estructura de propiedad resultante de la operación”.



Uno de los principales aspectos de ese documento indica que para ese intercambio ya no se utilizaría “el mecanismo de patrimonio autónomo inicialmente previsto en los acuerdos con Grupo Gilinski, sino que se hará un intercambio directo de acciones en dos momentos”.



Para ello es clave que el Ministerio de Hacienda dé a conocer pronto el decreto pendiente.

Decisiones de asamblea

Mientras lo anterior se concreta, ayer se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de Grupo Suramericana de Inversiones (Grupo Sura), convocada por JGDB Holding y Nugil para un cambio de junta directiva de la organización, la cual terminó no del todo bien y se tuvo que postergar para la próxima semana, según lo informaron las directivas de la empresa al mercado a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera.



La razón es que las directivas de Grupo Sura no publicaron el informe de evaluación de los candidatos a miembros de junta directiva, tal como lo manda el reglamento, con el argumento de que hubo muy poco tiempo entre la convocatoria de la asamblea de accionistas y la realización de la misma para cumplir con dicho requisito.

No obstante, los apoderados de JGDB y Nugil pidieron una votación para no aceptar la dispensa por la no publicación previa de dicho informe.



Además de esa votación, durante la reunión de socios se propuso que esa lista de candidatos a miembros de la junta se publicara ayer jueves en la página de internet de Sura, así como la definición de una nueva fecha para continuar con esa asamblea, proposiciones que fueron sometidas a consideración de los accionistas, quienes en su gran mayoría (99,6 por ciento) la aprobaron.



Así las cosas, la asamblea se reanudará el próximo 16 de enero a las 6:30 de la mañana, según lo informado.



La elección de una nueva junta directiva de Sura el jueves habría permitido el ingreso de Jaime Gilinski a ese cuerpo colegiado en remplazo de Ángela María Tafur, con lo cual sumarían tres puestos si se tiene en cuenta que de dicha junta ya hace parte Gabriel Gilinski y Ximena Lombana.



En el caso de la lista de Argos, Jorge Mario Velásquez se postuló para entrar en remplazo de David Yanovich.



Los nombres de quienes harán parte de esa junta directiva se conocerán, entonces, el martes de la próxima semana.

