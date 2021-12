La Junta Directiva del Grupo Sura, mediante un comunicado, informó que luego de varias sesiones en las que participaron exclusivamente sus miembros independientes, determinó de forma unánime que no acepta la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) presentada por Nugil S.A.S. sobre Grupo Nutresa.



“El análisis adelantado por la Junta Directiva, en ejercicio de sus deberes fiduciarios con Grupo SURA y todos sus accionistas, partió de considerar la estrategia y su interés como accionista de Grupo Nutresa, con participación de 35.7 %. Esta evaluación incluyó el examen del capital financiero, el capital humano, el capital natural, y el capital social y de gobierno corporativo”, dice el comunicado.



Entre las razones para no participar en la OPA, el Grupo Sura resalta que en los últimos 10 años las ventas de Nutresa se multiplicaron 2.4 veces, el resultado medido por EBITDA se multiplicó 2.6 veces, al tiempo que su patrimonio se incrementó en 24 %. Además que sus productos tienen presencia en 78 países en cinco continentes y que la diversificación de líneas de negocio y su portafolio de marcas líderes en varios segmentos, reflejan en que sus ventas internacionales correspondieron al 40% del total, al cierre de septiembre pasado.



A continuación, la totalidad del comunicado del Grupo Sura sobre Nutresa:



Entre los asuntos analizados se destacan los siguientes:



1. Características de Grupo Nutresa

• Fortaleza y evolución de su desempeño: en los últimos 10 años sus ventas se multiplicaron 2.4 veces, el resultado medido por EBITDA se multiplicó 2.6 veces, al tiempo que su patrimonio se incrementó en 24%.



• Sus productos tienen presencia en 78 países en cinco continentes. La diversificación de líneas de negocio y un portafolio de marcas líderes en varios segmentos, se refleja en que sus ventas internacionales correspondieron al 40% del total, al cierre de septiembre pasado.



• Grupo Nutresa lleva 11 años consecutivos en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI), y en las dos últimas evaluaciones obtuvo la primera posición en la industria de alimentos.



2. Aspectos financieros de la oferta

Después de un análisis exhaustivo y en consulta con asesores externos, la Junta concluyó que, para Grupo SURA, la oferta se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones. Para lo anterior se consideraron diversas metodologías de reconocido valor técnico y se contó con la asesoría financiera de Bank of America.



3. Análisis de sostenibilidad



Para Grupo SURA, en el marco de su estrategia y su visión como gestor de inversiones, han sido y son fundamentales los aspectos sociales, ambientales y de gobierno (ASG). Estos permiten una gestión de riesgos e impactos para asegurar la sostenibilidad de Grupo Nutresa y los efectos positivos en sus accionistas y demás grupos de interés. Con este criterio se adelantó una evaluación por parte de equipos internos y externos (FTI Consulting).



4. Iniciativas a promover en Grupo Nutresa



Grupo SURA promoverá iniciativas que se traduzcan en maximizar de forma permanente el valor para los accionistas de Grupo Nutresa. Lo anterior se hará con el reconocimiento y consideración por los demás accionistas y la administración de la Compañía. Dentro de estas iniciativas se destacan:

- La evaluación de socios estratégicos, en un proceso abierto y competitivo, que compartan una visión integral de gestión y de largo plazo, que aporten conocimiento y capacidades para continuar desarrollando el potencial de la Compañía en el fortalecimiento tanto del capital económico como de los capitales humano, social y natural.



- Incrementar la rentabilidad para los accionistas con un balance adecuado entre la inversión para el crecimiento, la valorización del activo y la política de dividendos.



- Acompañar a Grupo Nutresa para participar en mercados que tengan mayor liquidez y mejor formación de precio de su acción.



- Apoyar decididamente los objetivos planteados por Grupo Nutresa a 2030, entre ellos duplicar las ventas obtenidas en 2020, con retornos superiores al costo de capital.



